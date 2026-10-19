Ціни на оренду квартир у Києві у жовтні 2026 року (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані порталу ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на орендному ринку нерухомості Києва станом на жовтень 2026 року. Детальний огляд цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир у Києві у жовтні 2026

У жовтні 2026 року на ринку оренди житла у Києві спостерігається тенденція до зростання вартості однокімнатних квартир. За даними порталу M2bomber, станом на середину жовтня медіанна ціна оренди “однушки” у столиці становила 17 794 грн на місяць. Загалом графік свідчить про загальну висхідну динаміку ціни оренди квартири в Києві.

Як змінилися ціни на оренду в Києві — жовтень 2026

Інфографіка: m2bomber

Більш детально ситуацію щодо вартості оренди житла в Києві за кількістю кімнат та районним розташуванням розглянемо нижче.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву

У жовтні 2026 року медіанна ціна оренди однокімнатних квартир у Києві становила 16 000 грн на місяць. У вересні показник становив 16 500 грн. Таким чином, за місяць оренда подешевшала на 3,03%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Києві у жовтні 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах

Найдорожчі однокімнатні квартири в Києві пропонують у таких районах:

Печерський — 35 000 грн;

Шевченківський — 22 000 грн;

Голосіївський — 20 000 грн;

Подільський — 20 000 грн.

Ціни на оренду квартири в Києві середнього сегменту:

Солом'янський — 16 000 грн;

Оболонський — 14 000 грн;

Дарницький — 14 500 грн.

Найдоступніші квартири можна орендувати в таких районах:

Святошинський — 13 500 грн;

Дніпровський — 12 500 грн;

Деснянський — 9 000 грн.

Медіанна вартість оренди 1-кімнатних квартир у Києві, жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Також доступні пропозиції оренди однокімнатних квартир у передмісті Києва:

Софіївська Борщагівка — 15 000 грн;

Петропавлівська Борщагівка — 14 000 грн;

Бровари — 13 000 грн;

Вишневе — 13 000 грн;

Вишгород — 12 300 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири пропонують у будинках таких типів:

Дореволюційні (до 1918 року) — 24 000 грн;

Новобудови (після 2010 року) — 20 000 грн.

Вартість оренди житла в Києві середнього сегменту:

Сталінки (1918–1956 роки) — 19 000 грн;

Спецпроєкти (1991–2010 роки) — 14 000 грн.

Найдешевші однокімнатні квартири можна орендувати в будинках таких типів:

Хрущовки (1956–1969 роки) — 11 000 грн;

Панельні будинки (1969–1991 роки) — 10 000 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови в Києві у жовтні 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві

Згідно даних ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир у Києві зосереджено в ціновому сегменті приблизно 12 000-14 000 грн на місяць. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (727) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена поширена ціна оренди у Києві у жовтні 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, у жовтні 2026 року, 5,7% однокімнатних квартир у Києві здаються за 15 200 грн на місяць.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві у жовтні 2026

Інфографіка: M2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Києві

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Києву

У жовтні 2026 року медіанна вартість оренди двокімнатної квартири в Києві становить 23 000 грн на місяць. Порівняно з вереснем, коли ціна становила 25 000 грн, відповідно оренда житла у Києві подешевшала на 8%.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир по районах Києва у жовтні 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по районах

У жовтні 2026 року найдорожчі двокімнатні квартири в Києві пропонують у таких районах:

Печерський — 45 000 грн;

Шевченківський — 29 000 грн;

Голосіївський — 27 000 грн;

Подільський — 25 000 грн.

Ціни на квартири в Києві середнього сегменту:

Солом'янський — 20 000 грн;

Оболонський — 18 000 грн;

Дарницький — 18 000 грн.

Найдоступніші двокімнатні квартири можна орендувати в таких районах:

Святошинський — 17 000 грн;

Дніпровський — 15 000 грн;

Деснянський — 10 000 грн.

Медіанна вартість оренди 2-кімнатних квартир у Києві, жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

У жовтні 2026 року найдорожчі двокімнатні квартири пропонують у будинках таких типів:

Дореволюційні (до 1918 року) — 40 000 грн;

Новобудови (після 2010 року) — 33 000 грн.

Вартість оренди житла в Києві середнього сегменту:

Сталінки (1918–1956 роки) — 25 000 грн;

Спецпроєкти (1991–2010 роки) — 20 000 грн.

Найдешевші двокімнатні квартири можна орендувати в будинках таких типів:

Хрущовки (1956–1969 роки) — 14 000 грн;

Панельні будинки (1969–1991 роки) — 14 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови в Києві

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві

За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир у Києві зосереджено в ціновому діапазоні від 15 500 до 20 000 грн на місяць. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (понад 864) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві, жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, у жовтні 2026 року 8,7% двокімнатних квартир у Києві здаються за 15 600 грн на місяць.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві, жовтень 2026

Інфографіка: M2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Києву

У жовтні 2026 року медіанна вартість оренди трикімнатної квартири в Києві становить 36 000 грн на місяць. Порівняно з вереснем, коли ціна становила 40 500 грн, відповідно оренда подешевшала на 11,11%.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві, жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року найдорожчі трикімнатні квартири в Києві пропонують у таких районах:

Печерський — 67 600 грн;

Шевченківський — 45 000 грн;

Подільський — 38 600 грн;

Голосіївський — 38 300 грн.

Ціни на оренду квартири в Києві середнього сегменту:

Дніпровський — 26 000 грн;

Оболонський — 25 000 грн;

Солом'янський — 25 000 грн.

Найдоступніші трикімнатні квартири можна орендувати в таких районах:

Святошинський — 20 000 грн;

Дарницький — 20 000 грн;

Деснянський — 14 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир по районах Києва у жовтні 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі трикімнатні квартири пропонують у будинках таких типів:

Дореволюційні (до 1918 року) — 49 000 грн;

Новобудови (після 2010 року) — 54 000 грн.

Вартість оренди житла в Києві середнього сегменту:

Сталінки (1918–1956 роки) — 33 000 грн;

Спецпроєкти (1991–2010 роки) — 29 000 грн.

Найдешевші трикімнатні квартири можна орендувати в будинках таких типів:

Хрущовки (1956–1969 роки) — 16 000 грн;

Панельні будинки (1969–1991 роки) — 16 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови в Києві у жовтні 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

За даними ЛУН Статистика, найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир у Києві зосереджено в ціновому діапазоні від 15 000 до 20 000 грн на місяць. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (понад 343) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві у жовтні 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, у жовтні 2026 року, 6,3% трикімнатних квартир у Києві здаються за 16 000 грн на місяць.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві у жовтні 2026

Інфографіка: M2bomber

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