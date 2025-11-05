- Категорія
Ціни на оренду квартир в Одесі у листопаді 2025 (інфографіка)
Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на листопад 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у листопаді 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у листопаді 2025
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у листопаді 2025
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 5%, двокімнатні квартири впали в ціні на 10%, а оренда трикімнатних вартує на 35% дешевше, ніж шість місяців тому.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі
За даними ЛУН Статистика, у листопаді 2025 року середня вартість оренди однокімнатних квартир у нижньому ціновому сегменті зменшилася.
Якщо у жовтні орендодавці пропонували житло в середньому за 11 000 гривень, то в листопаді ціна знизилася до 10 500 гривень, що становить приблизно 4,6%. Водночас орендарі, які у жовтні орендували квартири в середньому за 8 800 гривень, у листопаді сплачували близько 8 900 гривень, тобто на 1,13% більше, ніж місяцем раніше.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси
Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:
- Приморський — 12 700 грн;
- Київський — 8 500 грн.
Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у листопаді 2025 відносяться:
- Хаджибейський — 8 000 грн;
- Пересипський — 7 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 10 000 – 11 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (289) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас згідно з даними M2bomber, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 16 800 грн і за такою ціною здається 12,9% однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі
У листопаді 2025 року в Одесі зафіксовано помітне зниження цін на оренду двокімнатних квартир як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів.
Якщо у жовтні середня вартість пропозицій становила 14 000 гривень, то в листопаді вона зменшилася до 13 500 гривень, тобто приблизно на 3,5%. Водночас орендарі, які у жовтні знімали житло в середньому за 14 000 гривень, у листопаді платили близько 11 300 гривень, що означає зниження майже на 19,3%.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах
Найдорожчим районом традиційно виступає:
- Приморський — 15 000 грн.
За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у листопаді 2025, до якого належать:
- Київський — 11 000 грн;
- Хаджибейський — 8 000 грн;
- Пересипський — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 12 000 – 14 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (206) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас за даними M2bomber, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 20 800 грн, за такою ціною здається 15% двокімнатних квартир в Одесі.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі
Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у листопаді 2025 спала на 5% за останній місяць. Тобто як на початку жовтня 2025 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 20 000 грн в середньому, то на початку листопада ціна сягнула 19 000 грн.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:
- Приморський — 22 300 грн.
Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Київському районі — 10 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Одесі становить 10 000 – 15 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (109) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
