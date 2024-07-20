ФГИУ впервые объявил онлайн-аукционы по крупной приватизации

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) впервые объявил проведение онлайн-аукционов по крупной приватизации через государственную электронную торговую систему Прозорро.Продажи. Это торги по продаже объектов балансовой стоимостью более 250 миллионов гривен.

Об этом сообщил глава фонда Виталий Коваль.

Первыми лотами крупной приватизации стали гостиница "Украина" и Объединенная горно-химическая компания (ОГХК).

"Большая приватизация — это не только о продаже объектов и привлечении больших средств в госбюджет, которые пойдут на поддержку Сил обороны и восстановления Украины. Это о развитии предприятий и территорий, создании дополнительных рабочих мест, запуске отраслей по-новому и поддержке украинской экономики в эти непростые времена", — подчеркнул Коваль.

По его словам, это два разных объекта, но они оба очень привлекательны для инвесторов.

Правительство утвердило стартовые цены и условия продажи гостиницы "Украина" и ОГХК

4-звездочная гостиница "Украина" в центре столицы выставлена на торги со стартовой стоимостью более 1 миллиарда гривен. На 14 этажах площадью почти 22.5 тысячи квадратных метров расположены 363 номера, ресторан, бизнес-центр, шесть конференц-залов, салон красоты, сауна, массажный кабинет и парковка на 69 автомобилей.

Новый владелец также получит здания охраны, нежилые помещения, автостоянки, пристройку и навес. Трехраундовый аукцион на повышение цены состоится 18 сентября.

Цена Объединенной горно-химической компании (ОГХК) будет стартовать почти с 3,9 миллиардов гривен. Основным видом деятельности предприятия является добывание руд других цветных металлов. Главный офис ОГХК находится в Киеве, а производственные мощности находятся в Днепропетровской и Житомирской областях.

Торги по продаже актива пройдут 9 октября по правилам английского аукциона по повышению цены.

Большая приватизация

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:

Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);

Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);

ПАО "Центрэнерго";

Одесский припортовый завод;

гостиница "Украина";

ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);

ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);

Уманский ликероводочный завод.

В 2024 году должны состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд. гривен.

Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен.