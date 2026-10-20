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Цены на аренду квартир в Харькове в октябре 2026 года (инфографика)
Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Харькова по состоянию на октябрь 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в октябре 2026 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
- Цены на аренду трехкомнатных квартир в Харькове
Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в октябре 2026 года
Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир в Харькове снизилась на 46%, тогда как двухкомнатные квартиры подешевели на 48%, а стоимость “трешки” снизились в цене на 40%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало октября 2026 года аренда однокомнатных квартир в Харькове не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Так, если в начале сентября аренда “однушка” стоила 9 000 грн, то в октябре цена осталась на том же уровне.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова
Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами по сравнению, например, с Киевом или Львовом.
Лидером среди самых дорогих районов для аренды остается:
- Шевченковский район — 13 500 грн.
Средний ценовой сегмент:
- Салтовский район — 9 000 грн.
Самая доступная аренда жилья в Харькове в:
- Киевский район — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Харькове составляет 8 000-10 000 грн.
Наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (около 171 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года самая распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Харькове составляет 8 000 грн. Именно по такой цене выставлено 10,4% всех однокомнатных квартир.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове
В октябре 2026 года динамика цен на аренду двухкомнатных квартир в Харькове выглядит так же, как и в случае с однокомнатными квартирами, если опираться на данные ЛУН Статистика. Медианная цена аренды двухкомнатных квартир в Харькове удерживается на уровне 15 000 грн, как и в сентябре. То есть за месяц стоимость аренды жилья в Харькове не изменилась.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по районам Харькова
Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами по сравнению, например, с Киевом или Львовом.
Лидером среди самых дорогих районов для аренды остается в:
- Шевченковский район — 18 000 грн.
Средний ценовой сегмент:
- Киевский район — 15 000 грн.
Самая доступная аренда 2-комнатной квартиры в Харькове:
- Салтовский район — 13 000 грн.
Наиболее распространенная стоимость аренды 2-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Харькове составляет 14 000-16 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 78 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года самая распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Харькове составляет 12 000 грн. Именно по такой цене выставлено 14% всех ”двушек”.
Цены на аренду трехкомнатных квартир в Харькове
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове
В отличие от одно- и двухкомнатных квартир, ценовой сегмент трехкомнатных квартир в Харькове демонстрирует спад. Если в сентябре медианная цена составляла 20 000 грн, то в октябре она снизилась до 17 500 грн, или на 12,5 %.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам Харькова
Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами по сравнению, например, с Киевом или Львовом.
Самая дорогая аренда жилья в Харькове:
- Шевченковский район — 27 000 грн.
Самая доступная аренда:
- Салтовский район — 15 000 грн.
Наиболее распространенная стоимость аренды 3-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды трехкомнатных квартир в Харькове составляет 15 000-20 000 грн.
Наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (около 87 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года самая распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове составляет 15 200 грн. Именно по такой цене выставлено 9,3% всех 3-комнатных квартир.
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