Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2025 (інфографіка).

Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на вересень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у вересні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 63%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 40%, а оренда трикімнатних вартує на 25% дорожче, ніж шість місяців тому.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі

Станом на початок вересня 2025 року оренда однокімнатних квартир у Одесі зросла в середньому 13% порівняно з минулим місяцем. Якщо на початку серпня середня вартість становила 7 900 – 12 000 гривень, то до вересня вона підвищилась до 9 500 – 13 000 гривень за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі – вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Зазвичай це відбувається через підйом попиту на оренду житла, коли на ринок виходять студенти, працівники після літніх відпусток та внутрішні мігранти.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:

Приморський — 15 000 грн;

Київський — 10 000 грн.

Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться:

Хаджибейський — 8 000 грн;

Пересипський — 7 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Одеси - вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 14 000–16 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (174) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас згідно з даними M2bomber, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 10 400 грн і за такою ціною здається 20% однокімнатних квартир. Такий самий відсоток “однушок” пропонують за 16 800 грн на місяць.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі - вересень 2025, інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі

Станом на початок вересня 2025 року оренда двокімнатних квартир у Одесі зросла в середньому на 21% порівняно з минулим місяцем. Якщо на початку серпня середня вартість становила 9 600 – 16 000 гривень, то до вересня вона підвищилась до 14 400 – 16 800 гривень за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі - вересень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Зазвичай таке зростання відбувається через підвищений попит на більші квартири на старті осіннього сезону, коли на ринок виходять сім'ї, працівники після літніх відпусток та внутрішні мігранти, які шукають комфортніше житло.

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах

Найдорожчими районом традиційно виступає:

Приморський — 20 800 грн.

За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у вересні 2025, до якого належать:

Київський — 14 000 грн;

Хаджибейський – 9 500 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі за районами - вересень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 12 000 – 14 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (99) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі - вересень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 15 200 грн, за такою ціною здається 26.7% двокімнатних квартир в Одесі.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі - вересень 2025,інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у вересні 2025 фактично не змінилася за останній місяць. Тобто як на початку серпня 2025 року, так і на початку вересня ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становить 25 000 в середньому.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі - вересень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:

Приморський — 31 300 грн;

Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Київському районі – 14 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі за районами - вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Одесі становить 10 000 – 15 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (81) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.