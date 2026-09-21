Цены на вторичке в Киеве в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на вторичном рынке недвижимости Киева по состоянию на сентябрь 2026 года. Детальный обзор цен на вторичное жилье в сентябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на вторичное жилье в Киеве в сентябре 2026

По состоянию на сентябрь 2026 года вторичный рынок Киева продолжает демонстрировать рост цен, хотя наиболее заметная динамика сосредоточилась в наиболее доступном сегменте. По данным ЛУН Статистика, медианные цены по типам квартир на сентябрь следующие:

Однокомнатные — 67 500 $ (+3% за год);

Двухкомнатные — 99 800 $ (без изменений за год);

Трехкомнатные — 145 000 $ (-3% за год).

Больше всего за год подорожали именно однокомнатные квартиры, тогда как трехкомнатные подешевели на 3%. Дополнительно на рынок влияют ограниченное предложение готового жилья, рост спроса на квартиры с автономным электроснабжением и возможностью сразу заселиться, а также миграционные процессы. Подробнее ситуацию по районам и ценам рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жилье в Киеве по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в центральных районах столицы. Лидером по стоимости жилья остается:

Печерский — 145 000 $;

Шевченковский — 85 000 $;

Голосеевский — 77 000 $;

Подольский — 75 000 $;

Дарницкий — 64 500 $.

К районам со средним сегментом цен относятся:

Оболонский — 60 900 $;

Днепровский — 59 000 $.

Наиболее доступное однокомнатное жилье можно найти в следующих районах:

Святошинский — 49 300 $;

Деснянский — 43 000 $.

Медианная цена на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В Киевской агломерации можно найти более доступные предложения однокомнатных квартир:

Софиевская Борщаговка — 60 000 $;

Петропавловская Борщаговка — 58 000 $;

Вишневое — 53 000 $;

Бровары — 50 000 $;

Ирпень — 48 000 $;

Вышгород — 47 000 $;

Буча — 38 000 $;

Гостомель — 28 500 $.

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в центральных районах. Лидером остается:

Печерский — 195 000 $;

Шевченковский — 122 000 $;

Голосеевский — 115 000 $;

Подольский — 105 000 $;

Дарницкий — 90 000 $.

Средний ценовой сегмент представлен в следующих районах:

Оболонский — 86 400 $;

Соломенский — 80 000 $;

Днепровский — 70 000 $.

Наиболее доступное двухкомнатное жилье предлагают:

Деснянский — 62 000 $.

Медианная цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Тем, кто рассматривает двухкомнатное жилье и готов к переезду за пределы столицы, Киевская агломерация предлагает значительно более выгодные варианты:

Софиевская Борщаговка — 86 600 $;

Петропавловская Борщаговка — 87 900 $;

Бровары — 75 300 $;

Вышгрод — 73 900 $;

Вишневое — 72 000 $;

Ирпень — 69 000 $;

Буча — 57 000 $;

Гостомель — 50 000 $.

Цены на трехкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трехкомнатных квартир разрыв между районами остается наиболее выраженным. Самые высокие цены фиксируют в:

Печерский — 195 000 $;

Шевченковский — 122 000 $;

Оболонский — 120 000 $;

Голосеевский — 115 000 $.

Средний ценовой сегмент представлен в следующих районах:

Соломенский — 112 000 $;

Днепровский — 110 000 $;

Подольский — 105 000 $;

Дарницкий — 90 000 $.

Наиболее доступное трехкомнатное жилье предлагают:

Деснянский — 75 000 $.

Медианная цена на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В Киевской агломерации можно найти более доступные предложения трехкомнатных квартир:

Софиевская Борщаговка — 104 000 $;

Вишневое — 90 000 $;

Бровары — 87 000 $;

Вышгород — 84 300 $;

Ирпень — 84 000 $;

Гостомель — 80 000 $;

Буча — 69 300 $.

Аналитики рынка продолжают фиксировать существенный разрыв между правым и левым берегом Днепра: трехкомнатная квартира в одном районе Киева может стоить дешевле, чем однокомнатная в другом — от 77 000 $ в Деснянском до 335 000 $ в Печерском районе.

Медианные цены на вторичное жилье по Киеву

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Киева в сентябре 2026 года сохраняет восходящую динамику, хотя разрыв между ценой в объявлениях и ценой фактически проданных квартир остается существенным.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичке

Медианная цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре 2026 года составляет 67 500 $ в объявлениях от собственников и 58 800 $ за фактически проданные квартиры — разница достигает 8 700 $. За год этот сегмент подорожал наиболее заметно среди всех типов квартир — на 3%.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2Bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена квадратного метра среди объявлений на вторичном рынке Киева составляет 57 000 грн. Это значение чаще всего встречается среди предложений — под него попадает 6,4% объявлений.

Наиболее распространенная цена квадратного метра на вторичном рынке Киева по состоянию на сентябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

Медианные цены на двухкомнатные квартиры на вторичке

Медианная цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре 2026 года составляет 99 800 $ по предложениям собственников. Разрыв между предложениями на рынке и фактически проданными квартирами остается существенным: медианная цена проданных квартир на вторичке составляет 78 000 $, разница — 21 800 $. Двухкомнатные квартиры остаются наиболее сбалансированным форматом для семей и пользуются стабильным спросом.

Медианные цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Медианные цены на трехкомнатные квартиры на вторичке

Медианная цена трехкомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре 2026 года составляет 145 000 $ в объявлениях и за год не изменилась. Цена проданных квартир при этом составляет около 90 000 $ — разрыв в 55 000 $ является крупнейшим среди всех типов квартир.

Средние цены на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Примечательно, что «вторичка» остается дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые продаются быстрее и по более высокой цене.

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