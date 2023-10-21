"Залізний купол" над Києвом: у КМВА розповіли, як посилюють захист столиці

Київ пережив безпрецедентну кількість ударів дронами та крилатими, балістичними, аеробалістичними ракетами. Столиця України була, є і буде однією з пріоритетних цілей агресора.

Про це розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко сайту ТСН.ua

За його словами, практично 63% енергетичних потужностей Києва було пошкоджено внаслідок російських обстрілів, тому столиця готується до нових можливих ракетних атак ворога.

Попко розповів, що зараз навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони. Вона складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності.

На озброєні мобільних груп стоять: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК - "Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23. Із зенітно-ракетних комплексів: С-300, "Бук ", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".

"Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва. Зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Також ведеться робота із удосконалення їхнього технічного оснащення", - підкреслив Попко.

Але він зауважив, що жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує завжди 100% безпеки, навіть "Залізний купол" в Ізраїлі. Тому всі повинні бути відповідальними за своє життя і життя та здоров’я своїх рідних і близьких та перебувати в укриттях.

Крім того, навколо Києва створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів та побудовані надійні системи вогневого ураження противника

Зима 2023: посилення ППО України

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї зими росіяни будуть знову намагатися знищити українську енергосистему. За словами очільника держави, ворог спробує зробити більше ударів та більше спроб обійти український захист.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що системи протиповітряної оборони, які Україна отримує від західних партнерів, зосередяться на захисті енергетичної інфраструктури та стратегічних об'єктів, як це й робили минулої зими.

Як вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, енергосистема України цьогоріч захищена від ракетних ударів краще, ніж торік.