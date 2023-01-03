Нардеп Шуляк ответила критикам проекта №5655

Народный депутат Елена Шуляк утверждает, что стране давно требовалась реформа градостроения, которая базировалась бы на других ценностях и привнесла новые принципы взаимодействия для развития городов. Именно для этого был разработан законопроект №5655.

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Города Украины годами страдают от неэффективной системы градостроительного контроля: незаконные строительства, которые невозможно снести, обманутые инвесторы в недвижимость, отсутствие комфортной жилищной инфраструктуры и множество других последствий. Главные бенефициары нового закона — это, конечно, общества, а в поддержку законопроекта выступила Всеукраинская ассоциация общин, насчитывающая более 800 общин по всей Украине. Об этом в авторской колонке для издания ZN . ua пишет народный депутат, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

В материале народный депутат разобрала восемь утверждений, озвученных критиками реформы градостроительства. По ее мнению, ключевые претензии к законопроекту №5655 – это порой обобщенные позиции, которые могут свидетельствовать о непонимании самих основ реформы.

1. Уничтожение идеи внедрения электронной системы регулирования градостроения: отсутствует ответственность регистраторов за неисполнение или нарушение закона, прав субъектов

«Ответственность регистраторов за неисполнение или нарушение закона предусмотрена общими нормами законодательства и не требует отдельного урегулирования в сфере градостроительства. В рамках реформы предусмотрено ужесточение ответственности всех участников градостроения, в том числе и регистраторов. Был в первом чтении принят законопроект №5877 о внесении изменений в КУоАП и УКУ для усиления ответственности в сфере градостроительной деятельности. В частности, речь идет об усилении ответственности за внесение в государственные реестры заведомо недостоверных данных», - пишет Елена Шуляк .

2. Стимулирование самовольного строительства: вводится обязанность возместить его стоимость органом местного самоуправления в случае принятия судом решения о незаконности строительства

«На самом деле новый закон разработан для минимизации самой возможности для появления самовольных строек. Согласно законопроекту №5655 , объект самовольного строительства может быть принудительно демонтирован без какой-либо компенсации застройщику и, наоборот, на средства застройщика», - отметила Елена Шуляк.

3. Легализация незаконного строительства, осуществленного до вступления в силу закона

«Это очередное утверждение, не соответствующее действительности. Объекты, которые строились без получения права на выполнение строительных работ, могут приниматься в эксплуатацию, только если они соответствуют критериям для объектов, которые могут строиться на основании строительного паспорта. Речь идет о конкретных определенных законом случаях, и это не законодательная новелла, ведь аналогичная норма была и в старом законе», - говорит народный депутат .

4. Передача субъектам хозяйствования (созданным застройщиками) исключительно государственной функции контроля и надзора за субъектами хозяйствования (застройщиками): бизнес будет контролировать другой бизнес

По словам Елены Шуляк, это некорректная трактовка самой сути реформы, которая заключается в демонополизации функций контроля для уменьшения коррупционных рисков.

«Заказчик строительства выбирает орган контроля между двумя альтернативами — ОМС или частным контролем. В то же время функция контроля остается у ОМС, тогда как частный контроль не заменяет государственный, а существует параллельно. Сложные инфраструктурные объекты со значительным классом последствий (мосты, метро, путепроводы), объекты, заказчиками которых являются государственные органы, ОМС, или объекты культурного наследия национального значения, остаются в сфере контроля исключительно государства (Государственной инспекции архитектуры и градостроительства)», - сообщила Елена Шуляк .

Она уверена: годами государственные чиновники злоупотребляли своими правами в сфере градостроительного контроля, а эффективных механизмов предотвращения этого не было. Поэтому по внедрению рыночного института «частного контроля» позволяет предусмотреть гораздо более серьезные предохранители, ключевой из которых — расширенная ответственность за результаты работы собственным имуществом.

5. Ограничение возможностей органов местного самоуправления в части надзора и контроля: внедрение мониторинга, запрещающего доступ на объекты, фиксацию нарушений и приостановление незаконного строительства

По мнению Елены Шуляк, ОМС и раньше не имели полномочий по осуществлению надзора, ведь это функция Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. По новому закону эта функция переходит в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуру, ведь ГИА не может быть одновременно органом контроля и надзора — это конфликт интересов.

Органы местного самоуправления получат новые полномочия. В частности, они могут осуществлять градостроительный контроль, если заказчик строительства избрал их в качестве контроллера. Они осуществляют градостроительный контроль всегда за объектами самовольного строительства – в случае невыполнения предписаний органа градостроительного контроля. Важным нововведением является то, что постоянный мониторинг застройки в общинах становится обязанностью, а не возможностью для органов местного самоуправления », – говорит инициатор законопроекта №5655 .

6. Монополизация допуска на рынок: право подписи документов у одного человека на город, остановка нелегального строительства через центральный уровень; создание нового органа (Градостроительной палаты) с широкими полномочиями, включающими вынесение вердиктов по правонарушениям в градостроительной сфере

По мнению Елены Шуляк, законопроект №5655 предлагает прозрачную и понятную процедуру допуска на рынок. Это будет осуществляться через электронное управление вместо предоставления разрешений в «ручном» режиме.

«Нормы о передаче полномочий по «остановке нелегального строительства на центральный уровень» в новом законе отсутствуют. А вновь созданная Градостроительная палата не будет иметь «широких полномочий», ведь будет лишь совещательно-консультативным органом при Мининфраструктуры все решения палаты будут утверждаться министром», - подчеркнула Елена Шуляк .

7. Лишение общественности прав инициировать обязательные проверки строительства в случае выявления ими нарушений, следовательно, увеличения количества конфликтов между общественностью и застройщиками

Елена Шуляк опровергла подобное утверждение, ведь общественность не только сможет инициировать обязательные проверки объектов, но и получит для этого новые инструменты.

«Физические и юридические лица смогут подавать сообщения о нарушениях в ОМС, в том числе с помощью электронной системы. Орган местного самоуправления обязан отреагировать на жалобу, ведь в законопроекте четко прописано, что мониторинг таких объектов — одна из его ключевых функций. Отчет по результатам мониторинга вносится должностным лицом ОМС в электронную систему. И если в нем содержится информация об имеющихся признаках самовольного строительства, то такой отчет автоматически посылается системой соответствующему органу для реагирования», – говорит Елена Шуляк . Она также указывает на то, что благодаря реформе появляется возможность подать заявление об осуществлении государственного градостроительного надзора, а отслеживать застройку в своем обществе станет гораздо проще и удобнее.

8. Нарушение минимум пяти положений Конституции Украины и создание ряда противоречий с Гражданским кодексом Украины

«Последний пункт в обращении не содержит информации, на какие именно статьи Конституции ссылаются мэры-подписанты. Документ не противоречит положениям Конституции или Гражданского кодекса. Законопроект №5655 является комплексным и сложным. Необоснованная критика создает множество информационного шума, мифов и дискуссий вокруг него. Это мешает обратить внимание на главное – содержание и значение реформы градостроительства для восстановления и развития страны», – пояснила народный депутат Елена Шуляк .

Ранее сообщалось, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации выступили с поддержкой законодательной инициативы по реформе градостроительства – законопроекту №5655. По словам Александра Кубракова, вице-премьера по восстановлению Украины, цифровизация процессов в области строительства равна антикоррупционности.