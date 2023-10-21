"Железный купол" над Киевом: в КМВА рассказали, как усиливают защиту столицы

Киев пережил беспрецедентное количество ударов дронами и крылатыми, баллистическими, аэробалистическими ракетами. Столица Украины была, есть и будет одной из приоритетных целей агрессора.

Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сайту ТСН.ua

По его словам, практически 63% энергетической мощности Киева были повреждены в результате российских обстрелов, поэтому столица готовится к новым возможным ракетным атакам врага.

Попко рассказал, что сейчас вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности.

На вооружении мобильных групп стоят: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК – "Piorun", "Игла", "Стрела", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ВСУ "Шилка", ЗУ-23. Из зенитно-ракетных комплексов: С-300, "Бук", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".

"Мы систематически и спланировано повышаем эффективность ПВО Киева. В частности, увеличиваем количество мобильных огневых групп, защищающих небо в составе сил ПВО. Также ведется работа по усовершенствованию их технической оснастки", - подчеркнул Попко.

Но он отметил, что ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует всегда 100% безопасности, даже "Железный купол" в Израиле. Поэтому все должны быть ответственны за свою жизнь и жизнь и здоровье своих родных и близких и находиться в укрытиях.

Кроме того, вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров и построены надежные системы огневого поражения противника

Зима 2023: усиление ПВО Украины

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой зимой россияне будут снова пытаться уничтожить украинскую энергосистему. По словам главы государства, враг попытается нанести больше ударов и обойти украинскую защиту.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал, что системы противовоздушной обороны, которые Украина получает от западных партнеров, сосредоточятся на защите энергетической инфраструктуры и стратегических объектов, как это и делали прошлой зимой.

Как считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, энергосистема Украины в этом году защищена от ракетных ударов лучше, чем в прошлом.