Цены на аренду квартир во Львове в октябре 2026 года (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные ЛУН Статистика, чтобы выяснить, сколько стоит аренда квартир во Львове в октябре 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир во Львове в октябре 2026 года

По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года стоимость аренды однокомнатных квартир во Львове за месяц снизилась на 10%, за полгода выросла на 33%, а за год примерно на 38%. В то же время цены на аренду двухкомнатных квартир за месяц не изменились, однако за год стоимость выросла на 37%.

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир во Львове

В октябре 2026 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове составляла 22 500 грн в месяц. По сравнению с сентябрем, когда цена составляла 25 000 грн, аренда жилья во Львове подешевела на 10%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове — октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова

Самые дорогие однокомнатные квартиры во Львове предлагают в следующих районах:

Сиховский — 24 100 грн;

Железнодорожный — 24 000 грн.

Цены на аренду квартир во Львове среднего сегмента:

Шевченковский — 23 200 грн;

Франковский — 23 000 грн.

Самые доступные однокомнатные квартиры можно арендовать в следующих районах:

Галицкий — 22 500 грн;

Лычаковский — 20 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Львова — октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове

По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир во Львове сосредоточено в ценовом диапазоне от 20 000 до 22 000 грн в месяц. В этом сегменте насчитывается примерно 65 объявлений.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове по состоянию на октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным портала M2bomber, наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир во Львове составляет 25 200 грн в месяц. По такой стоимости сдается 8,9% однокомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове — октябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову

В октябре 2026 года медианная стоимость аренды двухкомнатной квартиры во Львове составляла 29 300 грн в месяц. По сравнению с сентябрем, когда цена составляла 29 300 грн, стоимость аренды не изменилась.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове — октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по районам Львова

По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года медианные цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове распределились следующим образом:

Самые дорогие двухкомнатные квартиры во Львове предлагают в следующих районах:

Франковский — 31 500 грн;

Шевченковский — 31 500 грн.

Цены на аренду квартир во Львове среднего сегмента:

Галицкий — 29 300 грн.

Самые доступные двухкомнатные квартиры можно арендовать в следующем районе:

Железнодорожный — 27 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Львова — октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове

По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир во Львове сосредоточено в ценовом диапазоне от 20 000 до 25 000 грн в месяц. В этом сегменте насчитывается примерно 60 объявлений.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове — октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным портала M2bomber, наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в октябре 2026 года составляет 15 600 грн. По такой цене сдается около 9,8% двухкомнатных квартир во Львове.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове — октябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову

В октябре 2026 года медианная стоимость аренды трехкомнатной квартиры во Львове составляла 36 000 грн в месяц. По сравнению с сентябрем, когда цена составляла 31 500 грн, аренда жилья во Львове подорожала на 14,29%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове — октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на середину октября 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды трехкомнатных квартир во Львове составляет 20 000–25 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (17 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным портала M2bomber, наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир во Львове в октябре 2026 года составляет 36 000 грн. По такой цене сдается около 12,9% трехкомнатных квартир во Львове.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове — октябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber

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