Нерухомість
Ціни на оренду квартир у Харкові у травні 2026 (інфографіка)

Харків
Редакція Delo.ua з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на травень 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у травні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних зросла на 63%, в той час як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 100%, тобто вдвічі, а ціна трикімнатних квартир своєю чергою піднялася на 90%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок травня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Харкові зберігає стабільність. Так, якщо у квітні за місяць оренди «однушки» доводилося заплатити 6 500 грн, то в травні ціна залишилася на тому самому рівні.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир у Харкові у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Харкові (жовтий графік) – травень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Харкова

Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється більш низькими цінами, якщо порівнювати, наприклад, з Києвом чи Львовом.

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

  • Шевченківський (центр міста) — 9 300 грн.

Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонуються у районах:

  • Салтівський — 6 500 грн;
  • Київський — 6 000 грн.
Фото 3 — Ціни на оренду квартир у Харкові у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районам Харкова – травень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Харкові становить 6 000 – 7 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (73) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир у Харкові у травні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові станом на травень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок травня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Харкові також залишається стабільною, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика. Так, як на початку квітня середня ціна на оренду двокімнатних квартир у Харкові становила 11 500 грн, то на початку травня ціна піднялася до 12 000 грн, тобто на 4,3%.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир у Харкові у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові (червоний графік) – травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

  • Шевченківський — 16 000 грн.

Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:

  • Слобідський — 9 000 грн.
Фото 6 — Ціни на оренду квартир у Харкові у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові за районами – травень 2026 
Інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Харкові становить 8 000 – 10 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (47) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 7 — Ціни на оренду квартир у Харкові у травні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові станом на травень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову

Так само як із одно- та двокімнатними квартирами, середня ціна оренди трикімнатної квартири у Харкові не зазнала суттєвих змін за місяць. Станом на травень 2026 ціна на оренду фактично піднялася на 1,3%, оскільки в квітні вона дорівнювала 15 000 грн, то в травні сягає 15 200 грн.

Фото 8 — Ціни на оренду квартир у Харкові у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові (синій графік) – травень 2026 
Інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (32) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 9 — Ціни на оренду квартир у Харкові у травні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові 
Інфографіка: ЛУН Статистика

