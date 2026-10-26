Цены на аренду квартир в Украине в октябре 2026 года (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды жилья в Украине по состоянию на октябрь 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям читайте в материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в октябре 2026 года

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цены на аренду квартир в Украине менялись неравномерно в зависимости от города и количества комнат. Так, однокомнатные квартиры в отдельных городах подорожали на 13–100%, в то время как в других аренда подешевела на 6–8%. Двухкомнатные квартиры подорожали на 7–114%, однако в ряде городов цены снизились на 4–12%. Стоимость аренды трехкомнатных квартир в Украине также колебалась. В отдельных городах она выросла на 2–70%, тогда как в других снизилась на 14–20%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на 22 октября 2026 года аренда однокомнатных квартир в Украине сохраняет тенденцию к подорожанию, хотя в отдельных городах наблюдается снижение цен. По данным ЛУН Статистика, в годовом выражении больше всего цены на аренду однокомнатных квартир выросли в:

Харькове — +100%;

Тернополе — +76%;

Ивано-Франковске — +45%;

Запорожье — +40%;

Хмельницком и Днепре — +36%;

Львове — +33%;

Полтаве — +32%;

Ровно и Виннице — +29%;

Луцке — +27%;

Черкассах и Николаеве — +25%;

Житомире — +17%;

Херсоне — +14%;

Кропивницком — +13%;

Одессе — +9%.

В то же время в Сумах цены на аренду однокомнатных квартир за последний год снизились на 8%, а в Киеве — на 6%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине — октябрь 2026 года Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются:

Львовская — 23 000 грн;

Ивано-Франковская — 22 600 грн;

Тернопольская — 18 100 грн;

Волынская — 18 100 грн;

Винницкая — 18 000 грн;

Киев — 17 000 грн;

Хмельницкая — 15 300 грн;

Черкасская — 15 000 грн;

Днепропетровская — 15 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в октябре 2026 года относятся:

Ровенская — 14 000 грн;

Полтавская — 13 200 грн;

Житомирская — 13 000 грн;

Одесская — 12 000 грн.

Самые доступные цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в следующих регионах:

Харьковская — 9 500 грн;

Кировоградская — 9 000 грн;

Черниговская — 8 000 грн;

Николаевская — 8 000 грн;

Запорожская — 7 000 грн;

Сумская — 6 000 грн;

Херсонская — 4 000 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года стоимость однокомнатных квартир в Украине составляет от 8,2 до 16,4 года аренды в зависимости от города. Этот показатель отражает соотношение стоимости покупки квартиры и годового дохода от ее сдачи в аренду без учета дополнительных расходов.

Больше всего лет аренды необходимо для покрытия стоимости однокомнатной квартиры в следующих городах:

Чернигов — 16,4 года;

Одесса — 16 лет;

Киев — 15,8 года;

Ровно — 15,5 года;

Сумы — 15 лет;

Кропивницкий — 14,4 года;

Житомир — 14,3 года.

К городам со средними показателями стоимости квартир в годах аренды относятся:

Черкассы — 12,6 года;

Луцк — 12 лет;

Львов, Винница и Полтава — 11,9 года;

Тернополь — 11,3 года;

Николаев — 11,1 года;

Хмельницкий — 10,9 года;

Харьков — 10,1 года.

Меньше всего лет аренды необходимо для покрытия стоимости однокомнатных квартир в следующих городах:

Днепр — 8,8 года;

Запорожье — 8,6 года;

Ивано-Франковск — 8,2 года.

В целом срок окупаемости зависит от соотношения стоимости покупки квартиры и дохода от ее аренды. Более высокая арендная плата не всегда означает более быструю окупаемость, ведь цена приобретения жилья также может быть значительно выше. Кроме того, фактическая окупаемость зависит от расходов на ремонт, содержание квартиры, налогов и периодов простоя без арендаторов.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на 22 октября 2026 года аренда двухкомнатных квартир в Украине преимущественно дорожала, хотя в отдельных городах наблюдалось снижение цен. По данным ЛУН Статистика, в годовом выражении больше всего цены на аренду двухкомнатных квартир выросли в:

Ивано-Франковске — +45%;

Львове — +40%;

Виннице — +33%;

Тернополе и Хмельницком — +31%;

Ровно, Житомире, Харькове и Днепре — +25%;

Луцке — +23%;

Николаеве — +20%;

Черкассах — +16%;

Одессе — +7%.

