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Нерухомість
Дата публікації

Ціни на вторинці в Україні у вересні 2026 (інфографіка)

Україна, нерухомість, вторинний ринок нерухомості, вартість
Ціни на вторинці в Україні у вересні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на вторинному ринку нерухомості України станом на вересень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у вересні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні

Станом на вересень 2026 року вторинний ринок України зберігає динаміку помірного зростання в більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі в сегменті однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:

  • Тернопіль — 10-27%;
  • Рівне — 2-7%;
  • Суми — 9-18%;
  • Вінниця — 12-25%;
  • Чернівці — 5-32%;
  • Хмельницький — 13-20%;
  • Луцьк — 2-22%;
  • Львів — 17-21%.

Середня ціна квартир на вторинці по містах України

Медіанна ціна по однокімнатним квартирам в Україні

Фото 2 — Ціни на вторинці в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна найдорожчої однокімнатної квартири на вторинці по містах України — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонуються у таких містах:

  • Львів — 76 000 $;
  • Ужгород — 69 000 $;
  • Київ — 68 500 $;
  • Луцьк — 61 300 $;
  • Чернівці — 61 000 $;
  • Вінниця — 56 200 $;
  • Рівне — 55 500 $;
  • Тернопіль — 52 500 $;
  • Житомир — 52 000 $;
  • Одеса — 50 000 $;
  • Черкаси — 50 000 $;
  • Івано-Франківськ — 47 000 $.

Водночас до міст із більш доступним ціновим сегментом на вторинці у вересні 2026 відносяться:

  • Хмельницький — 42 500 $;
  • Полтава — 39 800 $;
  • Дніпро — 35 000 $;
  • Чернігів — 33 500 $;
  • Кропивницький — 33 000 $.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на вторинці пропонують такі міста:

  • Суми — 24 000 $;
  • Харків — 24 000 $;
  • Миколаїв — 21 600 $;
  • Запоріжжя — 16 000 $.

Медіанна ціна по двокімнатним квартирам в Україні

Фото 3 — Ціни на вторинці в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинці по містах України — вересень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на вторинці в Україні представлений у таких містах:

  • Ужгород — 107 000 $;
  • Львів — 106 000 $;
  • Київ — 102 000 $;
  • Чернівці — 83 000 $;
  • Вінниця — 79 900 $;
  • Тернопіль — 77 000 $;
  • Луцьк — 75 000 $;
  • Одеса — 70 000 $;
  • Черкаси — 69 800 $;
  • Рівне — 69 600 $;
  • Житомир — 67 800 $;
  • Івано-Франківськ — 66 800 $.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на вторинному ринку у вересні 2026 року формують міста:

  • Хмельницький — 58 500 $;
  • Полтава — 55 000 $;
  • Чернігів — 51 000 $;
  • Дніпро — 45 000 $.

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

  • Харків — 38 000 $;
  • Миколаїв — 31 000 $;
  • Запоріжжя — 24 000 $;
  • Херсон — 19 800 $.

Медіанна ціна по трикімнатним квартирам в Україні

Фото 4 — Ціни на вторинці в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинці по містах України — вересень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:

  • Київ — 145 000 $;
  • Львів — 144 000 $;
  • Ужгород — 116 000 $;
  • Чернівці — 105 000 $;
  • Вінниця — 91 300 $;
  • Тернопіль — 86 800 $;
  • Одеса — 85 000 $;
  • Івано-Франківськ — 85 000 $;
  • Черкаси — 80 000 $;
  • Луцьк — 75 000 $;
  • Рівне — 70 000 $;
  • Хмельницький — 70 000 $;
  • Полтава — 66 000 $.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку у вересні 2026 року формують міста:

  • Дніпро — 61 500 $;
  • Чернігів — 59 300 $.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

  • Миколаїв — 42 000 $;
  • Суми — 41 900 $;
  • Запоріжжя — 34 500 $.

Медіанна ціна по чотирикімнатним квартирам в Україні

Фото 5 — Ціни на вторинці в Україні у вересні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна чотирикімнатної квартири на вторинці по містах України — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент чотирикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:

  • Київ — 380 000 $;
  • Львів — 210 000 $;
  • Чернівці — 159 000 $;
  • Ужгород — 140 000 $;
  • Вінниця — 128 000 $;
  • Одеса — 125 000 $;
  • Дніпро — 116 000 $;
  • Івано-Франківськ — 114 000 $;
  • Тернопіль — 110 000 $;
  • Полтава — 100 000 $;
  • Хмельницький — 88 000 $.

Середній ціновий сегмент чотирикімнатних квартир на вторинному ринку у вересні 2026 року формують міста:

  • Миколаїв — 66 500 $;
  • Чернігів — 65 000 $.

Найдоступніші пропозиції на ринку чотирикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

  • Суми — 49 500 $;
  • Запоріжжя — 46 000 $.

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