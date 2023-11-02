Для боротьби з корупцією: ДІАМ запроваджує цифрові інновації

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) вирішила впровадити інноваційні кроки для боротьби з корупцією та поліпшення процесів у будівництві.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Протягом останніх 6 місяців ДІАМ спільно з партнерами створила низку важливих нововведень, які зменшують вплив людського фактору та пришвидшують процес опрацювання документів. А саме:

Автоматичний розподіл інспекторів для проведення огляду. Тепер інспектори призначаються автоматично, що робить процес більш об'єктивним і швидким.

Автоматична реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Забезпечує точну і швидку реєстрацію початку будівельних проектів.

Автоматичні перевірки дозволу на виконання будівельних робіт. Внаслідок нововведення мінімізується кількість відмов, завдяки автоматичним підказкам які система надає замовнику у процесі подачі документів. У разі невідповідності документів, система блокує можливість подати заявку і підказує замовнику як усунути недоліки.

Стандартизовані відмови. К випадку відмови, підстава обирається із затвердженого узагальненого та узгодженого із законодавством списку. Це запобігає необґрунтованим та надуманим причинам для відмов що створювали корупційні ризики.

Автоматичне заповнення відомостей. Спрощено та автоматизовану процедуру прийому документів у замовників будівництва адміністраторами ЦНАП шляхом скорочення даних, що скорочує час на опрацювання документів.

Зазначається, що ці нововведення спрямовані на створення більш прозорих та ефективних процесів у будівельній галузі та відповідають ключовим цілям ДІАМ у попередженні корупції та полегшенні життя учасників цього важливого сектора.

Нагадаємо, що в Україні остаточно ліквідували Державну архітектурно-будівельну інспекцію через скарги на її діяльність та факти порушень в роботі. Доки не буде створено нової структури, нагляд за будівництвом і надалі здійснюватиме Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ), яка вже займається цим з вересня 2021 року.