Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в октябре 2026 года (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников , в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды жилья в Ивано-Франковске по состоянию на октябрь 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в сентябре 2026 года

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год стоимость аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске снизилась на 8%, двухкомнатные квартиры подешевели на 12%, а трехкомнатные на 26%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года медианная стоимость аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске выросла на 13%. Если в сентябре медианная цена составляла около 20 000 грн, то в октябре она увеличилась до 22 600 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (желтый график) — 2026 год

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 22 000–24 000 грн. Больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (24 объявления) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 18 000 грн. Именно по такой цене выставлено 22,7% всех однокомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске — октябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

По данным ЛУН Статистика, стоимость аренды двухкомнатных квартир увеличилась. В сентябре она составляла около 27 000 грн, а в октябре достигла 28 300 грн, то есть выросла примерно на 8%.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (красный график) — октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 25 000–30 000 грн. Больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 17 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 25 200 грн. Именно по такой цене выставлено 14,3% всех двухкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске — октябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

По данным ЛУН Статистика, аренда трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске подорожала на 26%. Если в сентябре медианная стоимость составляла около 25 000 грн, то в октябре она выросла до 31 500 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске (синий график) — октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000–25 000 грн.

Больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир приходится именно на этот ценовой диапазон (по 6 объявлений в каждом), что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

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