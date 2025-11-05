Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,03

EUR

48,33

--0,09

Наличный курс:

USD

42,10

42,00

EUR

48,70

48,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Недвижимость
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2025 (инфографика)

Одесса
Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2025 (инфографика)

Онлайн-медиа ресурс Delo.ua собрал данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на ноябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в ноябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2025

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 5%, двухкомнатные квартиры упали в цене на 10%, а аренда трехкомнатных стоит на 35% дешевле, чем шесть месяцев назад.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе

По данным ЛУН Статистика, в ноябре 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в нижнем ценовом сегменте уменьшилась.

Если в октябре арендодатели предлагали жилье в среднем за 11 000 гривен, то в ноябре цена снизилась до 10 500 гривен, что составляет приблизительно 4,6%. В то же время арендаторы, которые в октябре арендовали квартиры в среднем за 8 800 гривен, в ноябре платили около 8 900 гривен, то есть на 1,13% больше, чем месяцем ранее.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы 

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

  • Приморский — 12 700 грн;
  • Киевский — 8 500 грн.

В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в ноябре 2025 относятся:

  • Хаджибейский — 8 000 грн;
  • Пересыпский — 7 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 11 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (289) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе по состоянию на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время согласно данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Одессе составляет 16 800 грн и по такой цене сдается 12,9% однокомнатных квартир.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе – ноябрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе

В ноябре 2025 года в Одессе зафиксировано заметное снижение цен на аренду двухкомнатных квартир как в предложениях арендодателей, так и в фактических сделках арендаторов.

Если в октябре средняя стоимость предложений составляла 14 000 гривен, то в ноябре она уменьшилась до 13 500 гривен, то есть приблизительно на 3,5%. В то же время арендаторы, которые в октябре снимали жилье в среднем за 14 000 гривен, в ноябре платили около 11 300 гривен, что означает снижение почти на 19,3%.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе – ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе по районам

Самым дорогим районом традиционно выступает:

  • Приморский — 15 000 грн.

За ним идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в ноябре 2025, к которому относятся:

  • Киевский — 11 000 грн;
  • Хаджибейский — 8 000 грн;
  • Пересыпский — 8 000 грн.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе по районам – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 12 000 – 14 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (206) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

В то же время по данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 20 800 грн, по такой цене сдается 15% двухкомнатных квартир в Одессе.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе – ноябрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Одессе

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в ноябре 2025 упала на 5% за последний месяц. То есть если в начале октября 2025 года цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляла 20 000 грн в среднем, то в начале ноября цена достигла 19 000 грн.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры неизменно выступает:

  • Приморский — 22 300 грн.

Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Киевском районе — 10 000 грн.

Фото 11 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе по районам – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (109) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах:

  • Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2025 (инфографика);
  • Цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2025 (инфографика);
  • Цены на аренду квартир в Украине в ноябре 2025 (инфографика).