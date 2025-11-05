Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2025 (инфографика)

Онлайн-медиа ресурс Delo.ua собрал данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на ноябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в ноябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2025

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 5%, двухкомнатные квартиры упали в цене на 10%, а аренда трехкомнатных стоит на 35% дешевле, чем шесть месяцев назад.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в нижнем ценовом сегменте уменьшилась.

Если в октябре арендодатели предлагали жилье в среднем за 11 000 гривен, то в ноябре цена снизилась до 10 500 гривен, что составляет приблизительно 4,6%. В то же время арендаторы, которые в октябре арендовали квартиры в среднем за 8 800 гривен, в ноябре платили около 8 900 гривен, то есть на 1,13% больше, чем месяцем ранее.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

Приморский — 12 700 грн;

Киевский — 8 500 грн.

В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в ноябре 2025 относятся:

Хаджибейский — 8 000 грн;

Пересыпский — 7 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 11 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (289) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе по состоянию на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время согласно данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Одессе составляет 16 800 грн и по такой цене сдается 12,9% однокомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе – ноябрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе

В ноябре 2025 года в Одессе зафиксировано заметное снижение цен на аренду двухкомнатных квартир как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов.

Если в октябре средняя стоимость предложений составляла 14 000 гривен, то в ноябре она уменьшилась до 13 500 гривен, то есть приблизительно на 3,5%. В то же время арендаторы, которые в октябре снимали жилье в среднем за 14 000 гривен, в ноябре платили около 11 300 гривен, что означает снижение почти на 19,3%.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе – ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам

Самым дорогим районом традиционно выступает:

Приморский — 15 000 грн.

За ним идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в ноябре 2025, к которому относятся:

Киевский — 11 000 грн;

Хаджибейский — 8 000 грн;

Пересыпский — 8 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе по районам – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 12 000 – 14 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (206) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

В то же время по данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 20 800 грн, по такой цене сдается 15% двухкомнатных квартир в Одессе.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе – ноябрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Одессе

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в ноябре 2025 упала на 5% за последний месяц. То есть если в начале октября 2025 года цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляла 20 000 грн в среднем, то в начале ноября цена достигла 19 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры неизменно выступает:

Приморский — 22 300 грн.

Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Киевском районе — 10 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе по районам – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (109) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

