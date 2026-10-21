Ціни на оренду квартир в Одесі у жовтні 2026 року (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Одеси станом на жовтень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях, читайте у матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у жовтні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир в Одесі зросла на 11%, двокімнатні квартири подорожчали на 10%, тоді як оренда трикімнатних квартир знизилася на 1%. Водночас за останні пів року оренда однокімнатних і двокімнатних квартир подешевшала на 3%, а трикімнатних на 2%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі

За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатних квартир в Одесі знизилася. Якщо у вересні вона становила близько 13 000 грн, то у жовтні ціна впала до 12 000 грн, тобто приблизно на 7,7%.

Водночас медіанна ціна оренди однокімнатних квартир в оголошеннях також знизилася. Якщо у вересні власники пропонували житло в середньому за 12 000 грн, то у жовтні за 11 100 грн, тобто на 10% менше.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожча оренда житла в Одесі спостерігається в:

Приморський район — 14 000 грн.

Середній ціновий сегмент оренди житла в Одесі:

Хаджибейський — 11 000 грн;

Київський — 10 500 грн.

Найдоступніша оренда однокімнатної квартири в Одесі:

Пересипський район — 8 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Одеси — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найбільш поширений ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир в Одесі становить 12 000-14 000 грн. Тобто найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (705 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі станом на жовтень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир в Одесі становить 10 200 грн. За такою ціною виставлено 7,7% усіх 1-кімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі — жовтень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі

За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року медіанна вартість оренди двокімнатних квартир в Одесі знизилася. Якщо у вересні вона становила близько 16 000 грн, то у жовтні ціна впала до 15 000 грн, тобто приблизно на 6,3%.

Водночас медіанна ціна оренди двокімнатних квартир в оголошеннях зросла. Якщо у вересні власники пропонували житло в середньому за 11 700 грн, то у жовтні за 12 200 грн, тобто приблизно на 6% більше.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах

Найдорожча оренда житла в Одесі спостерігається в такому районі:

Приморський район — 18 000 грн.

Середній ціновий сегмент:

Київський район — 13 500 грн;

Хаджибейський район — 12 000 грн.

Найдоступніша оренда житла в Одесі:

Пересипський район — 10 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі за районами — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найбільш поширений ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 12 000–14 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (307 оголошення) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі станом на жовтень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 12 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 8% усіх двокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі — жовтень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі

За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року медіанна вартість оренди трикімнатних квартир в Одесі знизилася. Якщо у вересні вона становила близько 22 000 грн, то у жовтні ціна впала до 20 400 грн, тобто приблизно на 7,3%.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:

Приморський район — 25 000 грн.

Середній ціновий сегмент оренди житла в Одесі спостерігається в:

Київський район — 13 000 грн.

Найдоступніша оренда житла в Одесі:

Пересипський район — 12 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі за районами — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найбільш поширений ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 10 000-15 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (191 оголошення) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі станом на жовтень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 15 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 8,8% усіх трикімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі — жовтень 2026

Інфографіка: m2bomber

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