Цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2026 года (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды жилья в Одессе по состоянию на октябрь 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям читайте в материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2026 года

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год стоимость аренды однокомнатных квартир в Одессе выросла на 11%, двухкомнатные квартиры подорожали на 10%, тогда как аренда трехкомнатных квартир снизилась на 1%. В то же время за последние полгода аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир подешевела на 3%, а трехкомнатных на 2%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 1-комнатных квартир в Одессе

По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года медианная стоимость аренды однокомнатных квартир в Одессе снизилась. Если в сентябре она составляла около 13 000 грн, то в октябре цена упала до 12 000 грн, то есть примерно на 7,7%.

В то же время медианная цена аренды однокомнатных квартир в объявлениях также снизилась. Если в сентябре собственники предлагали жилье в среднем за 12 000 грн, то в октябре за 11 100 грн, то есть на 10% меньше.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе — октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы

Самая дорогая аренда жилья в Одессе наблюдается в:

Приморском районе — 14 000 грн.

Средний ценовой сегмент аренды жилья в Одессе:

Хаджибейский район — 11 000 грн;

Киевский район — 10 500 грн.

Самая доступная аренда однокомнатной квартиры в Одессе:

Пересыпский район — 8 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы — октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Одессе составляет 12 000–14 000 грн. То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (705 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе по состоянию на октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Одессе составляет 10 200 грн. По такой цене выставлено 7,7% всех 1-комнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе — октябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Одессе

По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года медианная стоимость аренды двухкомнатных квартир в Одессе снизилась. Если в сентябре она составляла около 16 000 грн, то в октябре цена упала до 15 000 грн, то есть примерно на 6,3%.

В то же время медианная цена аренды двухкомнатных квартир в объявлениях выросла. Если в сентябре собственники предлагали жилье в среднем за 11 700 грн, то в октябре за 12 200 грн, то есть примерно на 6% больше.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе — октябрь 2026 года Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам

Самая дорогая аренда жилья в Одессе наблюдается в следующем районе:

Приморский район — 18 000 грн.

Средний ценовой сегмент:

Киевский район — 13 500 грн;

Хаджибейский район — 12 000 грн.

Самая доступная аренда жилья в Одессе:

Пересыпский район — 10 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе по районам — октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 12 000–14 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (307 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе по состоянию на октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 12 000 грн. Именно по такой цене выставлено 8% всех двухкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе — октябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Одессе

По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года медианная стоимость аренды трехкомнатных квартир в Одессе снизилась. Если в сентябре она составляла около 22 000 грн, то в октябре цена упала до 20 400 грн, то есть примерно на 7,3%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе — октябрь 2026 года Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры неизменно остается:

Приморский район — 25 000 грн.

Средний ценовой сегмент аренды жилья в Одессе наблюдается в:

Киевском районе — 13 000 грн.

Самая доступная аренда жилья в Одессе:

Пересыпский район — 12 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе по районам — октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000–15 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (191 объявление) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе по состоянию на октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 15 200 грн. Именно по такой цене выставлено 8,8% всех трехкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе — октябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber

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