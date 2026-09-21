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Ціни на вторинці у Львові в вересні 2026 (інфографіка)

Львів
Ціни на вторинці у Львові в вересні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб оцінити ситуацію на вторинному ринку Львова у вересні 2026 року. Огляд цін на вторинне житло з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на вторинне житло у Львові у вересні 2026

У вересні 2026 року вторинний ринок Львова залишається одним із найдинамічніших серед великих міст України. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у місті зберігає позитивну динаміку в усіх сегментах. Середні ціни за типами квартир такі:

  • Однокімнатні — 75 000 $ (зростання на 15%);
  • Двокімнатні — 106 000 $ (зростання на 11%);
  • Трикімнатні — 145 000 $ (зростання на 22%);.

На ринок також впливають стабільно високий попит з боку внутрішніх переселенців та інвесторів, безпековий фактор і обмежена пропозиція якісного готового житла. Ситуацію по районах та середні ціни розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло у Львові по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинці традиційно зосереджені в центральних та історичних районах міста. Лідером за вартістю залишається:

  • Франківський — 85 000 $;
  • Личаківський — 77 900 $;
  • Шевченківський — 76 900 $.

До районів із середнім ціновим сегментом належать:

  • Сихівський — 72 700 $;
  • Залізничний — 71 900 $;
  • Галицький — 69 900 $.
Фото 2 — Ціни на вторинці у Львові в вересні 2026 (інфографіка)
Медіана ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Львова — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно розташовані в центральних районах. Найвищі ціни зафіксовано в:

  • Личаківський — 120 000 $
  • Галицький — 118 000 $;
  • Франківський — 110 000 $.

Середній ціновий сегмент представлений такими районами:

  • Шевченківський — 107 000 $;
  • Сихівський — 100 000 $;
  • Залізничний — 91 500 $;
Фото 3 — Ціни на вторинці у Львові в вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Львова — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами залишається найбільш помітним — майже втричі між найдешевшим та найдорожчим. Найвищі ціни фіксують у:

  • Галицький — 175 000 $;
  • Франківський — 159 000 $;
  • Личаківський — 152 000 $.

Середній ціновий сегмент представлений такими районами:

  • Сихівський — 139 000 $;
  • Шевченківський — 133 000 $;
  • Залізничний — 113 000 $.
Фото 4 — Ціни на вторинці у Львові в вересні 2026 (інфографіка)
Медіанні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Львова — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Львів фактично зрівнявся з Києвом за вартістю однокімнатних квартир на вторинному ринку. Це свідчить про зміну пріоритетів покупців: місто перестало бути лише «безпечною гаванню» й перетворилося на ринок із найвищим порогом входу серед регіональних центрів України.

Середні ціни на вторинне житло по Львову

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Львова у вересні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.

Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у вересні 2026 року становить 75 000 $. Найбільший попит фіксують на компактне житло в районах із розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.

Фото 5 — Ціни на вторинці у Львові в вересні 2026 (інфографіка)
Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Львова — вересень 2026 (жовтий графік)
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2Bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра на вторинному ринку Львова становить 72 000 грн. На цей ціновий діапазон припадає найбільше пропозицій — 8,6%.

Фото 6 — Ціни на вторинці у Львові в вересні 2026 (інфографіка)
Найпоширеніша ціна квадратного метра на вторинному ринку Львова станом на вересень 2026 року
Інфографіка: m2bomber.com

Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у вересні 2026 року становить 105 000 $ за пропозиціями власників. Двокімнатні квартири залишаються найзбалансованішим форматом для сімей і мають стабільний попит, особливо в районах із новою забудовою та розвиненою інфраструктурою.

Фото 7 — Ціни на вторинці у Львові в вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Львова — вересень 2026 (червоний графік)
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці

Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Львова у вересні 2026 року становить 145 000 $. Цей сегмент демонструє стабільну динаміку без суттєвих коливань. Попит на просторе житло зростає передусім серед сімей, які переїхали до Львова з інших регіонів.

Фото 8 — Ціни на вторинці у Львові в вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Львова — вересень 2026 (синій графік)
Інфографіка: ЛУН Статистика

«Вторинка» у Львові залишається дорожчою за новобудови: покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу й уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. Також на ринок і надалі впливають безпековий фактор та попит на квартири з автономним живленням і водопостачанням, які продаються швидше й дорожче.

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