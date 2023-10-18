Мінус 3%: іпотечні ставки падають. Чого чекати від них у майбутньому

Зниження розміру облікової ставки до 20% спонукає банки до розвитку та покращення умов широкого спектра кредитних і зокрема іпотечних програм. Ось і сталося: з початку широкомасштабного вторгнення комерційні банки вперше знизили іпотечні ставки, скоротивши їх відразу на 3%.

Зауважу, що за результатами першого півріччя 2023 року частка кредитів на первинному ринку в банківській системі складає усього 1,1% від загальної кількості виданих іпотечних кредитів. Такі результати були обумовлені не тільки високими ставками, але й загальним зниженням попиту на первинному ринку. Тому покращення умов кредитування посприяє збільшенню попиту на нерухомість, що будується.

На мій погляд, у найближчі місяці особливо цікавими для покупців житла будуть спільні іпотечні програми банків і девелоперів, за якими банк може запропонувати найнижчі відсоткові ставки:

програма з терміном погашення до 3 років: залежно від початкового внеску середні ставки складуть від 7% до 12% річних.

програма до 5 років із середніми ставками від 11% до 14% річних;

іпотечна програма на 20 років: 4% на перший рік та 19% на подальші 19 років.

Які квартири купують в кредит на "первинці"

За нашими даними, найбільш популярними для придбання в кредит на первинному ринку житла є квартири площею від 50 м2 до 80 м2 в ЖК економ та комфорт-класу зі ступенем готовності від 30% до 60% і вартістю до 2-3 млн грн. При цьому понад 90% потенційних покупців-позичальників цікавлять не лише умови отримання кредиту, а репутація девелопера, портфель реалізованих проєктів, темпи будівництва конкретного ЖК тощо. Щодо локації, то пріоритетом є великі міста з активним розвитком будівництва, це, в першу чергу, Київ та Львів.

Звісно, що громадянам потрібне нове та якісне житло за прийнятною ціною. Звісно, що найбільш вигідна ціна фіксується в об’єктах на стадії будівництва - вартість таких квартир на 30-35% менша за житло після введення будинку в експлуатацію. Саме тому механізм спільних іпотечних програм банків та девелоперів є вагомим джерелом збільшення попиту: з одного боку, банк акредитує девелопера (тобто фактично підтверджує його спроможність будувати та завершити об’єкт), а з іншого - потенційний покупець отримує кредит на оселю за більш доступною вартістю. Крім того, при отриманні кредиту на первинному ринку покупець фіксує вартість нерухомості в гривні та убезпечує себе від будь-яких валютних коливань.

Іпотека: чого чекати

Після зниження іпотечних ставок загальна кількість виданих банківських кредитів на житло до кінця поточного року може зрости на 20%, але більш активний розвиток іпотеки може припасти на першу половину 2024 року. На мій погляд, цьому сприятиме економічний поступ країни, завдяки якому облікова ставка буде надалі знижуватись. Відповідно слід очікувати розширення кількості банків, що розвиватимуть іпотечні програми, а також збільшуватиметься кількість спільних з девелоперами іпотечних програм.

За сприятливих економічних, політичних та воєнних умов, очікується, що до кінця року облікова ставка може знизитися до 18% річних, а до кінця 2024 року вона потенційно може скоротитися до 15%. Іншими словами, є велика ймовірність, що надалі розмір ставок за іпотечними кредитами знижуватиметься, що спонукатиме комбанки розвивати власні іпотечні програми. Відповідно кількість громадян, що зможуть стати власниками житла суттєво зросте.

Як обрати іпотечну програму

Громадянам, що невдовзі планують придбати житло в іпотеку, пропоную скористатися 5 основними порадами, які не лише спростять вибір тієї чи іншої іпотечної програми, а й вбережуть від надмірних ризиків і переплат.