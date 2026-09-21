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Ціни на вторинці в Києві у вересні 2026 (інфографіка)

Київ
Ціни на вторинці в Києві у вересні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на вторинному ринку нерухомості Києва станом на вересень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у вересні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на вторинне житло в Києві у вересні 2026

Станом на вересень 2026 року вторинний ринок Києва продовжує демонструвати зростання цін, хоча найпомітніша динаміка зосередилася в найдоступнішому сегменті. За даними ЛУН Статистика, медіанні ціни за типами квартир на вересень такі:

  • Однокімнатні — 67 500 $ (+3% за рік);
  • Двокімнатні — 99 800 $ (без змін за рік);
  • Трикімнатні — 145 000 $ (-3% за рік).

Найбільше за рік подорожчали саме однокімнатні квартири, тоді як трикімнатні впали в ціні на 3%. Додатково на ринок впливають обмежена пропозиція готового житла, зростання попиту на квартири з автономним живленням та можливістю одразу заселитися, а також міграційні процеси. Детальніше ситуацію по районах та цінах розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло в Києві по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних районах столиці. Лідером за вартістю житла залишається:

  • Печерський — 145 000 $;
  • Шевченківський — 85 000 $;
  • Голосіївський — 77 000 $;
  • Подільський — 75 000 $;
  • Дарницький — 64 500 $.

До районів із середнім сегментом цін відносяться:

  • Оболонський — 60 900 $;
  • Дніпровський — 59 000 $.

Найбільш доступне однокімнатне житло можна знайти у таких районах:

  • Святошинський — 49 300 $; 
  • Деснянський — 43 000 $.
Фото 2 — Ціни на вторинці в Києві у вересні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції однокімнатних квартир:

  • Софіївська Борщагівка — 60 000 $;
  • Петропавлівська Борщагівка — 58 000 $;
  • Вишневе — 53 000 $;
  • Бровари — 50 000 $;
  • Ірпінь — 48 000 $;
  • Вишгород — 47 000 $;
  • Буча — 38 000 $;
  • Гостомель — 28 500 $.

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідером залишається:

  • Печерський — 195 000 $;
  • Шевченківський — 122 000 $;
  • Голосіївський — 115 000 $;
  • Подільський — 105 000 $;
  • Дарницький — 90 000 $.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

  • Оболонський — 86 400 $;
  • Солом'янський — 80 000 $;
  • Дніпровський — 70 000 $.

Найбільш доступне двокімнатне житло пропонують:

  • Деснянський — 62 000 $.
Фото 3 — Ціни на вторинці в Києві у вересні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Тим, хто розглядає двокімнатне житло і готовий до переїзду за межі столиці, київська агломерація пропонує значно вигідніші варіанти:

  • Софіївська Борщагівка — 86 600 $;
  • Петропавлівська Борщагівка — 87 900 $;
  • Бровари — 75 300 $;
  • Вишгрод — 73 900 $;
  • Вишневе — 72 000 $;
  • Ірпінь — 69 000 $;
  • Буча — 57 000 $;
  • Гостомель — 50 000 $.

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами залишається найбільш вираженим. Найвищі ціни фіксують у:

  • Печерський — 195 000 $;
  • Шевченківський — 122 000 $;
  • Оболонський — 120 000 $;
  • Голосіївський — 115 000 $.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

  • Солом'янський — 112 000 $;
  • Дніпровський — 110 000 $;
  • Подільський — 105 000 $;
  • Дарницький — 90 000 $.

Найбільш доступне трикімнатне житло пропонують:

  • Деснянський — 75 000 $.
Фото 4 — Ціни на вторинці в Києві у вересні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції трикімнатних квартир:

  • Софіївська Борщагівка — 104 000 $;
  • Вишневе — 90 000 $; 
  • Бровари — 87 000 $;
  • Вишгород — 84 300 $; 
  • Ірпінь — 84 000 $;
  • Гостомель — 80 000 $;
  • Буча — 69 300 $.

Аналітики ринку продовжують фіксувати суттєвий розрив між правим та лівим берегом Дніпра: трикімнатна квартира в одному районі Києва може коштувати дешевше, ніж однокімнатна в іншому — від 77 000 $ у Деснянському до 335 000 $ у Печерському районі.

Медіанні ціни на вторинне житло по Києву

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Києва у вересні 2026 року зберігає висхідну динаміку, хоча розрив між ціною в оголошеннях і ціною фактично проданих квартир залишається суттєвим.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинці

Медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у вересні 2026 року становить 67 500 $ в оголошеннях від власників та 58 800 $ за фактично проданими квартирами — різниця сягає 8 700 $. За рік цей сегмент подорожчав найпомітніше серед усіх типів квартир — на 3%.

Фото 5 — Ціни на вторинці в Києві у вересні 2026 (інфографіка)
Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Києва — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2Bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на вторинному ринку Києва становить 57 000 грн. Це значення найчастіше зустрічається серед пропозицій — під нього потрапляє 6,4% оголошень.

Фото 6 — Ціни на вторинці в Києві у вересні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Києва станом на вересень 2026 року
Інфографіка: m2bomber.com

Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинці

Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у вересні 2026 року становить 99 800 $ за пропозиціями власників. Розрив між пропозиціями на ринку та фактично проданими квартирами залишається суттєвим: медіанна ціна проданих квартир на вторинці становить 78 000 $, різниця — 21 800 $. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом.

Фото 7 — Ціни на вторинці в Києві у вересні 2026 (інфографіка)
Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Києва — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Медіанні ціни на трикімнатні квартири на вторинці

Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Києва у вересні 2026 року становить 145 000 $ в оголошеннях і за рік не змінилася. Ціна проданих квартир при цьому становить близько 90 000 $ — розрив у 55 000 $ є найбільшим серед усіх типів квартир.

Фото 8 — Ціни на вторинці в Києві у вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Києва — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Що характерно, «вторинка» залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які продаються швидше та за вищою ціною.

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