Зеленский провел перестановки в СНБО: что изменилось

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны. Документ обнародован на сайте Офиса президента.

Таким образом в составе органа утвержден вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В то же время решение предусматривает вывод из состава СНБО экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

Указ вступает в силу с дня опубликования.

Напомним, что 20 марта Верховная Рада поддержала отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета и министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина.

Тогда же парламент проголосовал за отставку министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова, чтобы назначить его на новую должность. На следующий день к креслу министра он получил также должность вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий.