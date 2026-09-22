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Цены на вторичке в Одессе в сентябре 2026 (инфографика)
Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на вторичном рынке недвижимости Одессы по состоянию на сентябрь 2026 года. Детальный обзор цен на вторичное жилье в сентябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Как изменились цены на вторичное жилье в Одессе в сентябре 2026
- Цены на вторичное жилье в Одессе по районам
- Средние цены на вторичное жилье по Одессе
Как изменились цены на вторичное жилье в Одессе в сентябре 2026
По состоянию на сентябрь 2026 года вторичный рынок Одессы демонстрирует положительную динамику, хотя изменения цен зависят от количества комнат. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квартир в городе за год выросла для однокомнатного и двухкомнатного жилья, тогда как цены на трехкомнатные квартиры остались практически без изменений. Средние цены по типам квартир следующие:
- Однокомнатные — 50 000$ (+11% за год);
- Двухкомнатные — 70 000 $ (+8% за год);
- Трехкомнатные — 85 000 $ (-1% за год).
На рынок также влияют растущий спрос со стороны покупателей, готовых рисковать ради выгодной цены, активное восстановление деловой активности в городе, а также ограниченное предложение качественного готового жилья. Подробнее ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.
Цены на вторичное жилье в Одессе по районам
Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья
Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в престижных прибрежных районах города. Лидером по стоимости жилья остается:
- Приморский — 65 000 $;
- Киевский — 51 500 $.
К районам с более низким ценовым сегментом относятся:
- Хаджибейский — 45 000 $;
- Пересыпский — 33 500 $.
Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья
Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в престижных районах. Лидером остается:
- Приморский — 89 000 $;
- Киевский — 75 000 $.
Средний и более низкий ценовой сегмент представлен в следующих районах:
- Хаджибейский — 67 100 $;
- Пересыпский — 48 000 $.
Цены на трехкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья
В сегменте трехкомнатных квартир разрыв между районами остается наиболее выраженным. Самые высокие цены фиксируют в:
- Приморском — 130 000 $;
- Киевском — 87 000 $.
Более низкий ценовой сегмент представлен в следующих районах:
- Хаджибейский — 68 500 $;
- Пересыпский — 60 000 $.
Средние цены на вторичное жилье по Одессе
По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Одессы в сентябре 2026 года в целом остается стабильным.
Средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичке
Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в сентябре 2026 года составляет 50 000 $. Наибольший спрос фиксируют на компактное жилье в районах с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.
Также по данным M2bomber, наиболее распространенная цена на однокомнатные квартиры достигает 39 000 грн за один квадратный метр. Это 7,1% всех квартир по Одессе.
Средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичке
Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в сентябре 2026 года составляет 70 000 $. Спрос на просторное жилье растет прежде всего среди семей, возвращающихся в город, однако покупатели остаются осторожными и тщательно взвешивают соотношение цены и рисков безопасности.
Средняя цена на трехкомнатные квартиры на вторичке
Средняя цена трехкомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в сентябре 2026 года составляет 80 000 $. Трехкомнатные квартиры в Одессе воспринимаются покупателями как актив с потенциалом дальнейшего роста стоимости при условии относительной стабилизации ситуации.
В целом «вторичка» в Одессе остается дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые продаются быстрее и по более высокой цене.
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