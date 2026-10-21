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Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2026 року (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Івано-Франківська станом на жовтень 2026 року.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську
- Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську
Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську знизилася на 8%, тоді як двокімнатні квартири подешевшали на 12%, а трикімнатні на 26%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську
За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2026 року медіанна вартість оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську подорожчала на 13%. Якщо у вересні медіанна ціна становила близько 20 000 грн, то у жовтні вона зросла до 22 600 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 22 000–24 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (24 оголошення) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 18 000 грн. Саме за такою ціною виставлено 22,7% усіх однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську
За даними ЛУН Статистика, вартість оренди двокімнатних квартир збільшилася. У вересні вона становила близько 27 000 грн, а в жовтні досягла 28 300 грн, тобто зросла приблизно на 8%.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 25 000–30 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 17) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 25 200 грн. Саме за такою ціною виставлено 14,3% усіх двокімнатних квартир.
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську
За даними ЛУН Статистика, оренда трикімнатних квартир у Івано-Франківську подорожчала на 26%. Якщо у вересні медіанна вартість становила близько 25 000 грн, то у жовтні вона зросла до 31 500 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2026 року найпоширенішим ціновим діапазоном оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську є 20 000-25 000 грн.
Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир припадає саме на цей ціновий діапазон (6 оголошень у кожному), що можна побачити на інфографіці нижче.
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