ФДМУ вперше оголосив онлайн-аукціони з великої приватизації

Фонд державного майна України (ФДМУ) вперше оголосив проведення онлайн-аукціонів з великої приватизації через державну електронну торгову систему Прозорро.Продажі. Це торги з продажу об’єктів балансовою вартістю понад 250 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова фонду Віталій Коваль.

Першими лотами великої приватизації стали готель "Україна" та Об’єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК).

"Велика приватизація - це не лише про продаж обʼєктів і залучення великих коштів в держбюджет, які підуть на підтримку Сил оборони та відновлення України. Це про розвиток підприємств і територій, створення додаткових робочих місць, запуск галузей по-новому і підтримку української економіки в ці непрості часи," — наголосив Коваль.

За його словами, це два різних обʼєкти, але вони обидва є дуже привабливими для інвесторів.

Уряд затвердив стартові ціни та умови продажу готелю "Україна" і ОГХК

4-зірковий готель "Україна" у центрі столиці виставлено на торги зі стартовою вартістю понад 1 мільярд гривень. На 14 поверхах площею майже 22.5 тисяч квадратних метрів розташовані 363 номери, ресторан, бізнес-центр, шість конференц-залів, салон краси, сауна, масажний кабінет та парковка на 69 автомобілів.

Новий власник також отримає будівлі охорони, нежитлові приміщення, автостоянки, прибудову та навіс. Трираундовий аукціон на підвищення ціни відбудеться 18 вересня.

Ціна Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) стартуватиме з майже 3,9 мільярдів гривень. Основним видом діяльності підприємства є добування руд інших кольорових металів. Головний офіс ОГХК знаходиться в Києві, а виробничі потужності розташовані у Дніпропетровській та Житомирській областях.

Торги з продажу активу відбудуться 9 жовтня за правилами англійського аукціону на підвищення ціни.

Велика приватизація

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.