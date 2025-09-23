- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на аренду квартир во Львове в сентябре 2025 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на сентябрь 2025 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в сентябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
Как изменились цены на аренду квартир во Львове в сентябре 2025 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 12%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 17%, в то время как цена трехкомнатных квартир особых изменений не претерпела.
Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову
По состоянию на начало сентября 2025 г. аренда однокомнатных квартир во Львове выросла в среднем 6,9% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале августа средняя стоимость составляла 17500 гривен, то к сентябрю она повысилась до 18700 гривен по данным ЛУН Статистика.
В то же время наблюдается динамика, в которой арендаторы готовы платить меньше на 4,6%, чем в прошлом месяце: средняя цена сданных квартир составляет примерно 16 700 грн.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Галицкий (центр города) — 16 200 грн;
- Лычаковский — 11 500 грн.
В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 года относятся:
- Железнодорожный — 9 200 грн;
- Шевченковский — 8 500 грн.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, как:
- Новостройки (построены после 2010 года) – 20 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
Однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:
- Австрийский люкс – 15000 грн.
Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:
- Советские типовые проекты – 12000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове.
Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове составляет 18 000 – 20 00 грн.
То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (126) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове.
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову
На начало сентября 2025 года аренда двухкомнатных квартир во Львове выросла в среднем на 3,5% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале августа средняя стоимость составляла 19 200 – 21 100 гривен, то к сентябрю она изменилась до показателей 18 800 – 22 900 гривен по данным ЛУН Статистика.
Обычно такой рост происходит из-за повышенного спроса на большие квартиры на старте осеннего сезона, когда на рынок выходят семьи, работники после летних отпусков и внутренние мигранты, ищущие более комфортное жилье.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Шевченковский — 22 500 грн;
- Франковский — 22 500 грн;
- Галицкий — 24 700 грн.
За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в сентябре 2025 года, к которому принадлежат районы:
- Лычаковский — 20 800 грн;
- Железнодорожный — 20 000 грн.
Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:
- Сыховский — 18 000 грн.
Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, по типу:
- Новостройки (построены после 2010 года) — 31 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
Однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:
- Австрийский люкс – 15 000 грн.
Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:
- Хрущевки – 15 000;
- Советские типовые проекты – 15 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове
Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 – 20 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (147) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову
Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры во Львове в сентябре 2025 г. фактически подскочила на 15,4%. Если в начале августа 2025 аренда трехкомнатной квартиры могла стоить 25 300 грн в среднем, то в начале сентября цена составляет 29 200 в среднем.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самыми дорогими районами для аренды 3-х комнатной квартиры выступает:
- Галицкий (центр города) — 32 300 грн;
Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают во Франковском районе — 27 100 грн.
Средние цены аренды трехкомнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, как:
- Новостройки (построены после 2010 года) – 37 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
Однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:
- Австрийский люкс – 31 000 грн.
Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:
- Советские типовые проекты – 15 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове.
Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир во Львове составляет 28 000 – 30 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (28) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.