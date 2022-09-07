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Зеленського та весь український народ номінували на премію Сахарова "За свободу думки"
Європейська народна партія (ЄНП) висунула Президента України Володимира Зеленського та весь український народ на цьогорічну премію Сахарова за свободу думки. Про це повідомила пресслужба ЄНП.
"Ми не сумніваємося, що хоробрий народ України на чолі з Президентом Володимиром Зеленським заслуговує отримати цьогорічну премію Сахарова "За свободу думки". Вони щодня продовжують захищати європейські цінності на полях битв. Я сподіваюся, що нашу кандидатуру підтримають усі політичні групи в Європейському парламенті", – сказала депутат Європарламенту Раса Юкнявічене.
Європейський парламент заснував премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова у 1988 році. Щороку її присуджують тим, хто захищає права людини та основні свободи.
У 2021 році її отримав російський опозиціонер Олексій Навальний, роком раніше — білоруська опозиція на чолі зі Світланою Тіхановською, у 2019 році — український режисер та колишній політв'язень Олег Сенцов.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова 2022 року за сміливість. Окрім українського лідера, кандидати на премію були:
- мер Києва Віталій Кличко;
- лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук;
- засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Паєвська (Тайра);
- радник президента України Олексій Арестович та інші.