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В Украине окончательно завершили ликвидацию ГАСИ
Решение ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию из-за жалоб на ее деятельность и факты нарушений в работе было принято еще в 2020 году.
13 марта Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что процесс ликвидации ГАСИ окончательно завершен. Работу прекратили все 24 территориальных органа, закрыто 5420 исполнительных производств по судебным делам.
"Поставили точку в существовании одной из коррумпированных государственных структур в истории независимой Украины. По подсчетам экспертов, коррупция в строительной сфере, вызванная противоправными действиями ГАСИ, могла ежегодно составлять не менее 3 миллиардов гривен. От этого страдали как заказчики строительства и подрядчики, так и граждане, планировавшие приобрести жилье. Сейчас мы реализуем масштабную реформу градостроения, в центре которой цифровизация документов и автоматизация процессов", – заявил Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков,
По его словам, Министерство работает над созданием новой прозрачной системы, в которой будет минимизирован человеческий фактор, а процесс подачи необходимых документов и проверка их статуса будет проходить онлайн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кубраков отметил, что все документы ГАСИ будут храниться в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины. Пока не будет создана новая структура, надзор за строительством и дальше будет осуществлять Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ), которая уже занимается этим с сентября 2021 года.
Напомним, в декабре НАБУ завершило расследование хищения 18 миллионов гривен при строительстве жилья для военных под Киевом.