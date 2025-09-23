Ціни на оренду квартир у Львові у вересні 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на вересень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у вересні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у вересні 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 12%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 17%, в той час, як ціна трикімнатних квартир особливих змін не зазнала.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову

Станом на початок вересня 2025 року оренда однокімнатних квартир у Львові зросла в середньому 6,9% порівняно з минулим місяцем. Якщо на початку серпня середня вартість становила 17 500 гривень, то до вересня вона підвищилась до 18 700 гривень за даними ЛУН Статистика.

Водночас, спостерігається динаміка, в якій орендарі готові платити менше на 4,6%, ніж в минулому місяці: середня ціна зданих квартир приблизно сягає 16 700 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові – вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

Галицький (центр міста) — 16 200 грн;

Личаківський — 11 500 грн.

Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у вересні 2025 відносяться:

Залізничний — 9 200 грн;

Шевченківський — 8 500 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Львова - вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 20 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – вересень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири “середнього цінового сегменту” можна знайти в таких будинках, по типу:

Австрійський люкс – 15 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:

Радянські типові проєкти – 12 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Львові становить 18 000 – 20 00 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (126) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову

Станом на початок вересня 2025 року оренда двокімнатних квартир у Львові зросла в середньому на 3,5% порівняно з минулим місяцем. Якщо на початку серпня середня вартість становила 19 200 – 21 100 гривень, то до вересня вона змінилася до показників 18 800 – 22 900 гривень за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові - вересень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Зазвичай таке зростання відбувається через підвищений попит на більші квартири на старті осіннього сезону, коли на ринок виходять сім'ї, працівники після літніх відпусток та внутрішні мігранти, які шукають комфортніше житло.

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

Шевченківський — 22 500 грн;

Франківський — 22 500 грн;

Галицький — 24 700 грн.

За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у вересні 2025, до якого належать райони:

Личаківський — 20 800 грн;

Залізничний – 20 000 грн.

Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:

Сихівський — 18 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові за районами - вересень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 31 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – вересень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири “середнього цінового сегменту” можна знайти в таких будинках, по типу:

Австрійський люкс – 15 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:

Хрущовки — 15 000;

Радянські типові проєкти – 15 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (147) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові - вересень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову

Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у вересні 2025 фактично підскочила на 15,4%. Якщо на початку серпня 2025 року оренда трикімнатної квартири могла вартувати 25 300 грн у середньому, то на початку вересня ціна становить 29 200 в середньому.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові - вересень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:

Галицький (центр міста) — 32 300 грн;

Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Франківському районі – 27 100 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові за районами - вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 37 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – вересень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири “середнього цінового сегменту” можна знайти в таких будинках, по типу:

Австрійський люкс – 31 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:

Радянські типові проєкти – 15 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Львові становить 28 000 – 30 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (28) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.