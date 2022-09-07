Зеленского и весь украинский народ номинировали на премию Сахарова "За свободу мысли"

Европейская народная партия (ЕНП) выдвинула Президента Украины Владимира Зеленского и весь украинский народ на премию Сахарова в этом году за свободу мысли. Об этом сообщила пресс-служба ЕНП.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Мы не сомневаемся, что храбрый народ Украины во главе с Президентом Владимиром Зеленским заслуживает получить премию Сахарова "За свободу мысли". Они ежедневно продолжают защищать европейские ценности на полях сражений. Я надеюсь, что нашу кандидатуру поддержат все политические группы в Европейском парламенте", – сказала депутат Европарламента Раса Юкнявичене.

Европейский парламент учредил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в 1988 году. Ежегодно ее присуждают тем, кто защищает права человека и основные свободы.

В 2021 году ее получил российский оппозиционер Алексей Навальный, годом ранее – белорусская оппозиция во главе со Светланой Тихановской, в 2019 году – украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов.

Ранее Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова в 2022 году за смелость. Кроме украинского лидера, кандидаты на премию были: