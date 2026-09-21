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Ціни на вторинці у Львові в вересні 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб оцінити ситуацію на вторинному ринку Львова у вересні 2026 року. Огляд цін на вторинне житло з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на вторинне житло у Львові у вересні 2026
- Ціни на вторинне житло у Львові по районах
- Середні ціни на вторинне житло по Львову
Як змінились ціни на вторинне житло у Львові у вересні 2026
У вересні 2026 року вторинний ринок Львова залишається одним із найдинамічніших серед великих міст України. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у місті зберігає позитивну динаміку в усіх сегментах. Середні ціни за типами квартир такі:
- Однокімнатні — 75 000 $ (зростання на 15%);
- Двокімнатні — 106 000 $ (зростання на 11%);
- Трикімнатні — 145 000 $ (зростання на 22%);.
На ринок також впливають стабільно високий попит з боку внутрішніх переселенців та інвесторів, безпековий фактор і обмежена пропозиція якісного готового житла. Ситуацію по районах та середні ціни розглянемо нижче.
Ціни на вторинне житло у Львові по районах
Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинці традиційно зосереджені в центральних та історичних районах міста. Лідером за вартістю залишається:
- Франківський — 85 000 $;
- Личаківський — 77 900 $;
- Шевченківський — 76 900 $.
До районів із середнім ціновим сегментом належать:
- Сихівський — 72 700 $;
- Залізничний — 71 900 $;
- Галицький — 69 900 $.
Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно розташовані в центральних районах. Найвищі ціни зафіксовано в:
- Личаківський — 120 000 $
- Галицький — 118 000 $;
- Франківський — 110 000 $.
Середній ціновий сегмент представлений такими районами:
- Шевченківський — 107 000 $;
- Сихівський — 100 000 $;
- Залізничний — 91 500 $;
Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла
У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами залишається найбільш помітним — майже втричі між найдешевшим та найдорожчим. Найвищі ціни фіксують у:
- Галицький — 175 000 $;
- Франківський — 159 000 $;
- Личаківський — 152 000 $.
Середній ціновий сегмент представлений такими районами:
- Сихівський — 139 000 $;
- Шевченківський — 133 000 $;
- Залізничний — 113 000 $.
Львів фактично зрівнявся з Києвом за вартістю однокімнатних квартир на вторинному ринку. Це свідчить про зміну пріоритетів покупців: місто перестало бути лише «безпечною гаванню» й перетворилося на ринок із найвищим порогом входу серед регіональних центрів України.
Середні ціни на вторинне житло по Львову
За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Львова у вересні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.
Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці
Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у вересні 2026 року становить 75 000 $. Найбільший попит фіксують на компактне житло в районах із розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.
За даними M2Bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра на вторинному ринку Львова становить 72 000 грн. На цей ціновий діапазон припадає найбільше пропозицій — 8,6%.
Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці
Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у вересні 2026 року становить 105 000 $ за пропозиціями власників. Двокімнатні квартири залишаються найзбалансованішим форматом для сімей і мають стабільний попит, особливо в районах із новою забудовою та розвиненою інфраструктурою.
Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці
Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Львова у вересні 2026 року становить 145 000 $. Цей сегмент демонструє стабільну динаміку без суттєвих коливань. Попит на просторе житло зростає передусім серед сімей, які переїхали до Львова з інших регіонів.
«Вторинка» у Львові залишається дорожчою за новобудови: покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу й уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. Також на ринок і надалі впливають безпековий фактор та попит на квартири з автономним живленням і водопостачанням, які продаються швидше й дорожче.
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