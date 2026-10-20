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Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2026 года (инфографика)

Днепр
Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2026 года (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды в Днепре по состоянию на октябрь 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям, читайте в материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в сентябре 2026 года

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год стоимость аренды однокомнатных квартир в Днепре выросла на 36,36%, в то время как стоимость аренды “двушек” выросла на 37,93%, а “трешек” на 44,44%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре

В октябре 2026 года медианные цены на квартиры в Днепре остались в основном стабильными по сравнению с сентябрем. Так, медианная стоимость однокомнатных квартир выросла с 32 000 до 35 000 грн, или примерно на 9,4%.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (желтый график) — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра

Лидером среди самых дорогих районов по аренде однокомнатных квартир остается:

  • Соборный район — 22 000 грн.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре зафиксированы в:

  • Шевченковский район — 19 300 грн.

Самая дешевая аренда жилья в Днепре:

  • Центральный район — 15 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Днепра — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная стоимость аренды 1-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Днепре составляет 20 000–30 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (около 378 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная стоимость аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на октябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года самая распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Днепре составляет 10 200 грн. Именно по такой цене выставлено 9 % всех однокомнатных квартир.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная стоимость аренды 1-комнатных квартир в Днепре — октябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем стоимость аренды двухкомнатных квартир в Днепре осталась на прежнем уровне по сравнению с сентябрем. Как и в предыдущем месяце, стоимость составляет 45 000 грн.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красная кривая) — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по районам Днепра

Лидером среди самых дорогих районов по аренде двухкомнатных квартир остается:

  • Соборный район — 25 000 грн.

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре зафиксированы в:

  • Шевченковский район — 24 300 грн.

Самая дешевая аренда двухкомнатных квартир в Днепре:

  • Центральный район — 20 000 грн.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Днепра — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная стоимость аренды 2-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Днепре составляет 35 000–40 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 260 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная стоимость аренды 2-комнатных квартир в Днепре по состоянию на октябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в Днепре составляет 12 000 грн. Именно по такой цене выставлено 11% всех двухкомнатных квартир.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная стоимость аренды 2-комнатных квартир в Днепре — октябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Днепре

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре

В октябре 2026 года медианная стоимость трехкомнатных квартир в Днепре составляет 60 000 грн. По сравнению с сентябрем, когда цена составляла примерно 61 000 грн, квартиры подешевели примерно на 1,6%.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) — октябрь 2026 год
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам Днепра

Лидером среди самых дорогих районов по аренде трехкомнатных квартир остается:

  • Соборный район — 35 000 грн.

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир в Днепре зафиксированы в:

  • - Шевченковский район — 29 000 грн.

Самая дешевая аренда жилья в Днепре: 

  • Центральный район — 27 000 грн.
Фото 11 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Днепра — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная стоимость аренды 3-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 40 000-50 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (277 объявлений) приходится именно на этот диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная стоимость аренды 3-комнатных квартир в Днепре, октябрь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 15 200 грн. Именно по такой цене выставлено 10,6% всех “трешек”.

Фото 13 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная стоимость аренды 3-комнатных квартир в Днепре — октябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber

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