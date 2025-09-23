Цены на аренду квартир во Львове в сентябре 2025 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на сентябрь 2025 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в сентябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир во Львове в сентябре 2025 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 12%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 17%, в то время как цена трехкомнатных квартир особых изменений не претерпела.

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову

По состоянию на начало сентября 2025 г. аренда однокомнатных квартир во Львове выросла в среднем 6,9% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале августа средняя стоимость составляла 17500 гривен, то к сентябрю она повысилась до 18700 гривен по данным ЛУН Статистика.

В то же время наблюдается динамика, в которой арендаторы готовы платить меньше на 4,6%, чем в прошлом месяце: средняя цена сданных квартир составляет примерно 16 700 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове – сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

Галицкий (центр города) — 16 200 грн;

Лычаковский — 11 500 грн.

В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в сентябре 2025 года относятся:

Железнодорожный — 9 200 грн;

Шевченковский — 8 500 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Львова - сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, как:

Новостройки (построены после 2010 года) – 20 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки во Львове – сентябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:

Австрийский люкс – 15000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

Советские типовые проекты – 12000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове.

Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове составляет 18 000 – 20 00 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (126) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки во Львове – сентябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову

На начало сентября 2025 года аренда двухкомнатных квартир во Львове выросла в среднем на 3,5% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале августа средняя стоимость составляла 19 200 – 21 100 гривен, то к сентябрю она изменилась до показателей 18 800 – 22 900 гривен по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове – сентябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Обычно такой рост происходит из-за повышенного спроса на большие квартиры на старте осеннего сезона, когда на рынок выходят семьи, работники после летних отпусков и внутренние мигранты, ищущие более комфортное жилье.

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

Шевченковский — 22 500 грн;

Франковский — 22 500 грн;

Галицкий — 24 700 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в сентябре 2025 года, к которому принадлежат районы:

Лычаковский — 20 800 грн;

Железнодорожный — 20 000 грн.

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

Сыховский — 18 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове по районам – сентябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, по типу:

Новостройки (построены после 2010 года) — 31 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки во Львове – сентябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:

Австрийский люкс – 15 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

Хрущевки – 15 000;

Советские типовые проекты – 15 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 – 20 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (147) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове – сентябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры во Львове в сентябре 2025 г. фактически подскочила на 15,4%. Если в начале августа 2025 аренда трехкомнатной квартиры могла стоить 25 300 грн в среднем, то в начале сентября цена составляет 29 200 в среднем.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове – сентябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-х комнатной квартиры выступает:

Галицкий (центр города) — 32 300 грн;

Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают во Франковском районе — 27 100 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове по районам – сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, как:

Новостройки (построены после 2010 года) – 37 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир во Львове – сентябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:

Австрийский люкс – 31 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

Советские типовые проекты – 15 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове.

Согласно данным ЛУН Статистика, на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир во Львове составляет 28 000 – 30 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (28) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.