Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Наличный курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Недвижимость
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на аренду квартир в Харькове в мае 2026 (инфографика)

Харьков
Цены на аренду квартир в Харькове в мае 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на май 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в мае 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 63%, тогда как двухкомнатные квартиры подорожали на 100%, то есть вдвое, а цена трёхкомнатных квартир, в свою очередь, поднялась на 90%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало мая 2026 года аренда однокомнатных квартир в Харькове сохраняет стабильность. Так, если в апреле за месяц аренды «однушки» приходилось платить 6 500 грн, то в мае цена осталась на том же уровне.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Харькове в мае 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Харькове (жёлтый график) — май 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова

Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами, если сравнивать, например, с Киевом или Львовом. Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

  • Шевченковский (центр города) — 9 300 грн.

Наиболее бюджетные цены на аренду квартиры предлагаются в районах:

  • Салтовский — 6 500 грн;
  • Киевский — 6 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Харькове в мае 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Харькова — май 2026. Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове составляет 6 000 – 7 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (73) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Харькове в мае 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове по состоянию на май 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало мая 2026 года аренда двухкомнатных квартир в Харькове также остаётся стабильной, если опираться на данные ЛУН Статистика. Так, если в начале апреля средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Харькове составляла 11 500 грн, то в начале мая цена поднялась до 12 000 грн, то есть на 4,3%.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Харькове в мае 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове (красный график) — май 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове по районам

Самыми дорогими районами на этот раз выступают:

  • Шевченковский — 16 000 грн.

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

  • Слободской — 9 000 грн.
Фото 6 — Цены на аренду квартир в Харькове в мае 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове по районам — май 2026. Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове составляет 8 000 – 10 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (47) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Харькове в мае 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове по состоянию на май 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трёхкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову

Так же как и с одно- и двухкомнатными квартирами, средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры в Харькове не претерпела существенных изменений за месяц. По состоянию на май 2026 цена на аренду фактически поднялась на 1,3%, поскольку в апреле она равнялась 15 000 грн, то в мае достигает 15 200 грн.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Харькове в мае 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове (синий график) — май 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Харькове составляет 10 000 – 15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (32) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Харькове в мае 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове
Инфографика: ЛУН Статистика

Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах:

  • Цены на аренду квартир в Киеве в мае 2026 (инфографика);
  • Цены на аренду квартир в Днепре в мае 2026 (инфографика);
  • Цены на аренду квартир в Украине в мае 2026 (инфографика).