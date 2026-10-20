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Ціни на оренду квартир в Харкові у жовтні 2026 року (інфографіка)

Харків
Ціни на оренду квартир в Харкові у жовтні 2026 року (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Харкова станом на жовтень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у жовтні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир у Харкові знизилась на 46%, тоді як двокімнатні квартири подешевшали на 48%, а вартість “трійки” знизились у ціні на 40%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову

У жовтні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатних квартир у Харкові не змінилася порівняно з попереднім місяцем. Так, якщо на початку вересня оренда “одинички” коштувала 9 000 грн, то у жовтні ціна залишилася на тому самому рівні.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Харкові у жовтні 2026 року (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Харкові (жовтий графік) — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Харкова

Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється нижчими цінами порівняно, наприклад, з Києвом чи Львовом. 

Лідером серед найдорожчих районів для оренди залишається:

  • Шевченківський район — 13 000 грн.

Середній ціновий сегмент: 

  • Салтівський район — 9 000 грн.

Найдоступніша оренда житла у Харкові: 

  • Київський район — 8 000 грн.
Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Харкові у жовтні 2026 року (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Харкова — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Харкові становить 8 000-10 000 грн. 

Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 171 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Харкові у жовтні 2026 року (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові станом на жовтень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Харкові становить 8 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 10,4% усіх однокімнатних квартир.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Харкові у жовтні 2026 року (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові — жовтень 2026
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок жовтня 2026 року динаміка цін оренди двокімнатних квартир у Харкові виглядає так само, як і з однокімнатними квартирами, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика. Медіанна ціна оренди двокімнатних квартир у Харкові утримується на рівні 15 000 грн, як і у вересні. Тобто за місяць вартість вартість оренди житла в Харкові не змінилася.

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Харкові у жовтні 2026 року (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові (червоний графік) — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по районах Харкова

Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється нижчими цінами порівняно, наприклад, з Києвом чи Львовом.

Лідером серед найдорожчих районів для оренди залишається в:

  • Шевченківський район — 18 000 грн.

Середній ціновий сегмент: 

  • Київський район — 15 000 грн.

Найдоступніша оренда 2-кімнатної квартири у Харкові: 

  • Салтівський район — 13 000 грн.
Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Харкові у жовтні 2026 року (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир по районах Харкова — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Харкові становить 14 000-16 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 78 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 8 — Ціни на оренду квартир в Харкові у жовтні 2026 року (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові станом на жовтень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир у Харкові становить 12 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 14% усіх “двійок”.

Фото 9 — Ціни на оренду квартир в Харкові у жовтні 2026 року (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові — жовтень 2026
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову

На відміну від одно- та двокімнатних квартир, ціновий сегмент трикімнатних квартир у Харкові демонструє спадну динаміку. Якщо у вересні медіанна ціна становила 20 000 грн, то в жовтні вона знизилася до 17 500 грн, або на 12,5%.

Фото 10 — Ціни на оренду квартир в Харкові у жовтні 2026 року (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові (синій графік) — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах Харкова

Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється нижчими цінами порівняно, наприклад, з Києвом чи Львовом.

Найдорожча оренда житла у Харкові:

  • Шевченківський район — 27 000 грн.

Найдоступніша оренда: 

  • Салтівський район — 15 000 грн.
Фото 11 — Ціни на оренду квартир в Харкові у жовтні 2026 року (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир по районах Харкова — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 15 000-20 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (87 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 12 — Ціни на оренду квартир в Харкові у жовтні 2026 року (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові, жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 15 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 9,3% усіх 3-кімнатних квартир.

Фото 13 — Ціни на оренду квартир в Харкові у жовтні 2026 року (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові — жовтень 2026
Інфографіка: m2bomber

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