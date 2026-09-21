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Ціни на вторинці в Києві у вересні 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на вторинному ринку нерухомості Києва станом на вересень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у вересні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на вторинне житло в Києві у вересні 2026
- Ціни на вторинне житло в Києві по районах
- Медіанні ціни на вторинне житло по Києву
Як змінились ціни на вторинне житло в Києві у вересні 2026
Станом на вересень 2026 року вторинний ринок Києва продовжує демонструвати зростання цін, хоча найпомітніша динаміка зосередилася в найдоступнішому сегменті. За даними ЛУН Статистика, медіанні ціни за типами квартир на вересень такі:
- Однокімнатні — 67 500 $ (+3% за рік);
- Двокімнатні — 99 800 $ (без змін за рік);
- Трикімнатні — 145 000 $ (-3% за рік).
Найбільше за рік подорожчали саме однокімнатні квартири, тоді як трикімнатні впали в ціні на 3%. Додатково на ринок впливають обмежена пропозиція готового житла, зростання попиту на квартири з автономним живленням та можливістю одразу заселитися, а також міграційні процеси. Детальніше ситуацію по районах та цінах розглянемо нижче.
Ціни на вторинне житло в Києві по районах
Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних районах столиці. Лідером за вартістю житла залишається:
- Печерський — 145 000 $;
- Шевченківський — 85 000 $;
- Голосіївський — 77 000 $;
- Подільський — 75 000 $;
- Дарницький — 64 500 $.
До районів із середнім сегментом цін відносяться:
- Оболонський — 60 900 $;
- Дніпровський — 59 000 $.
Найбільш доступне однокімнатне житло можна знайти у таких районах:
- Святошинський — 49 300 $;
- Деснянський — 43 000 $.
У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції однокімнатних квартир:
- Софіївська Борщагівка — 60 000 $;
- Петропавлівська Борщагівка — 58 000 $;
- Вишневе — 53 000 $;
- Бровари — 50 000 $;
- Ірпінь — 48 000 $;
- Вишгород — 47 000 $;
- Буча — 38 000 $;
- Гостомель — 28 500 $.
Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідером залишається:
- Печерський — 195 000 $;
- Шевченківський — 122 000 $;
- Голосіївський — 115 000 $;
- Подільський — 105 000 $;
- Дарницький — 90 000 $.
Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Оболонський — 86 400 $;
- Солом'янський — 80 000 $;
- Дніпровський — 70 000 $.
Найбільш доступне двокімнатне житло пропонують:
- Деснянський — 62 000 $.
Тим, хто розглядає двокімнатне житло і готовий до переїзду за межі столиці, київська агломерація пропонує значно вигідніші варіанти:
- Софіївська Борщагівка — 86 600 $;
- Петропавлівська Борщагівка — 87 900 $;
- Бровари — 75 300 $;
- Вишгрод — 73 900 $;
- Вишневе — 72 000 $;
- Ірпінь — 69 000 $;
- Буча — 57 000 $;
- Гостомель — 50 000 $.
Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла
У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами залишається найбільш вираженим. Найвищі ціни фіксують у:
- Печерський — 195 000 $;
- Шевченківський — 122 000 $;
- Оболонський — 120 000 $;
- Голосіївський — 115 000 $.
Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Солом'янський — 112 000 $;
- Дніпровський — 110 000 $;
- Подільський — 105 000 $;
- Дарницький — 90 000 $.
Найбільш доступне трикімнатне житло пропонують:
- Деснянський — 75 000 $.
У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції трикімнатних квартир:
- Софіївська Борщагівка — 104 000 $;
- Вишневе — 90 000 $;
- Бровари — 87 000 $;
- Вишгород — 84 300 $;
- Ірпінь — 84 000 $;
- Гостомель — 80 000 $;
- Буча — 69 300 $.
Аналітики ринку продовжують фіксувати суттєвий розрив між правим та лівим берегом Дніпра: трикімнатна квартира в одному районі Києва може коштувати дешевше, ніж однокімнатна в іншому — від 77 000 $ у Деснянському до 335 000 $ у Печерському районі.
Медіанні ціни на вторинне житло по Києву
За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Києва у вересні 2026 року зберігає висхідну динаміку, хоча розрив між ціною в оголошеннях і ціною фактично проданих квартир залишається суттєвим.
Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинці
Медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у вересні 2026 року становить 67 500 $ в оголошеннях від власників та 58 800 $ за фактично проданими квартирами — різниця сягає 8 700 $. За рік цей сегмент подорожчав найпомітніше серед усіх типів квартир — на 3%.
За даними M2Bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на вторинному ринку Києва становить 57 000 грн. Це значення найчастіше зустрічається серед пропозицій — під нього потрапляє 6,4% оголошень.
Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинці
Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у вересні 2026 року становить 99 800 $ за пропозиціями власників. Розрив між пропозиціями на ринку та фактично проданими квартирами залишається суттєвим: медіанна ціна проданих квартир на вторинці становить 78 000 $, різниця — 21 800 $. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом.
Медіанні ціни на трикімнатні квартири на вторинці
Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Києва у вересні 2026 року становить 145 000 $ в оголошеннях і за рік не змінилася. Ціна проданих квартир при цьому становить близько 90 000 $ — розрив у 55 000 $ є найбільшим серед усіх типів квартир.
Що характерно, «вторинка» залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які продаються швидше та за вищою ціною.
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