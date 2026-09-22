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Ціни на вторинці в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на вторинному ринку нерухомості України станом на вересень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у вересні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні
- Середня ціна квартир на вторинці по містах України
Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні
Станом на вересень 2026 року вторинний ринок України зберігає динаміку помірного зростання в більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі в сегменті однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:
- Тернопіль — 10-27%;
- Рівне — 2-7%;
- Суми — 9-18%;
- Вінниця — 12-25%;
- Чернівці — 5-32%;
- Хмельницький — 13-20%;
- Луцьк — 2-22%;
- Львів — 17-21%.
Середня ціна квартир на вторинці по містах України
Медіанна ціна по однокімнатним квартирам в Україні
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонуються у таких містах:
- Львів — 76 000 $;
- Ужгород — 69 000 $;
- Київ — 68 500 $;
- Луцьк — 61 300 $;
- Чернівці — 61 000 $;
- Вінниця — 56 200 $;
- Рівне — 55 500 $;
- Тернопіль — 52 500 $;
- Житомир — 52 000 $;
- Одеса — 50 000 $;
- Черкаси — 50 000 $;
- Івано-Франківськ — 47 000 $.
Водночас до міст із більш доступним ціновим сегментом на вторинці у вересні 2026 відносяться:
- Хмельницький — 42 500 $;
- Полтава — 39 800 $;
- Дніпро — 35 000 $;
- Чернігів — 33 500 $;
- Кропивницький — 33 000 $.
Більш доступні ціни на купівлю квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Суми — 24 000 $;
- Харків — 24 000 $;
- Миколаїв — 21 600 $;
- Запоріжжя — 16 000 $.
Медіанна ціна по двокімнатним квартирам в Україні
Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на вторинці в Україні представлений у таких містах:
- Ужгород — 107 000 $;
- Львів — 106 000 $;
- Київ — 102 000 $;
- Чернівці — 83 000 $;
- Вінниця — 79 900 $;
- Тернопіль — 77 000 $;
- Луцьк — 75 000 $;
- Одеса — 70 000 $;
- Черкаси — 69 800 $;
- Рівне — 69 600 $;
- Житомир — 67 800 $;
- Івано-Франківськ — 66 800 $.
Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на вторинному ринку у вересні 2026 року формують міста:
- Хмельницький — 58 500 $;
- Полтава — 55 000 $;
- Чернігів — 51 000 $;
- Дніпро — 45 000 $.
Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Харків — 38 000 $;
- Миколаїв — 31 000 $;
- Запоріжжя — 24 000 $;
- Херсон — 19 800 $.
Медіанна ціна по трикімнатним квартирам в Україні
Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:
- Київ — 145 000 $;
- Львів — 144 000 $;
- Ужгород — 116 000 $;
- Чернівці — 105 000 $;
- Вінниця — 91 300 $;
- Тернопіль — 86 800 $;
- Одеса — 85 000 $;
- Івано-Франківськ — 85 000 $;
- Черкаси — 80 000 $;
- Луцьк — 75 000 $;
- Рівне — 70 000 $;
- Хмельницький — 70 000 $;
- Полтава — 66 000 $.
Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку у вересні 2026 року формують міста:
- Дніпро — 61 500 $;
- Чернігів — 59 300 $.
Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Миколаїв — 42 000 $;
- Суми — 41 900 $;
- Запоріжжя — 34 500 $.
Медіанна ціна по чотирикімнатним квартирам в Україні
Найдорожчий сегмент чотирикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:
- Київ — 380 000 $;
- Львів — 210 000 $;
- Чернівці — 159 000 $;
- Ужгород — 140 000 $;
- Вінниця — 128 000 $;
- Одеса — 125 000 $;
- Дніпро — 116 000 $;
- Івано-Франківськ — 114 000 $;
- Тернопіль — 110 000 $;
- Полтава — 100 000 $;
- Хмельницький — 88 000 $.
Середній ціновий сегмент чотирикімнатних квартир на вторинному ринку у вересні 2026 року формують міста:
- Миколаїв — 66 500 $;
- Чернігів — 65 000 $.
Найдоступніші пропозиції на ринку чотирикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Суми — 49 500 $;
- Запоріжжя — 46 000 $.
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