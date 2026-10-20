Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2026 года (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды в Днепре по состоянию на октябрь 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям, читайте в материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в сентябре 2026 года

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год стоимость аренды однокомнатных квартир в Днепре выросла на 36,36%, в то время как стоимость аренды “двушек” выросла на 37,93%, а “трешек” на 44,44%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре

В октябре 2026 года медианные цены на квартиры в Днепре остались в основном стабильными по сравнению с сентябрем. Так, медианная стоимость однокомнатных квартир выросла с 32 000 до 35 000 грн, или примерно на 9,4%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (желтый график) — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра

Лидером среди самых дорогих районов по аренде однокомнатных квартир остается:

Соборный район — 22 000 грн.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре зафиксированы в:

Шевченковский район — 19 300 грн.

Самая дешевая аренда жилья в Днепре:

Центральный район — 15 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Днепра — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная стоимость аренды 1-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Днепре составляет 20 000–30 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (около 378 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная стоимость аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года самая распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Днепре составляет 10 200 грн. Именно по такой цене выставлено 9 % всех однокомнатных квартир.

Наиболее распространенная стоимость аренды 1-комнатных квартир в Днепре — октябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем стоимость аренды двухкомнатных квартир в Днепре осталась на прежнем уровне по сравнению с сентябрем. Как и в предыдущем месяце, стоимость составляет 45 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красная кривая) — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по районам Днепра

Лидером среди самых дорогих районов по аренде двухкомнатных квартир остается:

Соборный район — 25 000 грн.

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре зафиксированы в:

Шевченковский район — 24 300 грн.

Самая дешевая аренда двухкомнатных квартир в Днепре:

Центральный район — 20 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Днепра — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная стоимость аренды 2-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Днепре составляет 35 000–40 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 260 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная стоимость аренды 2-комнатных квартир в Днепре по состоянию на октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в Днепре составляет 12 000 грн. Именно по такой цене выставлено 11% всех двухкомнатных квартир.

Наиболее распространенная стоимость аренды 2-комнатных квартир в Днепре — октябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Днепре

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре

В октябре 2026 года медианная стоимость трехкомнатных квартир в Днепре составляет 60 000 грн. По сравнению с сентябрем, когда цена составляла примерно 61 000 грн, квартиры подешевели примерно на 1,6%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) — октябрь 2026 год

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам Днепра

Лидером среди самых дорогих районов по аренде трехкомнатных квартир остается:

Соборный район — 35 000 грн.

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир в Днепре зафиксированы в:

- Шевченковский район — 29 000 грн.

Самая дешевая аренда жилья в Днепре:

Центральный район — 27 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Днепра — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная стоимость аренды 3-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 40 000-50 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (277 объявлений) приходится именно на этот диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная стоимость аренды 3-комнатных квартир в Днепре, октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 15 200 грн. Именно по такой цене выставлено 10,6% всех “трешек”.

Наиболее распространенная стоимость аренды 3-комнатных квартир в Днепре — октябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber

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