В то же время в ряде городов аренда двухкомнатных квартир за последний год подешевела:

Сумы — на 22%;

Запорожье — на 18%;

Киев — на 12%.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Украине — октябрь 2026 года Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины

По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года лидерами среди самых дорогих регионов для аренды двухкомнатных квартир остаются:

Львовская — 31 100 грн;

Ивано-Франковская — 27 100 грн;

Киев — 23 000 грн;

Тернопольская — 20 400 грн;

Винницкая и Днепропетровская — 20 000 грн;

Волынская — 19 800 грн;

Черкасская — 18 000 грн;

Хмельницкая — 17 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир относятся:

Ровенская, Житомирская, Харьковская и Одесская — 15 000 грн;

Полтавская — 14 000 грн;

Николаевская — 12 000 грн.

Самые доступные цены на аренду двухкомнатных квартир зафиксированы в следующих регионах:

Запорожская — 9 000 грн;

Черниговская и Сумская — 7 000 грн.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

По данным ЛУН Статистика, в октябре 2026 года стоимость двухкомнатных квартир в Украине составляет от 8,5 до 26,1 года аренды в зависимости от города. Этот показатель отражает соотношение стоимости покупки квартиры и годового дохода от ее сдачи в аренду без учета дополнительных расходов.

Больше всего лет аренды необходимо для покрытия стоимости двухкомнатной квартиры в следующих городах:

Чернигов — 26,1 года;

Сумы — 18,6 года;

Одесса — 17,8 года;

Ровно — 17,6 года;

Житомир — 16,8 года;

Киев — 16,1 года.

К городам со средними показателями стоимости двухкомнатных квартир в годах аренды относятся:

Винница — 15,1 года;

Полтава — 14,8 года;

Черкассы — 14,7 года;

Тернополь — 14,4 года;

Луцк — 13,7 года;

Львов — 13,4 года;

Хмельницкий — 13,3 года.

Меньше всего лет аренды необходимо для покрытия стоимости двухкомнатных квартир в следующих городах:

Запорожье — 10,3 года;

Николаев — 10,1 года;

Харьков и Ивано-Франковск — 9,5 года;

Днепр — 8,5 года.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

В октябре 2026 года аренда трехкомнатных квартир в Украине демонстрирует разнонаправленную динамику. По данным ЛУН Статистика, за последний год цены существенно выросли в:

Харькове (+70%);

Николаеве (+60%);

Львове (+49%);

Днепре (+44%);

Виннице (+39%);

Хмельницком (+31%);

Житомире (+25%);

Одессе (+2%).

В то же время в Киеве цены снизились на 14%, а в Сумах на 20%. В Запорожье стоимость аренды трехкомнатных квартир осталась без изменений.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине по состоянию на октябрь 2026 года Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины

По данным ЛУН Статистика,в октябре 2026 года лидерами среди самых дорогих регионов для аренды трехкомнатных квартир остаются:

Львовская — 40 700 грн;

Киев — 36 200 грн;

Днепропетровская — 26 000 грн;

Винницкая — 22 300 грн;

Одесская — 20 400 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду трехкомнатных квартир в октябре 2026 года относятся:

Харьковская — 17 000 грн;

Хмельницкая — 17 000 грн;

Николаевская — 16 000 грн;

Житомирская — 15 000 грн;

Запорожская — 10 000 грн;

Сумская — 8 000 грн.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

По данным ЛУН Статистика, стоимость трехкомнатных квартир в Украине составляет от 8,7 до 18,8 года аренды в зависимости от города.

Больше всего лет аренды необходимо для покрытия стоимости трехкомнатной квартиры в следующих городах:

Житомир и Сумы — 18,8 года;

Одесса — 15,9 года;

Винница — 15,8 года;

Хмельницкий — 15,5 года;

Киев — 15,1 года.

К городам со средними показателями стоимости трехкомнатных квартир в годах аренды относятся:

Львов — 13,4 года;

Запорожье — 12,8 года;

Харьков — 11,1 года.

Меньше всего лет аренды необходимо для покрытия стоимости трехкомнатных квартир в следующих городах:

Николаев — 9,9 года;

Днепр — 8,7 года.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на октябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

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