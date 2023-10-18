Минус 3%: ипотечные ставки падают Чего ждать от них в будущем

Снижение размера учетной ставки до 20% побуждает банки к развитию и улучшению условий широкого спектра кредитных и, в частности, ипотечных программ. Вот и вышло: с начала широкомасштабного вторжения коммерческие банки в первый раз понизили ипотечные ставки, сократив их сходу на 3%.

Замечу, что по результатам первого полугодия 2023 года доля кредитов на первичном рынке в банковской системе составляет всего 1,1% от общего количества выданных ипотечных кредитов. Такие результаты были обусловлены не только высокими ставками, но и общим понижением спроса на первичном рынке. Поэтому улучшение условий кредитования поспособствует увеличению спроса на строящуюся недвижимость.

По моему мнению, в ближайшие месяцы особенно интересными для покупателей жилья будут общие ипотечные программы банков и девелоперов, по которым банк может предложить самые низкие процентные ставки:

программа со сроком погашения до 3 лет: в зависимости от первоначального взноса средние ставки составят от 7% до 12% годовых.

программа до 5 лет со средними ставками от 11% до 14% годовых;

ипотечная программа на 20 лет: 4% на первый год и 19% на последующие 19 лет.

Какие квартиры покупают в кредит на "первичке"

По нашим данным, наиболее популярными для приобретения в кредит на первичном рынке жилья квартиры площадью от 50 м2 до 80 м2 в ЖК эконом и комфорт-класса со степенью готовности от 30% до 60% и стоимостью до 2-3 млн грн. При этом более 90% потенциальных покупателей-заемщиков интересуют не только условия получения кредита, но и репутация девелопера, портфель реализуемых проектов, темпы строительства конкретного ЖК и т.д. Что касается локации, то приоритетом являются крупные города с активным развитием строительства, это, в первую очередь, Киев и Львов.

Конечно, гражданам нужно новое и качественное жилье по приемлемой цене. Конечно, наиболее выгодная цена фиксируется в объектах на стадии строительства - стоимость таких квартир на 30-35% меньше жилья после ввода дома в эксплуатацию. Именно поэтому механизм совместных ипотечных программ банков и девелоперов является весомым источником увеличения спроса: с одной стороны, банк аккредитует девелопера (т.е. фактически подтверждает его способность строить и завершить объект), а с другой – потенциальный покупатель получает кредит на жилье по более доступной стоимости. Кроме того, при получении кредита на первичном рынке покупатель фиксирует стоимость недвижимости в гривне и защищает себя от любых валютных колебаний.

Ипотека: чего ждать

После снижения ипотечных ставок общее количество выданных банковских кредитов на жилье до конца текущего года может возрасти на 20%, но более активное развитие ипотеки может прийтись на первую половину 2024 года. На мой взгляд, этому будет способствовать экономическое продвижение страны, благодаря которому учетная ставка будет в дальнейшем снижаться. Соответственно, следует ожидать расширения количества банков, которые будут развивать ипотечные программы, а также будет увеличиваться количество общих с девелоперами ипотечных программ.

При благоприятных экономических, политических и военных условиях ожидается, что к концу года учетная ставка может снизиться до 18% годовых, а к концу 2024 г. она потенциально может сократиться до 15%. Иными словами, велика вероятность, что в дальнейшем размер ставок по ипотечным кредитам будет снижаться, что будет побуждать комбанки развивать собственные ипотечные программы. Соответственно, количество граждан, которые смогут стать собственниками жилья, существенно возрастет.

Как выбрать ипотечную программу

Гражданам, которые вскоре планируют приобрести жилье в ипотеку, предлагаю воспользоваться пятью основными советами, которые не только упростят выбор той или иной ипотечной программы, но и уберегут от чрезмерных рисков и переплат.