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Ціни на оренду квартир в Харкові у жовтні 2026 року (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Харкова станом на жовтень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у жовтні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові
- Ціни на оренду трикімнатних квартир у Харкові
Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у жовтні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир у Харкові знизилась на 46%, тоді як двокімнатні квартири подешевшали на 48%, а вартість “трійки” знизились у ціні на 40%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову
У жовтні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатних квартир у Харкові не змінилася порівняно з попереднім місяцем. Так, якщо на початку вересня оренда “одинички” коштувала 9 000 грн, то у жовтні ціна залишилася на тому самому рівні.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Харкова
Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється нижчими цінами порівняно, наприклад, з Києвом чи Львовом.
Лідером серед найдорожчих районів для оренди залишається:
- Шевченківський район — 13 000 грн.
Середній ціновий сегмент:
- Салтівський район — 9 000 грн.
Найдоступніша оренда житла у Харкові:
- Київський район — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Харкові становить 8 000-10 000 грн.
Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 171 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Харкові становить 8 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 10,4% усіх однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову
Станом на початок жовтня 2026 року динаміка цін оренди двокімнатних квартир у Харкові виглядає так само, як і з однокімнатними квартирами, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика. Медіанна ціна оренди двокімнатних квартир у Харкові утримується на рівні 15 000 грн, як і у вересні. Тобто за місяць вартість вартість оренди житла в Харкові не змінилася.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по районах Харкова
Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється нижчими цінами порівняно, наприклад, з Києвом чи Львовом.
Лідером серед найдорожчих районів для оренди залишається в:
- Шевченківський район — 18 000 грн.
Середній ціновий сегмент:
- Київський район — 15 000 грн.
Найдоступніша оренда 2-кімнатної квартири у Харкові:
- Салтівський район — 13 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Харкові становить 14 000-16 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 78 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир у Харкові становить 12 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 14% усіх “двійок”.
Ціни на оренду трикімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову
На відміну від одно- та двокімнатних квартир, ціновий сегмент трикімнатних квартир у Харкові демонструє спадну динаміку. Якщо у вересні медіанна ціна становила 20 000 грн, то в жовтні вона знизилася до 17 500 грн, або на 12,5%.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах Харкова
Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється нижчими цінами порівняно, наприклад, з Києвом чи Львовом.
Найдорожча оренда житла у Харкові:
- Шевченківський район — 27 000 грн.
Найдоступніша оренда:
- Салтівський район — 15 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 15 000-20 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (87 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 15 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 9,3% усіх 3-кімнатних квартир.
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