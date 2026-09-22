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Категория
Недвижимость
Дата публикации

Цены на вторичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика)

Украина, недвижимость, вторичный рынок недвижимости, стоимость
Цены на вторичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на сентябрь 2026 года. Детальный обзор цен на вторичное жилье в сентябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине

По состоянию на сентябрь 2026 года вторичный рынок Украины сохраняет динамику умеренного роста в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом выражении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в таких городах:

  • Тернополь — 10-27%;
  • Ровно — 2-7%;
  • Сумы — 9-18%;
  • Винница — 12-25%;
  • Черновцы — 5-32%;
  • Хмельницкий — 13-20%;
  • Луцк — 2-22%;
  • Львов — 17-21%.

Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины

Медианная цена на однокомнатные квартиры в Украине

Фото 2 — Цены на вторичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Медианная цена самой дорогой однокомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в таких городах:

  • Львов — 76 000 $;
  • Ужгород — 69 000 $;
  • Киев — 68 500 $;
  • Луцк — 61 300 $;
  • Черновцы — 61 000 $;
  • Винница — 56 200 $;
  • Ровно — 55 500 $;
  • Тернополь — 52 500 $;
  • Житомир — 52 000 $;
  • Одесса — 50 000 $;
  • Черкассы — 50 000 $;
  • Ивано-Франковск — 47 000 $.

В то же время к городам с более доступным ценовым сегментом на вторичке в сентябре 2026 года относятся:

  • Хмельницкий — 42 500 $;
  • Полтава — 39 800 $;
  • Днепр — 35 000 $;
  • Чернигов — 33 500 $;
  • Кропивницкий — 33 000 $.

Более доступные цены на покупку квартир на вторичке предлагают такие города:

  • Сумы — 24 000 $;
  • Харьков — 24 000 $;
  • Николаев — 21 600 $;
  • Запорожье — 16 000 $.

Медианная цена на двухкомнатные квартиры в Украине

Фото 3 — Цены на вторичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Медианная цена двухкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичке в Украине представлен в таких городах:

  • Ужгород — 107 000 $;
  • Львов — 106 000 $;
  • Киев — 102 000 $;
  • Черновцы — 83 000 $;
  • Винница — 79 900 $;
  • Тернополь — 77 000 $;
  • Луцк — 75 000 $;
  • Одесса — 70 000 $;
  • Черкассы — 69 800 $;
  • Ровно — 69 600 $;
  • Житомир — 67 800 $;
  • Ивано-Франковск — 66 800 $.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в сентябре 2026 года формируют города:

  • Хмельницкий — 58 500 $;
  • Полтава — 55 000 $;
  • Чернигов — 51 000 $;
  • Днепр — 45 000 $.

Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

  • Харьков — 38 000 $;
  • Николаев — 31 000 $;
  • Запорожье — 24 000 $;
  • Херсон — 19 800 $.

Медианная цена на трехкомнатные квартиры в Украине

Фото 4 — Цены на вторичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Медианная цена трехкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:

  • Киев — 145 000 $;
  • Львов — 144 000 $;
  • Ужгород — 116 000 $;
  • Черновцы — 105 000 $;
  • Винница — 91 300 $;
  • Тернополь — 86 800 $;
  • Одесса — 85 000 $;
  • Ивано-Франковск — 85 000 $;
  • Черкассы — 80 000 $;
  • Луцк — 75 000 $;
  • Ровно — 70 000 $;
  • Хмельницкий — 70 000 $;
  • Полтава — 66 000 $.

Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке в сентябре 2026 года формируют города:

  • Днепр — 61 500 $;
  • Чернигов — 59 300 $.

Самые доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

  • Николаев — 42 000 $;
  • Сумы — 41 900 $;
  • Запорожье — 34 500 $.

Медианная цена на четырехкомнатные квартиры в Украине

Фото 5 — Цены на вторичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Медианная цена четырехкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент четырехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:

  • Киев — 380 000 $;
  • Львов — 210 000 $;
  • Черновцы — 159 000 $;
  • Ужгород — 140 000 $;
  • Винница — 128 000 $;
  • Одесса — 125 000 $;
  • Днепр — 116 000 $;
  • Ивано-Франковск — 114 000 $;
  • Тернополь — 110 000 $;
  • Полтава — 100 000 $;
  • Хмельницкий — 88 000 $.

Средний ценовой сегмент четырехкомнатных квартир на вторичном рынке в сентябре 2026 года формируют города:

  • Николаев — 66 500 $;
  • Чернигов — 65 000 $.

Самые доступные предложения на рынке четырехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

  • Сумы — 49 500 $;
  • Запорожье — 46 000 $.

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