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Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в октябре 2026 года (инфографика)
Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды жилья в Ивано-Франковске по состоянию на октябрь 2026 года.
- Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в сентябре 2026 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске
- Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в сентябре 2026 года
Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год стоимость аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске снизилась на 8%, двухкомнатные квартиры подешевели на 12%, а трехкомнатные на 26%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске
Средние цены аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске
По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года медианная стоимость аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске выросла на 13%. Если в сентябре медианная цена составляла около 20 000 грн, то в октябре она увеличилась до 22 600 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 22 000–24 000 грн. Больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (24 объявления) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 18 000 грн. Именно по такой цене выставлено 22,7% всех однокомнатных квартир.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске
Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске
По данным ЛУН Статистика, стоимость аренды двухкомнатных квартир увеличилась. В сентябре она составляла около 27 000 грн, а в октябре достигла 28 300 грн, то есть выросла примерно на 8%.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 25 000–30 000 грн. Больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 17 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 25 200 грн. Именно по такой цене выставлено 14,3% всех двухкомнатных квартир.
Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске
По данным ЛУН Статистика, аренда трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске подорожала на 26%. Если в сентябре медианная стоимость составляла около 25 000 грн, то в октябре она выросла до 31 500 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000–25 000 грн.
Больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир приходится именно на этот ценовой диапазон (по 6 объявлений в каждом), что можно увидеть на инфографике ниже.
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