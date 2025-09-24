Цены на аренду квартир в Одессе в сентябре 2025 года (инфографика).

Онлайн-медиа ресурс Delo.ua собрал данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на сентябрь 2025 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в сентябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2025

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 63%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 40%, а аренда трехкомнатных стоит на 25% дороже шести месяцев назад.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Одессе.

По состоянию на начало сентября 2025 г. аренда однокомнатных квартир в Одессе выросла в среднем 13% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале августа средняя стоимость составляла 7 900 – 12 000 гривен, то к сентябрю она повысилась до 9 500 – 13 000 гривен, по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Одессе – сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Обычно это происходит из-за подъема спроса на аренду жилья, когда на рынок выходят студенты, работники после летних отпусков и внутренние мигранты.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Одессы.

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

Приморский – 15 000 грн;

Киевский – 10 000 грн.

В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 года относятся:

Хаджибейский – 8 000 грн;

Пересыпский – 7 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Одессы - сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе.

Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 14 000–16 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (174) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, согласно данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе составляет 10 400 грн и по такой цене сдается 20% однокомнатных квартир. Такой же процент "однушек" предлагают за 16 800 грн в месяц.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Одессе – сентябрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Одессе.

По состоянию на начало сентября 2025 г. аренда двухкомнатных квартир в Одессе выросла в среднем на 21% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале августа средняя стоимость составляла 9 600 – 16 000 гривен, то к сентябрю она повысилась до 14 400 – 16 800 гривен, по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе – сентябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Обычно такой рост происходит из-за повышенного спроса на большие квартиры на старте осеннего сезона, когда на рынок выходят семьи, работники после летних отпусков и внутренние мигранты, ищущие более комфортное жилье.

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Одессе.

Найдорожчими районом традиційно виступає:

Приморський — 20 800 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в сентябре 2025 года, к которому относятся:

Київський — 14 000 грн;

Хаджибейський — 9 500 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Одессе по районам – сентябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Одессе.

Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 12 000 – 14 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (99) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе – сентябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Одессе составляет 15 200 грн, по такой цене сдается 26.7% двухкомнатных квартир в Одессе.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Одессе – сентябрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по Одессе.

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе в сентябре 2025 г. фактически не изменилась за последний месяц. То есть, как в начале августа 2025 года, так и в начале сентября цена на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляет 25 000 в среднем.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе – сентябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры выступает:

Приморский — 31 300 грн;

Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Киевском районе — 14 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Одессе по районам – сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе

Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Одессе составляет 10 000 – 15 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (81) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.