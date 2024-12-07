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"Укрфинжилье" рассматривает перспективы внедрения Rent-to-Own в Украине
Украинская финансовая жилищная компания "Укрфинжилье" провела встречу с представителями Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC), компании Miyamoto International Ukraine и юридической фирмы Integrites. Основной темой обсуждения стали результаты исследования IFC о возможностях развития модели Rent-to-Own в Украине.
Об этом говорится на сайте "Укрфинжилья".
В ходе встречи участники обсудили несколько ключевых аспектов, в частности:
- потенциал модели Rent-to-Own, которая предполагает анализ спроса на украинском рынке жилья;
- Условия внедрения этой модели, включая определение основных этапов и финансовых инструментов, необходимых для запуска программы;
- Возможности международного партнерства, включающие привлечение Всемирного банка и IFC к финансированию и поддержке проекта.
Были очерчены начальные действия, направленные на подготовку законодательной базы и механизмов внедрения модели в Украине.
"Стороны обсудили результаты исследования IFC о потенциале развития модели Rent-to-Own в Украине, которая позволяет арендаторам постепенно выкупать жилье. По итогам встречи стороны определили первые шаги, которые приблизят возможность внедрения такого продукта в Украине", — говорится в сообщении.
Что такое Rent-to-Own
Эта модель аренды с правом выкупа позволяет арендаторам постепенно накапливать средства для приобретения жилья через ежемесячные платежи.
Добавим, что в Украине планируют создать новую жилищную услугу rent-to-own в сочетании с "єОселею" для переселенцев. Она предусматривает аренду для переселенцев по ценам ниже рыночных, а также выгодные ипотечные условия.
Также в Украине нарабатывают новые варианты решения "жилищного вопроса". В частности, в Украине предлагают среди прочего ввести два формата социальной аренды и механизм жилищных кооперативов.