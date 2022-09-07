Зеленського та весь український народ номінували на премію Сахарова "За свободу думки"

Європейська народна партія (ЄНП) висунула Президента України Володимира Зеленського та весь український народ на цьогорічну премію Сахарова за свободу думки. Про це повідомила пресслужба ЄНП.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ми не сумніваємося, що хоробрий народ України на чолі з Президентом Володимиром Зеленським заслуговує отримати цьогорічну премію Сахарова "За свободу думки". Вони щодня продовжують захищати європейські цінності на полях битв. Я сподіваюся, що нашу кандидатуру підтримають усі політичні групи в Європейському парламенті", – сказала депутат Європарламенту Раса Юкнявічене.

Європейський парламент заснував премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова у 1988 році. Щороку її присуджують тим, хто захищає права людини та основні свободи.

У 2021 році її отримав російський опозиціонер Олексій Навальний, роком раніше — білоруська опозиція на чолі зі Світланою Тіхановською, у 2019 році — український режисер та колишній політв'язень Олег Сенцов.

Раніше Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова 2022 року за сміливість. Окрім українського лідера, кандидати на премію були: