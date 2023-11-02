Для борьбы с коррупцией: ГИАГ вводит цифровые инновации

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) решила внедрить инновационные шаги по борьбе с коррупцией и улучшению процессов в строительстве.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

За последние 6 месяцев ГИАГ совместно с партнерами создала ряд важных нововведений, которые уменьшают влияние человеческого фактора и ускоряют процесс обработки документов. А именно:

Автоматическое распределение инспекторов для осмотра. Теперь инспекторы назначаются автоматически, что делает процесс более объективным и быстрым.

Автоматическая регистрация сообщения о начале выполнения строительных работ. Обеспечивает точную и быструю регистрацию начала строительных проектов.

Автоматические проверки разрешения на выполнение строительных работ. В результате нововведения минимизируется количество отказов, благодаря автоматическим подсказкам, которые система предоставляет заказчику в процессе подачи документов. В случае несоответствия документов система блокирует возможность подать заявку и подсказывает заказчику как устранить недостатки.

Стандартизированные отказы. В случае отказа основание избирается из утвержденного обобщенного и согласованного с законодательством списка. Это предотвращает необоснованные и надуманные причины для отказов создававших коррупционные риски.

Автоматическое заполнение сведений. Упрощенная и автоматизированная процедура приема документов у заказчиков строительства администраторами ЦПАУ путем сокращения данных, что сокращает время на обработку документов.

Эти нововведения направлены на создание более прозрачных и эффективных процессов в строительной отрасли и отвечают ключевым целям ГИАГ в предупреждении коррупции и облегчении жизни участников этого важного сектора.

Напомним, что в Украине окончательно ликвидировали Государственную архитектурно-строительную инспекцию из-за жалоб на ее деятельность и факты нарушений в работе. Пока не будет создана новая структура, надзор за строительством и дальше будет осуществлять Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ), которая уже занимается этим с сентября 2021 года.