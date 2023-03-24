Зеленський провів перестановки в РНБО: що змінилося

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони України. Документ оприлюднено на сайті Офісу президента.

Таким чином у складі органу затверджено віце-прем'єр-­міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Водночас рішення передбачає виведення зі складу РНБО ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що 20 березня Верховна Рада підтримала відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

Тоді ж парламент проголосував за відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, щоб призначити його на нову посаду. Наступного дня до крісла міністра він отримав також посаду віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.