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Для боротьби з корупцією: ДІАМ запроваджує цифрові інновації
Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) вирішила впровадити інноваційні кроки для боротьби з корупцією та поліпшення процесів у будівництві.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Протягом останніх 6 місяців ДІАМ спільно з партнерами створила низку важливих нововведень, які зменшують вплив людського фактору та пришвидшують процес опрацювання документів. А саме:
- Автоматичний розподіл інспекторів для проведення огляду. Тепер інспектори призначаються автоматично, що робить процес більш об'єктивним і швидким.
- Автоматична реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Забезпечує точну і швидку реєстрацію початку будівельних проектів.
- Автоматичні перевірки дозволу на виконання будівельних робіт. Внаслідок нововведення мінімізується кількість відмов, завдяки автоматичним підказкам які система надає замовнику у процесі подачі документів. У разі невідповідності документів, система блокує можливість подати заявку і підказує замовнику як усунути недоліки.
- Стандартизовані відмови. К випадку відмови, підстава обирається із затвердженого узагальненого та узгодженого із законодавством списку. Це запобігає необґрунтованим та надуманим причинам для відмов що створювали корупційні ризики.
- Автоматичне заповнення відомостей. Спрощено та автоматизовану процедуру прийому документів у замовників будівництва адміністраторами ЦНАП шляхом скорочення даних, що скорочує час на опрацювання документів.
Зазначається, що ці нововведення спрямовані на створення більш прозорих та ефективних процесів у будівельній галузі та відповідають ключовим цілям ДІАМ у попередженні корупції та полегшенні життя учасників цього важливого сектора.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що в Україні остаточно ліквідували Державну архітектурно-будівельну інспекцію через скарги на її діяльність та факти порушень в роботі. Доки не буде створено нової структури, нагляд за будівництвом і надалі здійснюватиме Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ), яка вже займається цим з вересня 2021 року.