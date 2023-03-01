Кількість договорів купівлі-продажу житла в Україні скоротилася втричі: що відбувається на ринку нерухомості

Упродовж 2022 року нотаріуси засвідчили 100 710 договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків, що втричі менше за показник останніх років. Іпотечне кредитування все ще залишається недоступним, а через те – й не затребуваним українцями.

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Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот"

"Розгортання повномасштабної війни позбавило багатьох українців житла — а декого окупанти змусили покинути навіть ті домівки, що вцілили. За даними Міністерства розвитку громад і територій, станом на кінець 2022 року понад 2,4 мільйона українців мешкали в зруйнованому або суттєво пошкодженому житлі", - йдеться у повідомленні.

Попри це, іпотечне кредитування все ще залишається недоступним, а через те — й не затребуваним українцями. У 2022 році кількість іпотечних кредитів суттєво знизилась.

Перед початком великої війни в Україні стався "бум" іпотек для квартир та житлових будинків — нотаріуси посвідчили понад 33,6 тисяч таких угод у 2021 році. За рік повномасштабного вторгнення їх кількість скоротилася учетверо — до 5,4 тисяч.

Скорочення помітне навіть у порівнянні не з такими вдалими, як 2021, роками. Якщо порівняти з кількістю іпотек на житло за 2018-2020 — тоді, в середньому, погоджували 11 тисяч угод на рік.

Приблизно така сама ситуація й з іпотеками, що стосуються земельних ділянок: −3х у порівнянні з 2021 роком та −1,7х — у порівнянні з 2018-2020 рр.

Загалом за весь 2022 рік нотаріуси засвідчили 100 710 договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків. Це у 3 рази менше за показник останніх років.

Починаючи з 2017, в середньому, нотаріуси посвідчували 293 тисячі договорів купівлі-продажу нерухомості на рік. Пік, знову ж таки, припав на 2021 рік — тоді було зареєстровано 325 174 договори.

Схожа ситуація у 2022 склалася й з купівлею-продажем землі. Кількість проданих земельних ділянок зменшилася у 2,3 рази за рік. Нотаріуси посвідчили 133 447 таких угод.

Зазначимо, за даними порталу нерухомості "ЛУН", кількість операцій з нерухомістю за рік скоротилась втроє, а кількість завершених будівництв зменшилась у 2 рази. Всього забудовники у 2022 почали будівництво 68 000 нових квартир.