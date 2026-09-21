- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
Цены на вторичке в Киеве в сентябре 2026 (инфографика)
Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на вторичном рынке недвижимости Киева по состоянию на сентябрь 2026 года. Детальный обзор цен на вторичное жилье в сентябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Как изменились цены на вторичное жилье в Киеве в сентябре 2026
- Цены на вторичное жилье в Киеве по районам
- Медианные цены на вторичное жилье по Киеву
Как изменились цены на вторичное жилье в Киеве в сентябре 2026
По состоянию на сентябрь 2026 года вторичный рынок Киева продолжает демонстрировать рост цен, хотя наиболее заметная динамика сосредоточилась в наиболее доступном сегменте. По данным ЛУН Статистика, медианные цены по типам квартир на сентябрь следующие:
- Однокомнатные — 67 500 $ (+3% за год);
- Двухкомнатные — 99 800 $ (без изменений за год);
- Трехкомнатные — 145 000 $ (-3% за год).
Больше всего за год подорожали именно однокомнатные квартиры, тогда как трехкомнатные подешевели на 3%. Дополнительно на рынок влияют ограниченное предложение готового жилья, рост спроса на квартиры с автономным электроснабжением и возможностью сразу заселиться, а также миграционные процессы. Подробнее ситуацию по районам и ценам рассмотрим ниже.
Цены на вторичное жилье в Киеве по районам
Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья
Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в центральных районах столицы. Лидером по стоимости жилья остается:
- Печерский — 145 000 $;
- Шевченковский — 85 000 $;
- Голосеевский — 77 000 $;
- Подольский — 75 000 $;
- Дарницкий — 64 500 $.
К районам со средним сегментом цен относятся:
- Оболонский — 60 900 $;
- Днепровский — 59 000 $.
Наиболее доступное однокомнатное жилье можно найти в следующих районах:
- Святошинский — 49 300 $;
- Деснянский — 43 000 $.
В Киевской агломерации можно найти более доступные предложения однокомнатных квартир:
- Софиевская Борщаговка — 60 000 $;
- Петропавловская Борщаговка — 58 000 $;
- Вишневое — 53 000 $;
- Бровары — 50 000 $;
- Ирпень — 48 000 $;
- Вышгород — 47 000 $;
- Буча — 38 000 $;
- Гостомель — 28 500 $.
Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья
Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в центральных районах. Лидером остается:
- Печерский — 195 000 $;
- Шевченковский — 122 000 $;
- Голосеевский — 115 000 $;
- Подольский — 105 000 $;
- Дарницкий — 90 000 $.
Средний ценовой сегмент представлен в следующих районах:
- Оболонский — 86 400 $;
- Соломенский — 80 000 $;
- Днепровский — 70 000 $.
Наиболее доступное двухкомнатное жилье предлагают:
- Деснянский — 62 000 $.
Тем, кто рассматривает двухкомнатное жилье и готов к переезду за пределы столицы, Киевская агломерация предлагает значительно более выгодные варианты:
- Софиевская Борщаговка — 86 600 $;
- Петропавловская Борщаговка — 87 900 $;
- Бровары — 75 300 $;
- Вышгрод — 73 900 $;
- Вишневое — 72 000 $;
- Ирпень — 69 000 $;
- Буча — 57 000 $;
- Гостомель — 50 000 $.
Цены на трехкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья
В сегменте трехкомнатных квартир разрыв между районами остается наиболее выраженным. Самые высокие цены фиксируют в:
- Печерский — 195 000 $;
- Шевченковский — 122 000 $;
- Оболонский — 120 000 $;
- Голосеевский — 115 000 $.
Средний ценовой сегмент представлен в следующих районах:
- Соломенский — 112 000 $;
- Днепровский — 110 000 $;
- Подольский — 105 000 $;
- Дарницкий — 90 000 $.
Наиболее доступное трехкомнатное жилье предлагают:
- Деснянский — 75 000 $.
В Киевской агломерации можно найти более доступные предложения трехкомнатных квартир:
- Софиевская Борщаговка — 104 000 $;
- Вишневое — 90 000 $;
- Бровары — 87 000 $;
- Вышгород — 84 300 $;
- Ирпень — 84 000 $;
- Гостомель — 80 000 $;
- Буча — 69 300 $.
Аналитики рынка продолжают фиксировать существенный разрыв между правым и левым берегом Днепра: трехкомнатная квартира в одном районе Киева может стоить дешевле, чем однокомнатная в другом — от 77 000 $ в Деснянском до 335 000 $ в Печерском районе.
Медианные цены на вторичное жилье по Киеву
По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Киева в сентябре 2026 года сохраняет восходящую динамику, хотя разрыв между ценой в объявлениях и ценой фактически проданных квартир остается существенным.
Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичке
Медианная цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре 2026 года составляет 67 500 $ в объявлениях от собственников и 58 800 $ за фактически проданные квартиры — разница достигает 8 700 $. За год этот сегмент подорожал наиболее заметно среди всех типов квартир — на 3%.
По данным M2Bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена квадратного метра среди объявлений на вторичном рынке Киева составляет 57 000 грн. Это значение чаще всего встречается среди предложений — под него попадает 6,4% объявлений.
Медианные цены на двухкомнатные квартиры на вторичке
Медианная цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре 2026 года составляет 99 800 $ по предложениям собственников. Разрыв между предложениями на рынке и фактически проданными квартирами остается существенным: медианная цена проданных квартир на вторичке составляет 78 000 $, разница — 21 800 $. Двухкомнатные квартиры остаются наиболее сбалансированным форматом для семей и пользуются стабильным спросом.
Медианные цены на трехкомнатные квартиры на вторичке
Медианная цена трехкомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре 2026 года составляет 145 000 $ в объявлениях и за год не изменилась. Цена проданных квартир при этом составляет около 90 000 $ — разрыв в 55 000 $ является крупнейшим среди всех типов квартир.
Примечательно, что «вторичка» остается дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые продаются быстрее и по более высокой цене.
Читайте также информацию об актуальных ценах на недвижимость в материалах:
- Цены на вторичке в Одессе в сентябре 2026 (инфографика);
- Цены на вторичке во Львове в сентябре 2026 (инфографика);
- Цены на вторичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика).