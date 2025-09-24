Запланована подія 2

Цены на аренду квартир в Одессе в сентябре 2025 года (инфографика)

одеса
Цены на аренду квартир в Одессе в сентябре 2025 года (инфографика).

Онлайн-медиа ресурс Delo.ua собрал данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на сентябрь 2025 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в сентябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2025

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 63%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 40%, а аренда трехкомнатных стоит на 25% дороже шести месяцев назад.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе.

По состоянию на начало сентября 2025 г. аренда однокомнатных квартир в Одессе выросла в среднем 13% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале августа средняя стоимость составляла 7 900 – 12 000 гривен, то к сентябрю она повысилась до 9 500 – 13 000 гривен, по данным ЛУН Статистика.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Одессе в сентябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе – сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Обычно это происходит из-за подъема спроса на аренду жилья, когда на рынок выходят студенты, работники после летних отпусков и внутренние мигранты.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы.

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

  • Приморский – 15 000 грн;
  • Киевский – 10 000 грн.

В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 года относятся:

  • Хаджибейский – 8 000 грн;
  • Пересыпский – 7 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Одессе в сентябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы - сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе.

Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 14 000–16 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (174) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Одессе в сентябре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, согласно данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 10 400 грн и по такой цене сдается 20% однокомнатных квартир. Такой же процент "однушек" предлагают за 16 800 грн в месяц.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Одессе в сентябре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе – сентябрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе.

По состоянию на начало сентября 2025 г. аренда двухкомнатных квартир в Одессе выросла в среднем на 21% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале августа средняя стоимость составляла 9 600 – 16 000 гривен, то к сентябрю она повысилась до 14 400 – 16 800 гривен, по данным ЛУН Статистика.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Одессе в сентябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе – сентябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Обычно такой рост происходит из-за повышенного спроса на большие квартиры на старте осеннего сезона, когда на рынок выходят семьи, работники после летних отпусков и внутренние мигранты, ищущие более комфортное жилье.

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе.

Найдорожчими районом традиційно виступає:

  • Приморський — 20 800 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в сентябре 2025 года, к которому относятся:

  • Київський — 14 000 грн;
  • Хаджибейський — 9 500 грн.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Одессе в сентябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе по районам – сентябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика
Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Одессе.

Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 12 000 – 14 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (99) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Одессе в сентябре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе – сентябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 15 200 грн, по такой цене сдается 26.7% двухкомнатных квартир в Одессе.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Одессе в сентябре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе – сентябрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по Одессе.

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в сентябре 2025 г. фактически не изменилась за последний месяц. То есть, как в начале августа 2025 года, так и в начале сентября цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляет 25 000 в среднем.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Одессе в сентябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе – сентябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры выступает:

  • Приморский — 31 300 грн;

Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Киевском районе — 14 000 грн.

Фото 11 — Цены на аренду квартир в Одессе в сентябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе по районам – сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (81) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Одессе в сентябре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Одессе, инфографика: ЛУН Статистика