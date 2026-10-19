UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,86

--0,02

EUR

50,50

+0,19

Наличный курс:

USD

45,20

45,08

EUR

51,00

50,80

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Недвижимость
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)

Киев
Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные портала ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды недвижимости Киева по состоянию на октябрь 2026 года. Подробный обзор цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года

В октябре 2026 года на рынке аренды жилья в Киеве наблюдается тенденция к росту стоимости однокомнатных квартир. По данным портала M2bomber, по состоянию на середину октября медианная цена аренды “однушки” в столице составляла 17 794 грн в месяц. В целом график свидетельствует об общей восходящей динамике цен на аренду квартир в Киеве.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)
Как изменились цены на аренду в Киеве — октябрь 2026 года
Инфографика: M2bomber

Более подробно ситуацию со стоимостью аренды жилья в Киеве в зависимости от количества комнат и расположения по районам рассмотрим ниже.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву

В октябре 2026 года медианная цена аренды однокомнатных квартир в Киеве составляла 16 000 грн в месяц. В сентябре показатель составлял 16 500 грн. Таким образом, за месяц аренда подешевела на 3,03%.

Фото 3 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве в октябре 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам

Самые дорогие однокомнатные квартиры в Киеве предлагают в следующих районах:

  • Печерский — 35 000 грн;
  • Шевченковский — 22 000 грн;
  • Голосеевский — 20 000 грн;
  • Подольский — 20 000 грн.

Цены на аренду квартир в Киеве среднего сегмента:

  • Соломенский — 16 000 грн;
  • Оболонский — 14 000 грн;
  • Дарницкий — 14 500 грн.

Самые доступные квартиры можно арендовать в следующих районах:

  • Святошинский — 13 500 грн;
  • Днепровский — 12 500 грн;
  • Деснянский — 9 000 грн.
Фото 4 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)
Медианная стоимость аренды 1-комнатных квартир в Киеве, октябрь 2026 года Инфографика: ЛУН Статистика

Также доступны предложения по аренде однокомнатных квартир в пригороде Киева:

  • Софиевская Борщаговка — 15 000 грн;
  • Петропавловская Борщаговка — 14 000 грн;
  • Бровары — 13 000 грн;
  • Вишневое — 13 000 грн;
  • Вышгород — 12 300 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам постройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры предлагают в домах следующих типов:

  • Дореволюционные (до 1918 года) — 24 000 грн;
  • Новостройки (после 2010 года) — 20 000 грн.

Стоимость аренды жилья в Киеве среднего сегмента:

  • Сталинки (1918–1956 годы) — 19 000 грн;
  • Спецпроекты (1991–2010 годы) — 14 000 грн.

Самые дешевые однокомнатные квартиры можно арендовать в домах следующих типов:

  • Хрущевки (1956–1969 годы) — 11 000 грн;
  • Панельные дома (1969–1991 годы) — 10 000 грн.
Фото 5 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам постройки в Киеве в октябре 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир в Киеве сосредоточено в ценовом сегменте примерно 12 000–14 000 грн в месяц. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (727) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды в Киеве в октябре 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, в октябре 2026 года 5,7% однокомнатных квартир в Киеве сдаются за 15 200 грн в месяц.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве в октябре 2026 года
Инфографика: M2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву

В октябре 2026 года медианная стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Киеве составляет 23 000 грн в месяц. По сравнению с сентябрем, когда цена составляла 25 000 грн, соответственно аренда жилья в Киеве подешевела на 8%.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Киева в октябре 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по районам

В октябре 2026 года самые дорогие двухкомнатные квартиры в Киеве предлагают в следующих районах:

  • Печерский — 45 000 грн;
  • Шевченковский — 29 000 грн;
  • Голосеевский — 27 000 грн;
  • Подольский — 25 000 грн.

Цены на квартиры в Киеве среднего сегмента:

  • Соломенский — 20 000 грн;
  • Оболонский — 18 000 грн;
  • Дарницкий — 18 000 грн.

Самые доступные двухкомнатные квартиры можно арендовать в следующих районах:

  • Святошинский — 17 000 грн;
  • Днепровский — 15 000 грн;
  • Деснянский — 10 000 грн.
Фото 9 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)
Медианная стоимость аренды 2-комнатных квартир в Киеве, октябрь 2026 года Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам постройки

В октябре 2026 года самые дорогие двухкомнатные квартиры предлагают в домах следующих типов:

  • Дореволюционные (до 1918 года) — 40 000 грн;
  • Новостройки (после 2010 года) — 33 000 грн.

Стоимость аренды жилья в Киеве среднего сегмента:

  • Сталинки (1918–1956 годы) — 25 000 грн;
  • Спецпроекты (1991–2010 годы) — 20 000 грн.

Самые дешевые двухкомнатные квартиры можно арендовать в домах следующих типов:

  • Хрущевки (1956–1969 годы) — 14 000 грн;
  • Панельные дома (1969–1991 годы) — 14 000 грн.
Фото 10 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам постройки в Киеве
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир в Киеве сосредоточено в ценовом диапазоне от 15 500 до 20 000 грн в месяц. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (более 864) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 11 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве, октябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, в октябре 2026 года 8,7% двухкомнатных квартир в Киеве сдаются за 15 600 грн в месяц.

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве, октябрь 2026 года
Инфографика: M2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву

В октябре 2026 года медианная стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Киеве составляет 36 000 грн в месяц. По сравнению с сентябрем, когда цена составляла 40 500 грн, аренда подешевела на 11,11%.

Фото 13 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве, октябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года самые дорогие трехкомнатные квартиры в Киеве предлагают в следующих районах:

  • Печерский — 67 600 грн;
  • Шевченковский — 45 000 грн;
  • Подольский — 38 600 грн;
  • Голосеевский — 38 300 грн.

Цены на аренду квартир в Киеве среднего сегмента:

  • Днепровский — 26 000 грн;
  • Оболонский — 25 000 грн;
  • Соломенский — 25 000 грн.

Самые доступные трехкомнатные квартиры можно арендовать в следующих районах:

  • Святошинский — 20 000 грн;
  • Дарницкий — 20 000 грн;
  • Деснянский — 14 000 грн.
Фото 14 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Киева в октябре 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам постройки

Самые дорогие трехкомнатные квартиры предлагают в домах следующих типов:

  • Дореволюционные (до 1918 года) — 49 000 грн;
  • Новостройки (после 2010 года) — 54 000 грн.

Стоимость аренды жилья в Киеве среднего сегмента:

  • Сталинки (1918–1956 годы) — 33 000 грн;
  • Спецпроекты (1991–2010 годы) — 29 000 грн.

Самые дешевые трехкомнатные квартиры можно арендовать в домах следующих типов:

  • Хрущевки (1956–1969 годы) — 16 000 грн;
  • Панельные дома (1969–1991 годы) — 16 000 грн.
Фото 15 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам постройки в Киеве в октябре 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН Статистика, больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир в Киеве сосредоточено в ценовом диапазоне от 15 000 до 20 000 грн в месяц. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (более 343) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 16 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве в октябре 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, в октябре 2026 года 6,3% трехкомнатных квартир в Киеве сдаются за 16 000 грн в месяц.

Фото 17 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве в октябре 2026 года
Инфографика: M2bomber

Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах:

  • Цены на первичке в Одессе в сентябре 2026 (инфографика);
  • Цены на первичке во Львове в сентябре 2026 (инфографика);
  • Цены на первичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика).

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности