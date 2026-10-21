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Ціни на оренду квартир в Одесі у жовтні 2026 року (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Одеси станом на жовтень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях, читайте у матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у жовтні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир в Одесі
Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у жовтні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир в Одесі зросла на 11%, двокімнатні квартири подорожчали на 10%, тоді як оренда трикімнатних квартир знизилася на 1%. Водночас за останні пів року оренда однокімнатних і двокімнатних квартир подешевшала на 3%, а трикімнатних на 2%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі
За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатних квартир в Одесі знизилася. Якщо у вересні вона становила близько 13 000 грн, то у жовтні ціна впала до 12 000 грн, тобто приблизно на 7,7%.
Водночас медіанна ціна оренди однокімнатних квартир в оголошеннях також знизилася. Якщо у вересні власники пропонували житло в середньому за 12 000 грн, то у жовтні за 11 100 грн, тобто на 10% менше.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси
Найдорожча оренда житла в Одесі спостерігається в:
- Приморський район — 14 000 грн.
Середній ціновий сегмент оренди житла в Одесі:
- Хаджибейський — 11 000 грн;
- Київський — 10 500 грн.
Найдоступніша оренда однокімнатної квартири в Одесі:
- Пересипський район — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найбільш поширений ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир в Одесі становить 12 000-14 000 грн. Тобто найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (705 оголошень) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир в Одесі становить 10 200 грн. За такою ціною виставлено 7,7% усіх 1-кімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі
За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року медіанна вартість оренди двокімнатних квартир в Одесі знизилася. Якщо у вересні вона становила близько 16 000 грн, то у жовтні ціна впала до 15 000 грн, тобто приблизно на 6,3%.
Водночас медіанна ціна оренди двокімнатних квартир в оголошеннях зросла. Якщо у вересні власники пропонували житло в середньому за 11 700 грн, то у жовтні за 12 200 грн, тобто приблизно на 6% більше.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах
Найдорожча оренда житла в Одесі спостерігається в такому районі:
- Приморський район — 18 000 грн.
Середній ціновий сегмент:
- Київський район — 13 500 грн;
- Хаджибейський район — 12 000 грн.
Найдоступніша оренда житла в Одесі:
- Пересипський район — 10 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найбільш поширений ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 12 000–14 000 грн.
Тобто найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (307 оголошення) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 12 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 8% усіх двокімнатних квартир.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі
За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року медіанна вартість оренди трикімнатних квартир в Одесі знизилася. Якщо у вересні вона становила близько 22 000 грн, то у жовтні ціна впала до 20 400 грн, тобто приблизно на 7,3%.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:
- Приморський район — 25 000 грн.
Середній ціновий сегмент оренди житла в Одесі спостерігається в:
- Київський район — 13 000 грн.
Найдоступніша оренда житла в Одесі:
- Пересипський район — 12 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найбільш поширений ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 10 000-15 000 грн.
Тобто найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (191 оголошення) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 15 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 8,8% усіх трикімнатних квартир.
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