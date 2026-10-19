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Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года (инфографика)
Редакция Dilo проанализировала данные портала ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды недвижимости Киева по состоянию на октябрь 2026 года. Подробный обзор цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве
- Цены на аренду трехкомнатных квартир в Киеве
Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2026 года
В октябре 2026 года на рынке аренды жилья в Киеве наблюдается тенденция к росту стоимости однокомнатных квартир. По данным портала M2bomber, по состоянию на середину октября медианная цена аренды “однушки” в столице составляла 17 794 грн в месяц. В целом график свидетельствует об общей восходящей динамике цен на аренду квартир в Киеве.
Более подробно ситуацию со стоимостью аренды жилья в Киеве в зависимости от количества комнат и расположения по районам рассмотрим ниже.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву
В октябре 2026 года медианная цена аренды однокомнатных квартир в Киеве составляла 16 000 грн в месяц. В сентябре показатель составлял 16 500 грн. Таким образом, за месяц аренда подешевела на 3,03%.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам
Самые дорогие однокомнатные квартиры в Киеве предлагают в следующих районах:
- Печерский — 35 000 грн;
- Шевченковский — 22 000 грн;
- Голосеевский — 20 000 грн;
- Подольский — 20 000 грн.
Цены на аренду квартир в Киеве среднего сегмента:
- Соломенский — 16 000 грн;
- Оболонский — 14 000 грн;
- Дарницкий — 14 500 грн.
Самые доступные квартиры можно арендовать в следующих районах:
- Святошинский — 13 500 грн;
- Днепровский — 12 500 грн;
- Деснянский — 9 000 грн.
Также доступны предложения по аренде однокомнатных квартир в пригороде Киева:
- Софиевская Борщаговка — 15 000 грн;
- Петропавловская Борщаговка — 14 000 грн;
- Бровары — 13 000 грн;
- Вишневое — 13 000 грн;
- Вышгород — 12 300 грн.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам постройки
Самые дорогие однокомнатные квартиры предлагают в домах следующих типов:
- Дореволюционные (до 1918 года) — 24 000 грн;
- Новостройки (после 2010 года) — 20 000 грн.
Стоимость аренды жилья в Киеве среднего сегмента:
- Сталинки (1918–1956 годы) — 19 000 грн;
- Спецпроекты (1991–2010 годы) — 14 000 грн.
Самые дешевые однокомнатные квартиры можно арендовать в домах следующих типов:
- Хрущевки (1956–1969 годы) — 11 000 грн;
- Панельные дома (1969–1991 годы) — 10 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве
Согласно данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир в Киеве сосредоточено в ценовом сегменте примерно 12 000–14 000 грн в месяц. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (727) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, по данным M2bomber, в октябре 2026 года 5,7% однокомнатных квартир в Киеве сдаются за 15 200 грн в месяц.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву
В октябре 2026 года медианная стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Киеве составляет 23 000 грн в месяц. По сравнению с сентябрем, когда цена составляла 25 000 грн, соответственно аренда жилья в Киеве подешевела на 8%.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по районам
В октябре 2026 года самые дорогие двухкомнатные квартиры в Киеве предлагают в следующих районах:
- Печерский — 45 000 грн;
- Шевченковский — 29 000 грн;
- Голосеевский — 27 000 грн;
- Подольский — 25 000 грн.
Цены на квартиры в Киеве среднего сегмента:
- Соломенский — 20 000 грн;
- Оболонский — 18 000 грн;
- Дарницкий — 18 000 грн.
Самые доступные двухкомнатные квартиры можно арендовать в следующих районах:
- Святошинский — 17 000 грн;
- Днепровский — 15 000 грн;
- Деснянский — 10 000 грн.
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам постройки
В октябре 2026 года самые дорогие двухкомнатные квартиры предлагают в домах следующих типов:
- Дореволюционные (до 1918 года) — 40 000 грн;
- Новостройки (после 2010 года) — 33 000 грн.
Стоимость аренды жилья в Киеве среднего сегмента:
- Сталинки (1918–1956 годы) — 25 000 грн;
- Спецпроекты (1991–2010 годы) — 20 000 грн.
Самые дешевые двухкомнатные квартиры можно арендовать в домах следующих типов:
- Хрущевки (1956–1969 годы) — 14 000 грн;
- Панельные дома (1969–1991 годы) — 14 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве
По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир в Киеве сосредоточено в ценовом диапазоне от 15 500 до 20 000 грн в месяц. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (более 864) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, по данным M2bomber, в октябре 2026 года 8,7% двухкомнатных квартир в Киеве сдаются за 15 600 грн в месяц.
Цены на аренду трехкомнатных квартир в Киеве
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву
В октябре 2026 года медианная стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Киеве составляет 36 000 грн в месяц. По сравнению с сентябрем, когда цена составляла 40 500 грн, аренда подешевела на 11,11%.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года самые дорогие трехкомнатные квартиры в Киеве предлагают в следующих районах:
- Печерский — 67 600 грн;
- Шевченковский — 45 000 грн;
- Подольский — 38 600 грн;
- Голосеевский — 38 300 грн.
Цены на аренду квартир в Киеве среднего сегмента:
- Днепровский — 26 000 грн;
- Оболонский — 25 000 грн;
- Соломенский — 25 000 грн.
Самые доступные трехкомнатные квартиры можно арендовать в следующих районах:
- Святошинский — 20 000 грн;
- Дарницкий — 20 000 грн;
- Деснянский — 14 000 грн.
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам постройки
Самые дорогие трехкомнатные квартиры предлагают в домах следующих типов:
- Дореволюционные (до 1918 года) — 49 000 грн;
- Новостройки (после 2010 года) — 54 000 грн.
Стоимость аренды жилья в Киеве среднего сегмента:
- Сталинки (1918–1956 годы) — 33 000 грн;
- Спецпроекты (1991–2010 годы) — 29 000 грн.
Самые дешевые трехкомнатные квартиры можно арендовать в домах следующих типов:
- Хрущевки (1956–1969 годы) — 16 000 грн;
- Панельные дома (1969–1991 годы) — 16 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве
По данным ЛУН Статистика, больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир в Киеве сосредоточено в ценовом диапазоне от 15 000 до 20 000 грн в месяц. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (более 343) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, по данным M2bomber, в октябре 2026 года 6,3% трехкомнатных квартир в Киеве сдаются за 16 000 грн в месяц.
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