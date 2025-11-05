Ціни на оренду квартир в Одесі у листопаді 2025 (інфографіка)

Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на листопад 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у листопаді 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у листопаді 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 5%, двокімнатні квартири впали в ціні на 10%, а оренда трикімнатних вартує на 35% дешевше, ніж шість місяців тому.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі

За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2025 року середня вартість оренди однокімнатних квартир у нижньому ціновому сегменті зменшилася.

Якщо у жовтні орендодавці пропонували житло в середньому за 11 000 гривень, то в листопаді ціна знизилася до 10 500 гривень, що становить приблизно 4,6%. Водночас орендарі, які у жовтні орендували квартири в середньому за 8 800 гривень, у листопаді сплачували близько 8 900 гривень, тобто на 1,13% більше, ніж місяцем раніше.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі – листопаді 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:

Приморський — 12 700 грн;

Київський — 8 500 грн.

Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у листопаді 2025 відносяться:

Хаджибейський — 8 000 грн;

Пересипський — 7 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Одеси – листопад 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 10 000 – 11 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (289) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас згідно з даними M2bomber, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 16 800 грн і за такою ціною здається 12,9% однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі – листопад 2025, інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі

У листопаді 2025 року в Одесі зафіксовано помітне зниження цін на оренду двокімнатних квартир як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів.

Якщо у жовтні середня вартість пропозицій становила 14 000 гривень, то в листопаді вона зменшилася до 13 500 гривень, тобто приблизно на 3,5%. Водночас орендарі, які у жовтні знімали житло в середньому за 14 000 гривень, у листопаді платили близько 11 300 гривень, що означає зниження майже на 19,3%.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі – листопад 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах

Найдорожчим районом традиційно виступає:

Приморський — 15 000 грн.

За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у листопаді 2025, до якого належать:

Київський — 11 000 грн;

Хаджибейський — 8 000 грн;

Пересипський — 8 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі за районами – листопад 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 12 000 – 14 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (206) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі – листопад 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 20 800 грн, за такою ціною здається 15% двокімнатних квартир в Одесі.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі – листопад 2025, інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у листопаді 2025 спала на 5% за останній місяць. Тобто як на початку жовтня 2025 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 20 000 грн в середньому, то на початку листопада ціна сягнула 19 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі – листопад 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:

Приморський — 22 300 грн.

Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Київському районі — 10 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі за районами – листопад 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Одесі становить 10 000 – 15 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (109) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі – листопад 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах: