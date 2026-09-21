Цены на вторичке во Львове в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы оценить ситуацию на вторичном рынке Львова в сентябре 2026 года. Обзор цен на вторичное жилье с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на вторичное жилье во Львове в сентябре 2026

В сентябре 2026 года вторичный рынок Львова остается одним из самых динамичных среди крупных городов Украины. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квартир в городе сохраняет положительную динамику во всех сегментах. Средние цены по типам квартир следующие:

Однокомнатные — 75 000 $ (рост на 15%);

Двухкомнатные — 106 000 $ (рост на 11%);

Трехкомнатные — 145 000 $ (рост на 22%).

На рынок также влияют стабильно высокий спрос со стороны внутренне перемещенных лиц и инвесторов, фактор безопасности и ограниченное предложение качественного готового жилья. Ситуацию по районам и средние цены рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жилье во Львове по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичке традиционно сосредоточены в центральных и исторических районах города. Лидером по стоимости остается:

Франковский — 85 000 $;

Лычаковский — 77 900 $;

Шевченковский — 76 900 $.

К районам со средним ценовым сегментом относятся:

Сиховский — 72 700 $;

Железнодорожный — 71 900 $;

Галицкий — 69 900 $.

Медианная цена на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно расположены в центральных районах. Самые высокие цены зафиксированы в:

Лычаковский — 120 000 $;

Галицкий — 118 000 $;

Франковский — 110 000 $.

Средний ценовой сегмент представлен следующими районами:

Шевченковский — 107 000 $;

Сиховский — 100 000 $;

Железнодорожный — 91 500 $.

Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на трехкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трехкомнатных квартир разрыв между районами остается наиболее заметным — почти втрое между самым дешевым и самым дорогим. Самые высокие цены фиксируют в:

Галицкий — 175 000 $;

Франковский — 159 000 $;

Лычаковский — 152 000 $.

Средний ценовой сегмент представлен следующими районами:

Сиховский — 139 000 $;

Шевченковский — 133 000 $;

Железнодорожный — 113 000 $.

Медианные цены на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Львов фактически сравнялся с Киевом по стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке. Это свидетельствует об изменении приоритетов покупателей: город перестал быть лишь «безопасной гаванью» и превратился в рынок с самым высоким порогом входа среди региональных центров Украины.

Средние цены на вторичное жилье по Львову

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Львова в сентябре 2026 года продолжает дорожать во всех сегментах.

Средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в сентябре 2026 года составляет 75 000 $. Наибольший спрос фиксируют на компактное жилье в районах с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Львова — сентябрь 2026 (желтый график)

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2Bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена квадратного метра на вторичном рынке Львова составляет 72 000 грн. На этот ценовой диапазон приходится больше всего предложений — 8,6%.

Наиболее распространенная цена квадратного метра на вторичном рынке Львова по состоянию на сентябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

Средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в сентябре 2026 года составляет 105 000 $ по предложениям собственников. Двухкомнатные квартиры остаются наиболее сбалансированным форматом для семей и пользуются стабильным спросом, особенно в районах с новой застройкой и развитой инфраструктурой.

Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Львова — сентябрь 2026 (красный график)

Инфографика: ЛУН Статистика

Средняя цена на трехкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена трехкомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в сентябре 2026 года составляет 145 000 $. Этот сегмент демонстрирует стабильную динамику без существенных колебаний. Спрос на просторное жилье растет прежде всего среди семей, которые переехали во Львов из других регионов.

Средние цены на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке Львова — сентябрь 2026 (синий график)

Инфографика: ЛУН Статистика

«Вторичка» во Львове остается дороже новостроек: покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. Также на рынок по-прежнему влияют фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые продаются быстрее и дороже.

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