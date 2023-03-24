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Зеленський провів перестановки в РНБО: що змінилося
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони України. Документ оприлюднено на сайті Офісу президента.
Таким чином у складі органу затверджено віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Водночас рішення передбачає виведення зі складу РНБО ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що 20 березня Верховна Рада підтримала відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.
Тоді ж парламент проголосував за відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, щоб призначити його на нову посаду. Наступного дня до крісла міністра він отримав також посаду віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.