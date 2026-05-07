Цены на аренду квартир в Харькове в мае 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика , чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на май 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в мае 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 63%, тогда как двухкомнатные квартиры подорожали на 100%, то есть вдвое, а цена трёхкомнатных квартир, в свою очередь, поднялась на 90%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало мая 2026 года аренда однокомнатных квартир в Харькове сохраняет стабильность. Так, если в апреле за месяц аренды «однушки» приходилось платить 6 500 грн, то в мае цена осталась на том же уровне.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Харькове (жёлтый график) — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова

Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами, если сравнивать, например, с Киевом или Львовом. Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

Шевченковский (центр города) — 9 300 грн.

Наиболее бюджетные цены на аренду квартиры предлагаются в районах:

Салтовский — 6 500 грн;

Киевский — 6 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Харькова — май 2026. Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове составляет 6 000 – 7 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (73) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове по состоянию на май 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало мая 2026 года аренда двухкомнатных квартир в Харькове также остаётся стабильной, если опираться на данные ЛУН Статистика. Так, если в начале апреля средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Харькове составляла 11 500 грн, то в начале мая цена поднялась до 12 000 грн, то есть на 4,3%.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове (красный график) — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове по районам

Самыми дорогими районами на этот раз выступают:

Шевченковский — 16 000 грн.

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

Слободской — 9 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове по районам — май 2026. Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове составляет 8 000 – 10 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (47) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове по состоянию на май 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трёхкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову

Так же как и с одно- и двухкомнатными квартирами, средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры в Харькове не претерпела существенных изменений за месяц. По состоянию на май 2026 цена на аренду фактически поднялась на 1,3%, поскольку в апреле она равнялась 15 000 грн, то в мае достигает 15 200 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове (синий график) — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Харькове составляет 10 000 – 15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (32) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове

Инфографика: ЛУН Статистика

Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах: