Количество договоров купли-продажи жилья в Украине сократилось втрое: что происходит на рынке недвижимости

В течение 2022 года нотариусы засвидетельствовали 100 710 договоров купли-продажи квартир и жилых домов, что втрое меньше показателя последних лет. Ипотечное кредитование все еще остается недоступным, а потому – и не востребованным украинцами.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот"

"Развертывание полномасштабной войны лишило многих украинцев жилья — а некоторых оккупанты заставили покинуть даже уцелевшие дома. По данным Министерства развития общин и территорий, по состоянию на конец 2022 года более 2,4 миллиона украинцев проживали в разрушенном или существенно поврежденном жилье", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, ипотечное кредитование все еще остается недоступным, а потому и не востребованным украинцами. В 2022 году количество ипотечных кредитов существенно снизилось.

Перед началом большой войны в Украине произошел "бум" ипотек для квартир и жилых домов — нотариусы засвидетельствовали более 33,6 тысячи таких сделок в 2021 году. За год полномасштабного вторжения их количество сократилось в четыре раза — до 5,4 тысяч.

Сокращение заметно даже по сравнению не с такими удачными, как 2021 годами. Если сравнить с количеством ипотек на жилье за 2018-2020 гг. тогда, в среднем, согласовывали 11 тысяч сделок в год.

Приблизительно такая же ситуация и с ипотеками, касающимися земельных участков: −3х по сравнению с 2021 годом и −1,7х — по сравнению с 2018-2020 гг.

Всего за весь 2022 нотариусы засвидетельствовали 100 710 договоров купли-продажи квартир и жилых домов. Это в 3 раза меньше показателя последних лет.

Начиная с 2017 года, в среднем, нотариусы удостоверяли 293 тысячи договоров купли-продажи недвижимости в год. Пик опять же пришелся на 2021 год — тогда было зарегистрировано 325 174 договора.

Похожая ситуация в 2022 году сложилась и с куплей-продажей земли. Количество проданных земельных участков уменьшилось в 2,3 раза в год. Нотариусы заверили 133447 таких соглашений.

Отметим, по данным портала недвижимости "ЛУН", количество сделок с недвижимостью за год сократилось втрое, а количество завершенных строек уменьшилось в 2 раза. Всего застройщики в 2022 году начали строительство 68 000 новых квартир.