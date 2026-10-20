Ціни на оренду квартир в Дніпрі у жовтні 2026 року (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Дніпра станом на жовтень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях, читайте у матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у вересні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі піднялася на 36,36%, тоді як ціна на оренду “двійок” зросла на 37,93%, а “трійок” на 44,44%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру

У жовтні 2026 року медіанні ціни на квартири у Дніпрі залишилися переважно стабільними порівняно з вереснем. Так, медіанна вартість однокімнатних квартир зросла з 32 000 до 35 000 грн, або приблизно на 9,4%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Дніпрі (жовтий графік) — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра

Лідером серед найдорожчих районів для оренди однокімнатних квартир залишається:

Соборний район — 22 000 грн.

Середні ціни на оренду житла у Дніпрі зафіксовані в:

Шевченківський район — 19 300 грн.

Найдешевша оренда житла у Дніпрі:

Центральний район — 15 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Дніпра — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Дніпрі становить 20 000-30 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 378 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі станом на жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Дніпрі становить 10 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 9% усіх однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі — жовтень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі залишились незмінними порівняно з вереснем. Як і попереднього місяця, ціна становить 45 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі (червоний графік) — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по районах Дніпра

Лідером серед найдорожчих районів для оренди двокімнатних квартир залишається:

Соборний район — 25 000 грн.

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі зафіксовані в:

Шевченківський район — 24 300 грн.

Найдешевша оренда двокімнатних квартир у Дніпрі:

Центральний район — 20 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир по районах Дніпра — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Дніпрі становить 35 000-40 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 260 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі станом на жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 11% усіх двокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі — жовтень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру

У жовтні 2026 року медіанна вартість трикімнатних квартир у Дніпрі становить 60 000 грн. Порівняно з вереснем, коли ціна була на рівні приблизно 61 000 грн, квартири подешевшали на близько 1,6%.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі (синій графік) — жовтні 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах Дніпра

Лідером серед найдорожчих районів для оренди трикімнатних квартир залишається:

Соборний район — 35 000 грн.

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир у Дніпрі зафіксовані в:

Шевченківський район — 29 000 грн.

Найдешевша оренда житла в Дніпрі:

Центральний район — 27 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир по районах Дніпра — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 40 000–50 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (277 оголошень) припадає саме на цей діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі, жовтень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 15 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 10,6% усіх “трійок”.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі — жовтень 2026

Інфографіка: m2bomber

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