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Категория
Недвижимость
Дата публикации

Цены на вторичке в Одессе в сентябре 2026 (инфографика)

Одесса
Цены на вторичке в Одессе в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на вторичном рынке недвижимости Одессы по состоянию на сентябрь 2026 года. Детальный обзор цен на вторичное жилье в сентябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на вторичное жилье в Одессе в сентябре 2026

По состоянию на сентябрь 2026 года вторичный рынок Одессы демонстрирует положительную динамику, хотя изменения цен зависят от количества комнат. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квартир в городе за год выросла для однокомнатного и двухкомнатного жилья, тогда как цены на трехкомнатные квартиры остались практически без изменений. Средние цены по типам квартир следующие:

  • Однокомнатные — 50 000$ (+11% за год);
  • Двухкомнатные — 70 000 $ (+8% за год);
  • Трехкомнатные — 85 000 $ (-1% за год).

На рынок также влияют растущий спрос со стороны покупателей, готовых рисковать ради выгодной цены, активное восстановление деловой активности в городе, а также ограниченное предложение качественного готового жилья. Подробнее ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жилье в Одессе по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в престижных прибрежных районах города. Лидером по стоимости жилья остается:

  • Приморский — 65 000 $;
  • Киевский — 51 500 $.

К районам с более низким ценовым сегментом относятся:

  • Хаджибейский — 45 000 $;
  • Пересыпский — 33 500 $.
Фото 2 — Цены на вторичке в Одессе в сентябре 2026 (инфографика)
Медианная цена на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Одессы — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в престижных районах. Лидером остается:

  • Приморский — 89 000 $;
  • Киевский — 75 000 $.

Средний и более низкий ценовой сегмент представлен в следующих районах:

  • Хаджибейский — 67 100 $;
  • Пересыпский — 48 000 $.
Фото 3 — Цены на вторичке в Одессе в сентябре 2026 (инфографика)
Медианная цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Одессы — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на трехкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трехкомнатных квартир разрыв между районами остается наиболее выраженным. Самые высокие цены фиксируют в:

  • Приморском — 130 000 $;
  • Киевском — 87 000 $.

Более низкий ценовой сегмент представлен в следующих районах:

  • Хаджибейский — 68 500 $;
  • Пересыпский — 60 000 $.
Фото 4 — Цены на вторичке в Одессе в сентябре 2026 (инфографика)
Медианная цена на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Одессы — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на вторичное жилье по Одессе

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Одессы в сентябре 2026 года в целом остается стабильным.

Средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в сентябре 2026 года составляет 50 000 $. Наибольший спрос фиксируют на компактное жилье в районах с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.

Фото 5 — Цены на вторичке в Одессе в сентябре 2026 (инфографика)
Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Одессы (желтый график) — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Также по данным M2bomber, наиболее распространенная цена на однокомнатные квартиры достигает 39 000 грн за один квадратный метр. Это 7,1% всех квартир по Одессе.

Фото 6 — Цены на вторичке в Одессе в сентябре 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена квадратного метра на вторичном рынке Одессы по состоянию на сентябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber.com

Средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в сентябре 2026 года составляет 70 000 $. Спрос на просторное жилье растет прежде всего среди семей, возвращающихся в город, однако покупатели остаются осторожными и тщательно взвешивают соотношение цены и рисков безопасности.

Фото 7 — Цены на вторичке в Одессе в сентябре 2026 (инфографика)
Медианная цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Одессы (красный график) — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средняя цена на трехкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена трехкомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в сентябре 2026 года составляет 80 000 $. Трехкомнатные квартиры в Одессе воспринимаются покупателями как актив с потенциалом дальнейшего роста стоимости при условии относительной стабилизации ситуации.

Фото 8 — Цены на вторичке в Одессе в сентябре 2026 (инфографика)
Средние цены на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке Одессы (синий график) — сентябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

В целом «вторичка» в Одессе остается дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые продаются быстрее и по более высокой цене.

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