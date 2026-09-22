Цены на вторичке в Украине в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на сентябрь 2026 года. Детальный обзор цен на вторичное жилье в сентябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине

По состоянию на сентябрь 2026 года вторичный рынок Украины сохраняет динамику умеренного роста в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом выражении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в таких городах:

Тернополь — 10-27%;

Ровно — 2-7%;

Сумы — 9-18%;

Винница — 12-25%;

Черновцы — 5-32%;

Хмельницкий — 13-20%;

Луцк — 2-22%;

Львов — 17-21%.

Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины

Медианная цена на однокомнатные квартиры в Украине

Медианная цена самой дорогой однокомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в таких городах:

Львов — 76 000 $;

Ужгород — 69 000 $;

Киев — 68 500 $;

Луцк — 61 300 $;

Черновцы — 61 000 $;

Винница — 56 200 $;

Ровно — 55 500 $;

Тернополь — 52 500 $;

Житомир — 52 000 $;

Одесса — 50 000 $;

Черкассы — 50 000 $;

Ивано-Франковск — 47 000 $.

В то же время к городам с более доступным ценовым сегментом на вторичке в сентябре 2026 года относятся:

Хмельницкий — 42 500 $;

Полтава — 39 800 $;

Днепр — 35 000 $;

Чернигов — 33 500 $;

Кропивницкий — 33 000 $.

Более доступные цены на покупку квартир на вторичке предлагают такие города:

Сумы — 24 000 $;

Харьков — 24 000 $;

Николаев — 21 600 $;

Запорожье — 16 000 $.

Медианная цена на двухкомнатные квартиры в Украине

Медианная цена двухкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичке в Украине представлен в таких городах:

Ужгород — 107 000 $;

Львов — 106 000 $;

Киев — 102 000 $;

Черновцы — 83 000 $;

Винница — 79 900 $;

Тернополь — 77 000 $;

Луцк — 75 000 $;

Одесса — 70 000 $;

Черкассы — 69 800 $;

Ровно — 69 600 $;

Житомир — 67 800 $;

Ивано-Франковск — 66 800 $.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в сентябре 2026 года формируют города:

Хмельницкий — 58 500 $;

Полтава — 55 000 $;

Чернигов — 51 000 $;

Днепр — 45 000 $.

Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

Харьков — 38 000 $;

Николаев — 31 000 $;

Запорожье — 24 000 $;

Херсон — 19 800 $.

Медианная цена на трехкомнатные квартиры в Украине

Медианная цена трехкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:

Киев — 145 000 $;

Львов — 144 000 $;

Ужгород — 116 000 $;

Черновцы — 105 000 $;

Винница — 91 300 $;

Тернополь — 86 800 $;

Одесса — 85 000 $;

Ивано-Франковск — 85 000 $;

Черкассы — 80 000 $;

Луцк — 75 000 $;

Ровно — 70 000 $;

Хмельницкий — 70 000 $;

Полтава — 66 000 $.

Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке в сентябре 2026 года формируют города:

Днепр — 61 500 $;

Чернигов — 59 300 $.

Самые доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

Николаев — 42 000 $;

Сумы — 41 900 $;

Запорожье — 34 500 $.

Медианная цена на четырехкомнатные квартиры в Украине

Медианная цена четырехкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент четырехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:

Киев — 380 000 $;

Львов — 210 000 $;

Черновцы — 159 000 $;

Ужгород — 140 000 $;

Винница — 128 000 $;

Одесса — 125 000 $;

Днепр — 116 000 $;

Ивано-Франковск — 114 000 $;

Тернополь — 110 000 $;

Полтава — 100 000 $;

Хмельницкий — 88 000 $.

Средний ценовой сегмент четырехкомнатных квартир на вторичном рынке в сентябре 2026 года формируют города:

Николаев — 66 500 $;

Чернигов — 65 000 $.

Самые доступные предложения на рынке четырехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

Сумы — 49 500 $;

Запорожье — 46 000 $.

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