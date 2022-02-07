В Украине введут уголовную ответственность за незаконные пристройки, — Чернышов

Реформа градостроительства в Украине предусматривает введение уголовной ответственности для генподрядчиков, архитекторов и инженеров проекта за незаконные надстройки.

Как объяснил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, застройщик должен задекларировать все этажи перед началом строительных работ. Если выяснится, что в процессе строительства возвели дополнительные этажи или части здания, которые не декларировали, то виновные в этом понесут уголовное наказание.

Это предусматривает один из ключевых законопроектов реформы градостроительства, уточнили в Министерстве развития общин и территорий.

"В основе реформы градостроительства и контроля лежат две фундаментальные вещи. Это, в известном смысле, либерализация прав девелоперов. Она позволит стимулировать строительство и развитие цивилизованного бизнеса. На другой чаше весов криминализация и усиление административной ответственности за нарушение. Мы будем занимать очень жесткую позицию (в этом вопросе - Delo.ua)", — сказал Чернышов.

В Министерстве развития общин и территорий напомнили, что в Украине уже нет Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Ее ликвидировали в сентябре 2021 года.

Вместо ГАСИ создали новый орган — Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ). В ведомстве отмечают, что его основные отличия от ГАСИ — цифровизация, другая структура, полномочия и принципы работы.

"У нас есть три предохранителя или страховки — это новые люди, разделяющие цивилизованные принципы работы, новая структура, построенная на цифровой системе, которая делает невозможным проявление коррупции, а также постоянная работа с антикоррупционными органами", — добавил Чернышов, комментируя работу ГИАГ.

Отмечаем, что ГАСИ реформировали, как объясняли чиновники, чтобы ликвидировать схему "$5 за квадратный метр жилья". Вне зависимости от законности объекта за указанную сумму можно было получить полный пакет разрешительных документов.