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Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в октябре 2026 года (инфографика)

Ивано-Франковск
Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в октябре 2026 года (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды жилья в Ивано-Франковске по состоянию на октябрь 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в сентябре 2026 года

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год стоимость аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске снизилась на 8%, двухкомнатные квартиры подешевели на 12%, а трехкомнатные на 26%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года медианная стоимость аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске выросла на 13%. Если в сентябре медианная цена составляла около 20 000 грн, то в октябре она увеличилась до 22 600 грн.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в октябре 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (желтый график) — 2026 год
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 22 000–24 000 грн. Больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (24 объявления) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 3 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в октябре 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на октябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 18 000 грн. Именно по такой цене выставлено 22,7% всех однокомнатных квартир.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в октябре 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске — октябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

По данным ЛУН Статистика, стоимость аренды двухкомнатных квартир увеличилась. В сентябре она составляла около 27 000 грн, а в октябре достигла 28 300 грн, то есть выросла примерно на 8%.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в октябре 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (красный график) — октябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 25 000–30 000 грн. Больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 17 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в октябре 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на октябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 25 200 грн. Именно по такой цене выставлено 14,3% всех двухкомнатных квартир.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в октябре 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске — октябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

По данным ЛУН Статистика, аренда трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске подорожала на 26%. Если в сентябре медианная стоимость составляла около 25 000 грн, то в октябре она выросла до 31 500 грн.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в октябре 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске (синий график) — октябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000–25 000 грн.

Больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир приходится именно на этот ценовой диапазон (по 6 объявлений в каждом), что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в октябре 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на октябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

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