Ціни на оренду квартир в Києві у травні 2026 (інфографіка)

Команда Delo.ua зібрала дані зпорталу по нерухомості ЛУН Статистика , аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на травень 2026 року. Ознайомтеся з аналітикою та інфографікою у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у травні 2026

У травні 2026 року орендний ринок Києва продовжує демонструвати стабільне зростання. Згідно з даними порталу M2bomber, середня вартість оренди квартир у столиці піднялася більш ніж на 7% за останній місяць та виросла на 14,72% у річному вимірі.

Як змінилися ціни на оренду в Києві – травень 2026

Інфографіка: m2bomber

Більш детально ситуацію з цінами по квартирам за кількістю кімнат та районним розташуванням розглянемо нижче.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок травня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Києві зросла в середньому приблизно на 2–3% у порівнянні з попереднім місяцем за даними ЛУН Статистика. Якщо на початку квітня середня вартість становила 17 000 гривень, то до травня вона впала до 16 800 – 18 000 гривень за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Києві – травень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Теоретично зниження орендної плати могло бути пов'язане з сезонним зменшенням попиту навесні, коли меншає студентів та тимчасових орендарів. Також на ринок могли вплинути економічні фактори чи збільшення кількості пропозицій житла.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Києва

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:

Печерський — 39 800 грн;

Шевченківський — 30 000 грн;

Голосіївський — 20 000 грн.

Водночас, до районів із середнім сегментом цін на оренду квартир у травні 2026 відносяться:

Подільський — 20 000 грн;

Солом'янський — 17 000 грн;

Оболонський — 16 000 грн;

Дарницький — 15 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Києва - травень 2026

інфографіка: ЛУН Статистика

А от найдоступніше житло можна знайти у наступних районах:

Дніпровський — 14 000 грн;

Святошинський — 13 500 грн;

Деснянський — 10 000 грн.

Також доступні пропозиції по оренді однокімнатних квартир можна знайти в агломерації Києва в таких населених пунктах:

Петропавлівська Борщагівка — 14 500 грн;

Софіївська Борщагівка — 14 500 грн;

Вишневе — 13 500 грн;

Буча — 13 300 грн;

Бровари — 13 100 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках, таких типів, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 22 000 грн;

Перша категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі. Дореволюційні ж будинки високо цінуються за вінтажність, високі стелі та розташування в історичних районах Києва.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови в Києві – травень 2026 року

інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири "середнього цінового сегменту" можна знайти в таких будинках, як:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) – 16 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) – 15 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) – 11 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) – 11 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві становить 14 000–16 000 грн. Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (331) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві станом на 2026 рік

інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас згідно з даними M2bomber, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві становить 16 400 грн і за такою ціною здається 12.2% однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві - травень 2026

інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок травня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Києві зросла в середньому приблизно на 2% порівняно з попереднім місяцем, за даними ЛУН Статистика. Якщо на початку квітня середня вартість становила 20 800 – 26 000 гривень, то до травня вона підвищилась до 21 700 – 26 000 гривень за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві - травень 2026 рік

інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві по районах

Найдорожчими районами є:

Печерський — 51 500 грн;

Шевченківський — 35 200 грн;

Голосіївський — 21 500 грн.

Щодо районів із середнім сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у травні 2026 належать:

Подільський — 26 000 грн;

Солом'янський — 21 500 грн;

Оболонський — 20 000 грн;

Дарницький — 20 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві за районами - травень 2026

інфографіка ЛУН Статистика

Також доступні пропозиції в середньому діапазоні цін по оренді двокімнатних квартир можна знайти в агломерації Києва в таких населених пунктах:

Софіївська Борщагівка — 22 000 грн;

Буча — 20 000 грн.

Найдешевше двокімнатне житло пропонують до оренди у таких районах, як:

Святошинський — 16 500 грн;

Дніпровський — 15 500 грн;

Деснянський — 13 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі квартири традиційно пропонуються у будинках, таких типів, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 44 000 грн;

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 39 000 грн.

Водночас двокімнатні квартири здають за середньою ціною у будинках по типу:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 26 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 23 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир в Києві за роками забудови - травень 2026

інфографіка: ЛУН Статистика

Найдешевші пропозиції по двокімнатним квартирам можна знайти в будинках по типу:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 14 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 15 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних або добре транспортно доступних районах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (384) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві - травень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 15 600 грн, за такою ціною здається 10.3% двокімнатних квартир в Києві.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві - травень 2026

інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Києву

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Києві у травні 2026 року становить 29 700 грн (якщо брати дані по квартирам, що були здані). Тобто ціна впала на 1,7%, у порівнянні з минулим місяцем (30 200 грн). Водночас середня ціна на оренду трикімнатних квартир в оголошеннях становить 42 000 грн, тобто не змінилася, якщо порівнювати з минулим місяцем.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві - травень 2026

інфографіка ЛУН Статистика

Така різниця між цінами вказує на те, що ціна в пропозиціях (оголошеннях від орендодавців) часто не відповідає тим сумам, які готові платити орендарі. Тому останніми місяцями спостерігається тенденція, де орендодавці поступово знижують ціни на оренду в своїх оголошеннях відповідно до реалій ринку.

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири є:

Печерський — 75 200 грн;

Шевченківський — 48 700 грн;

Голосіївський — 44 200 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві за районами - травень 2026

інфографіка: ЛУН Статистика

До районів із середнім сегментом цін на оренду трикімнатних квартир у травні 2026 належать:

Подільський — 42 500 грн;

Оболонський — 32 000 грн;

Солом'янський — 30 000 грн;

Дніпровський — 27 200 грн;

Дарницький — 22 000 грн.

Найдоступніша оренда житла пропонується у таких районах, як:

Святошинський — 22 900 грн;

Деснянський — 14 500 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типом будинку

Найдорожчі пропозиції по оренді трикімнатних квартир в Києві можна знайти у будинках по типу:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 66 000 грн;

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 57 000 грн.

Середній сегмент цін на трикімнатні квартири припадає на такі будинки, як:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 42 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 30 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир в Києві за роками забудови — травень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

І нарешті, найдешевші квартири традиційно можна знайти у будинках по типу:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 18 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 18 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних районах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (161) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на травень 2026 року найбільш 19 200 грн, за такою ціною здається 11,4% квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві станом на травень 2026

інфографіка: m2bomber

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах: