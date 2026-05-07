Цены на аренду квартир в Харькове в мае 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на май 2026 года.
- Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в мае 2026
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
- Цены на аренду трёхкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в мае 2026
Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 63%, тогда как двухкомнатные квартиры подорожали на 100%, то есть вдвое, а цена трёхкомнатных квартир, в свою очередь, поднялась на 90%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало мая 2026 года аренда однокомнатных квартир в Харькове сохраняет стабильность. Так, если в апреле за месяц аренды «однушки» приходилось платить 6 500 грн, то в мае цена осталась на том же уровне.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова
Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами, если сравнивать, например, с Киевом или Львовом. Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Шевченковский (центр города) — 9 300 грн.
Наиболее бюджетные цены на аренду квартиры предлагаются в районах:
- Салтовский — 6 500 грн;
- Киевский — 6 000 грн.
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове составляет 6 000 – 7 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (73) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало мая 2026 года аренда двухкомнатных квартир в Харькове также остаётся стабильной, если опираться на данные ЛУН Статистика. Так, если в начале апреля средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Харькове составляла 11 500 грн, то в начале мая цена поднялась до 12 000 грн, то есть на 4,3%.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове по районам
Самыми дорогими районами на этот раз выступают:
- Шевченковский — 16 000 грн.
Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:
- Слободской — 9 000 грн.
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове составляет 8 000 – 10 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (47) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трёхкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову
Так же как и с одно- и двухкомнатными квартирами, средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры в Харькове не претерпела существенных изменений за месяц. По состоянию на май 2026 цена на аренду фактически поднялась на 1,3%, поскольку в апреле она равнялась 15 000 грн, то в мае достигает 15 200 грн.
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Харькове составляет 10 000 – 15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (32) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
