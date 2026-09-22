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Цены на вторичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика)
Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на сентябрь 2026 года. Детальный обзор цен на вторичное жилье в сентябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине
- Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины
Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине
По состоянию на сентябрь 2026 года вторичный рынок Украины сохраняет динамику умеренного роста в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом выражении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в таких городах:
- Тернополь — 10-27%;
- Ровно — 2-7%;
- Сумы — 9-18%;
- Винница — 12-25%;
- Черновцы — 5-32%;
- Хмельницкий — 13-20%;
- Луцк — 2-22%;
- Львов — 17-21%.
Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины
Медианная цена на однокомнатные квартиры в Украине
Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в таких городах:
- Львов — 76 000 $;
- Ужгород — 69 000 $;
- Киев — 68 500 $;
- Луцк — 61 300 $;
- Черновцы — 61 000 $;
- Винница — 56 200 $;
- Ровно — 55 500 $;
- Тернополь — 52 500 $;
- Житомир — 52 000 $;
- Одесса — 50 000 $;
- Черкассы — 50 000 $;
- Ивано-Франковск — 47 000 $.
В то же время к городам с более доступным ценовым сегментом на вторичке в сентябре 2026 года относятся:
- Хмельницкий — 42 500 $;
- Полтава — 39 800 $;
- Днепр — 35 000 $;
- Чернигов — 33 500 $;
- Кропивницкий — 33 000 $.
Более доступные цены на покупку квартир на вторичке предлагают такие города:
- Сумы — 24 000 $;
- Харьков — 24 000 $;
- Николаев — 21 600 $;
- Запорожье — 16 000 $.
Медианная цена на двухкомнатные квартиры в Украине
Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичке в Украине представлен в таких городах:
- Ужгород — 107 000 $;
- Львов — 106 000 $;
- Киев — 102 000 $;
- Черновцы — 83 000 $;
- Винница — 79 900 $;
- Тернополь — 77 000 $;
- Луцк — 75 000 $;
- Одесса — 70 000 $;
- Черкассы — 69 800 $;
- Ровно — 69 600 $;
- Житомир — 67 800 $;
- Ивано-Франковск — 66 800 $.
Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в сентябре 2026 года формируют города:
- Хмельницкий — 58 500 $;
- Полтава — 55 000 $;
- Чернигов — 51 000 $;
- Днепр — 45 000 $.
Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:
- Харьков — 38 000 $;
- Николаев — 31 000 $;
- Запорожье — 24 000 $;
- Херсон — 19 800 $.
Медианная цена на трехкомнатные квартиры в Украине
Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:
- Киев — 145 000 $;
- Львов — 144 000 $;
- Ужгород — 116 000 $;
- Черновцы — 105 000 $;
- Винница — 91 300 $;
- Тернополь — 86 800 $;
- Одесса — 85 000 $;
- Ивано-Франковск — 85 000 $;
- Черкассы — 80 000 $;
- Луцк — 75 000 $;
- Ровно — 70 000 $;
- Хмельницкий — 70 000 $;
- Полтава — 66 000 $.
Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке в сентябре 2026 года формируют города:
- Днепр — 61 500 $;
- Чернигов — 59 300 $.
Самые доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:
- Николаев — 42 000 $;
- Сумы — 41 900 $;
- Запорожье — 34 500 $.
Медианная цена на четырехкомнатные квартиры в Украине
Самый дорогой сегмент четырехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:
- Киев — 380 000 $;
- Львов — 210 000 $;
- Черновцы — 159 000 $;
- Ужгород — 140 000 $;
- Винница — 128 000 $;
- Одесса — 125 000 $;
- Днепр — 116 000 $;
- Ивано-Франковск — 114 000 $;
- Тернополь — 110 000 $;
- Полтава — 100 000 $;
- Хмельницкий — 88 000 $.
Средний ценовой сегмент четырехкомнатных квартир на вторичном рынке в сентябре 2026 года формируют города:
- Николаев — 66 500 $;
- Чернигов — 65 000 $.
Самые доступные предложения на рынке четырехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:
- Сумы — 49 500 $;
- Запорожье — 46 000 $.
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