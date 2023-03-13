В Україні остаточно завершили ліквідацію ДАБІ

Рішення ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію через скарги на її діяльність та факти порушень в роботі було ухвалено ще у 2020 році.

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13 березня Міністерство інфраструктури України повідомило, що процес ліквідації ДАБІ остаточно завершений. Роботу припинили всі 24 територіальні органи, закрито 5420 виконавчих проваджень у судових справах.

"Поставили крапку в існуванні однієї з найкорумпованіших державних структур в історії незалежної України. За підрахунками експертів, корупція в будівельній сфері, спричинена протиправними діями ДАБІ, могла щорічно становити не менше 3 мільярдів гривень. Від цього страждали як замовники будівництва та підрядники, так і громадяни, які планували придбати житло. Зараз ми реалізуємо масштабну реформу містобудування, в центрі якої цифровізація документів та автоматизація процесів", - заявив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков,

За його словами, Міністерство працює над створенням нової прозорої системи, в якій буде мінімізовано людський фактор, а процес подачі необхідних документів та перевірка їх статусу буде проходити онлайн.

Кубраков зазначив, що всі документи ДАБІ будуть зберігатися в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України. Доки не буде створено нової структури, нагляд за будівництвом і надалі здійснюватиме Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ), яка вже займається цим з вересня 2021 року.

Нагадаємо, у грудні НАБУ завершило розслідування розкрадання 18 мільйонів гривень при будівництві житла для військових під Києвом.