Цены на аренду квартир в Киеве в мае 2026 (инфографика)

Команда Delo.ua собрала данные с портала по недвижимости ЛУН Статистика , чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на май 2026 года. Ознакомьтесь с аналитикой и инфографикой в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в мае 2026

В мае 2026 года рынок аренды Киева продолжает демонстрировать стабильный рост. Согласно данным портала M2bomber, средняя стоимость аренды квартир в столице поднялась более чем на 7% за последний месяц и выросла на 14,72% в годовом измерении.

Инфографика: m2bomber

Более детально ситуацию с ценами по квартирам по количеству комнат и районному расположению рассмотрим ниже.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве

По состоянию на начало мая 2026 года аренда однокомнатных квартир в Киеве выросла в среднем примерно на 2–3% по сравнению с предыдущим месяцем по данным ЛУН Статистика. Если в начале апреля средняя стоимость составляла 17 000 гривен, то к маю она составила 16 800 – 18 000 гривен по данным ЛУН Статистика.

Инфографика ЛУН Статистика

Теоретически снижение арендной платы могло быть связано с сезонным уменьшением спроса весной, когда становится меньше студентов и временных арендаторов. Также на рынок могли повлиять экономические факторы или увеличение количества предложений жилья.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

Печерский — 39 800 грн;

Шевченковский — 30 000 грн;

Голосеевский — 20 000 грн.

Вместе с тем, к районам со средним сегментом цен на аренду квартир в мае 2026 относятся:

Подольский — 20 000 грн;

Соломенский — 17 000 грн;

Оболонский — 16 000 грн;

Дарницкий — 15 000 грн.

Инфографика: ЛУН Статистика

А вот самое доступное жильё можно найти в следующих районах:

Днепровский — 14 000 грн;

Святошинский — 13 500 грн;

Деснянский — 10 000 грн.

Также доступные предложения по аренде однокомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в таких населённых пунктах:

Петропавловская Борщаговка — 14 500 грн;

Софиевская Борщаговка — 14 500 грн;

Вишневое — 13 500 грн;

Буча — 13 300 грн;

Бровары — 13 100 грн.

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов, как:

Новостройки (построенные после 2010 года) – 22 000 грн.

Первая категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре. Дореволюционные же дома высоко ценятся за винтажность, высокие потолки и расположение в исторических районах Киева.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки в Киеве – май 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Вместе с тем однокомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в таких домах, как:

Сталинки (построенные с 1918 по 1956 год) – 16 000 грн;

Спецпроекты (построенные с 1991 по 2010 год) – 15 000 грн.

Самые дешёвые варианты можно найти в домах типа:

Хрущёвки (построенные с 1956 по 1969 год) – 11 000 грн;

Панельки (построенные с 1969 по 1991 год) – 11 000 грн.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1‑комнатных квартир в Киеве составляет 14 000–16 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (331) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Инфографика: ЛУН Статистика

Вместе с тем согласно данным M2bomber, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1‑комнатных квартир в Киеве составляет 16 400 грн, и по такой цене сдаётся 12,2% однокомнатных квартир.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве — май 2026 Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

По состоянию на начало мая 2026 года аренда двухкомнатных квартир в Киеве выросла в среднем примерно на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным ЛУН Статистика. Если в начале апреля средняя стоимость составляла 20 800 – 26 000 гривен, то к маю она повысилась до 21 700 – 26 000 гривен по данным ЛУН Статистика.

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве по районам

Самыми дорогими районами являются:

Печерский — 51 500 грн;

Шевченковский — 35 200 грн;

Голосеевский — 21 500 грн.

Что касается районов со средним сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в мае 2026, к ним относятся:

Подольский — 26 000 грн;

Соломенский — 21 500 грн;

Оболонский — 20 000 грн;

Дарницкий — 20 000 грн.

Инфографика ЛУН Статистика

Также доступные предложения в среднем диапазоне цен по аренде двухкомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в таких населённых пунктах:

Софиевская Борщаговка — 22 000 грн;

Буча — 20 000 грн.

Самое дешёвое двухкомнатное жильё предлагают в аренду в таких районах, как:

Святошинский — 16 500 грн;

Днепровский — 15 500 грн;

Деснянский — 13 000 грн.

Самые дорогие квартиры традиционно предлагаются в домах таких типов, как:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 44 000 грн;

Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 39 000 грн.

Вместе с тем двухкомнатные квартиры сдаются по средней цене в домах типа:

Сталинки (построенные с 1918 по 1956 год) — 26 000 грн;

Спецпроекты (построенные с 1991 по 2010 год) — 23 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Киеве по годам застройки — май 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дешёвые предложения по двухкомнатным квартирам можно найти в домах типа:

Хрущёвки (построенные с 1956 по 1969 год) — 14 000 грн;

Панельки (построенные с 1969 по 1991 год) — 15 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, паркингов и развитой инфраструктурой. Старые дома оцениваются по более доступной цене и нередко выгодно расположены в исторических или хорошо транспортно доступных районах столицы.

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 000 – 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (384) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Вместе с тем по данным M2bomber, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 600 грн, по такой цене сдаётся 10,3% двухкомнатных квартир в Киеве.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве — май 2026 Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трёхкомнатных квартир

Средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры в Киеве в мае 2026 года составляет 29 700 грн (если брать данные по квартирам, которые были сданы). То есть цена упала на 1,7% по сравнению с прошлым месяцем (30 200 грн). Вместе с тем средняя цена на аренду трёхкомнатных квартир в объявлениях составляет 42 000 грн, то есть не изменилась по сравнению с прошлым месяцем.

Инфографика ЛУН Статистика

Такая разница между ценами указывает на то, что цена в предложениях (объявлениях от арендодателей) зачастую не соответствует тем суммам, которые готовы платить арендаторы. Поэтому в последние месяцы наблюдается тенденция, при которой арендодатели постепенно снижают цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с реалиями рынка.

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры являются:

Печерский — 75 200 грн;

Шевченковский — 48 700 грн;

Голосеевский — 44 200 грн.

Инфографика: ЛУН Статистика

К районам со средним сегментом цен на аренду трёхкомнатных квартир в мае 2026 относятся:

Подольский — 42 500 грн;

Оболонский — 32 000 грн;

Соломенский — 30 000 грн;

Днепровский — 27 200 грн;

Дарницкий — 22 000 грн.

Самая доступная аренда жилья предлагается в таких районах, как:

Святошинский — 22 900 грн;

Деснянский — 14 500 грн.

Самые дорогие предложения по аренде трёхкомнатных квартир в Киеве можно найти в домах типа:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 66 000 грн;

Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 57 000 грн.

Средний сегмент цен на трёхкомнатные квартиры приходится на такие дома, как:

Сталинки (построенные с 1918 по 1956 год) — 42 000 грн;

Спецпроекты (построенные с 1991 по 2010 год) — 30 000 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Киеве по годам застройки — май 2026 Инфографика ЛУН Статистика

И наконец, самые дешёвые квартиры традиционно можно найти в домах типа:

Хрущёвки (построенные с 1956 по 1969 год) — 18 000 грн;

Панельки (построенные с 1969 по 1991 год) — 18 000 грн.

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Киеве составляет 15 000 – 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (161) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Киеве составляет 19 200 грн, по такой цене сдаётся 11,4% квартир.

Инфографика: m2bomber

