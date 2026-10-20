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Ціни на оренду квартир в Дніпрі у жовтні 2026 року (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Дніпра станом на жовтень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях, читайте у матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у вересні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир у Дніпрі
Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у вересні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі піднялася на 36,36%, тоді як ціна на оренду “двійок” зросла на 37,93%, а “трійок” на 44,44%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру
У жовтні 2026 року медіанні ціни на квартири у Дніпрі залишилися переважно стабільними порівняно з вереснем. Так, медіанна вартість однокімнатних квартир зросла з 32 000 до 35 000 грн, або приблизно на 9,4%.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра
Лідером серед найдорожчих районів для оренди однокімнатних квартир залишається:
- Соборний район — 22 000 грн.
Середні ціни на оренду житла у Дніпрі зафіксовані в:
- Шевченківський район — 19 300 грн.
Найдешевша оренда житла у Дніпрі:
- Центральний район — 15 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Дніпрі становить 20 000-30 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 378 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Дніпрі становить 10 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 9% усіх однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі залишились незмінними порівняно з вереснем. Як і попереднього місяця, ціна становить 45 000 грн.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по районах Дніпра
Лідером серед найдорожчих районів для оренди двокімнатних квартир залишається:
- Соборний район — 25 000 грн.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі зафіксовані в:
- Шевченківський район — 24 300 грн.
Найдешевша оренда двокімнатних квартир у Дніпрі:
- Центральний район — 20 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Дніпрі становить 35 000-40 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 260 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 11% усіх двокімнатних квартир.
Ціни на оренду трикімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру
У жовтні 2026 року медіанна вартість трикімнатних квартир у Дніпрі становить 60 000 грн. Порівняно з вереснем, коли ціна була на рівні приблизно 61 000 грн, квартири подешевшали на близько 1,6%.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах Дніпра
Лідером серед найдорожчих районів для оренди трикімнатних квартир залишається:
- Соборний район — 35 000 грн.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир у Дніпрі зафіксовані в:
- Шевченківський район — 29 000 грн.
Найдешевша оренда житла в Дніпрі:
- Центральний район — 27 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 40 000–50 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (277 оголошень) припадає саме на цей діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 15 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 10,6% усіх “трійок”.
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