Зеленський закликав мусульман допомогти молитвою в "очищенні України від безбожного російського зла"

Президент Володимир Зеленський вказує, що сила молитви мусульман у священний місяць Рамадан має допомогти в звільненні українських територій з-під російської окупації. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Цього вечора починається священний для мусульман місяць Рамадан. Значна частина нашої української мусульманської громади, кримськотатарського народу змушена зустрічати Рамадан в окупації, під загрозою російських репресій та знущань у Криму, під обстрілами в інших частинах України і в боях на передовій", - зазначив він.

Глава держави висловив упевненість в тому, що Україна поверне безпеку всім громадянам, і сподівання, що через рік вся територія країни буде деокупованою.

"Не маю сумніву: ми повернемо свободу, повагу, безпеку всій нашій державі, усім громадам. І хай сила молитви в цей священний місяць допоможе нам в очищенні України від російського безбожного зла, від тих, хто не вірить насправді ні у що і саме тому здатний на такий терор. Хай наступний Рамадан почнеться в мирі й на всій вільній від Росії українській землі. Рамадан мубарак!" - резюмував він.

Нагадаємо також, що ще у вересні 2022 року Зеленський закликав народи Північного Кавказу до боротьби проти мобілізації Росією чоловіків на війну з Україною, записавши відео на фоні портрета імама Шаміля.

Після цього начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявляв, що його структура має вплив на події на російському Північному Кавказі.