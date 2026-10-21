RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,08

+0,08

EUR

50,53

-0,00

Готівковий курс:

USD

45,25

45,10

EUR

51,10

50,89

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Нерухомість
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2026 року (інфографіка)

Івано-Франківськ
Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2026 року (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Івано-Франківська станом на жовтень 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську знизилася на 8%, тоді як двокімнатні квартири подешевшали на 12%, а трикімнатні на 26%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську

За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року медіанна вартість оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську подорожчала на 13%. Якщо у вересні медіанна ціна становила близько 20 000 грн, то у жовтні вона зросла до 22 600 грн.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2026 року (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську (жовтий графік) —  2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 22 000–24 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (24 оголошення) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2026 року (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на жовтень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 18 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 22,7% усіх однокімнатних квартир.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2026 року (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську — жовтень 2026
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську

За даними ЛУН Статистика, вартість оренди двокімнатних квартир збільшилася. У вересні вона становила близько 27 000 грн, а в жовтні досягла 28 300 грн, тобто зросла приблизно на 8%.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2026 року (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську (червоний графік) — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 25 000–30 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 17) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2026 року (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на жовтень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 25 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 14,3% усіх двокімнатних квартир.

Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2026 року (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську — жовтень 2026
Інфографіка: m2bomber

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську

За даними ЛУН Статистика, оренда трикімнатних квартир у Івано-Франківську подорожчала на 26%. Якщо у вересні медіанна вартість становила близько 25 000 грн, то у жовтні вона зросла до 31 500 грн.

Фото 8 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2026 року (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську (синій графік) — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширенішим ціновим діапазоном оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську є 20 000-25 000 грн.

Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир припадає саме на цей ціновий діапазон (6 оголошень у кожному), що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 9 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2026 року (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на жовтень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:

  • Ціни на оренду квартир у Києві у вересні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на оренду квартир у Львові у вересні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на оренду квартир в Україні у вересні 2026 (інфографіка).

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності