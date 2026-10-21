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Цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2026 года (инфографика)
Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды жилья в Одессе по состоянию на октябрь 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям читайте в материале.
- Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2026 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе
- Цены на аренду трехкомнатных квартир в Одессе
Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в октябре 2026 года
Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год стоимость аренды однокомнатных квартир в Одессе выросла на 11%, двухкомнатные квартиры подорожали на 10%, тогда как аренда трехкомнатных квартир снизилась на 1%. В то же время за последние полгода аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир подешевела на 3%, а трехкомнатных на 2%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе
Средние цены аренды 1-комнатных квартир в Одессе
По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года медианная стоимость аренды однокомнатных квартир в Одессе снизилась. Если в сентябре она составляла около 13 000 грн, то в октябре цена упала до 12 000 грн, то есть примерно на 7,7%.
В то же время медианная цена аренды однокомнатных квартир в объявлениях также снизилась. Если в сентябре собственники предлагали жилье в среднем за 12 000 грн, то в октябре за 11 100 грн, то есть на 10% меньше.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы
Самая дорогая аренда жилья в Одессе наблюдается в:
- Приморском районе — 14 000 грн.
Средний ценовой сегмент аренды жилья в Одессе:
- Хаджибейский район — 11 000 грн;
- Киевский район — 10 500 грн.
Самая доступная аренда однокомнатной квартиры в Одессе:
- Пересыпский район — 8 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Одессе составляет 12 000–14 000 грн. То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (705 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Одессе составляет 10 200 грн. По такой цене выставлено 7,7% всех 1-комнатных квартир.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе
Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Одессе
По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года медианная стоимость аренды двухкомнатных квартир в Одессе снизилась. Если в сентябре она составляла около 16 000 грн, то в октябре цена упала до 15 000 грн, то есть примерно на 6,3%.
В то же время медианная цена аренды двухкомнатных квартир в объявлениях выросла. Если в сентябре собственники предлагали жилье в среднем за 11 700 грн, то в октябре за 12 200 грн, то есть примерно на 6% больше.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам
Самая дорогая аренда жилья в Одессе наблюдается в следующем районе:
- Приморский район — 18 000 грн.
Средний ценовой сегмент:
- Киевский район — 13 500 грн;
- Хаджибейский район — 12 000 грн.
Самая доступная аренда жилья в Одессе:
- Пересыпский район — 10 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 12 000–14 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (307 объявлений) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 12 000 грн. Именно по такой цене выставлено 8% всех двухкомнатных квартир.
Цены на аренду трехкомнатных квартир в Одессе
Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Одессе
По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года медианная стоимость аренды трехкомнатных квартир в Одессе снизилась. Если в сентябре она составляла около 22 000 грн, то в октябре цена упала до 20 400 грн, то есть примерно на 7,3%.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры неизменно остается:
- Приморский район — 25 000 грн.
Средний ценовой сегмент аренды жилья в Одессе наблюдается в:
- Киевском районе — 13 000 грн.
Самая доступная аренда жилья в Одессе:
- Пересыпский район — 12 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000–15 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (191 объявление) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 15 200 грн. Именно по такой цене выставлено 8,8% всех трехкомнатных квартир.
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