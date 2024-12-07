"Укрфінжитло" розглядає перспективи впровадження Rent-to-Own в Україні

Українська фінансова житлова компанія "Укрфінжитло" провела зустріч із представниками Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC), компанії Miyamoto International Ukraine та юридичної фірми Integrites. Основною темою обговорення стали результати дослідження IFC щодо можливостей розвитку моделі Rent-to-Own в Україні.

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Про це йдеться на сайті "Укрфінжитла".

Під час зустрічі учасники обговорили кілька ключових аспектів, зокрема:

Потенціал моделі Rent-to-Own, яка передбачає аналіз попиту на українському ринку житла;

Умови для впровадження цієї моделі, включно з визначенням основних етапів і фінансових інструментів, необхідних для запуску програми;

Можливості міжнародного партнерства, що включають залучення Світового банку та IFC до фінансування та підтримки проєкту.

Було окреслено початкові дії, спрямовані на підготовку законодавчої бази та механізмів для впровадження моделі в Україні.

"Сторони обговорили результати дослідження IFC щодо потенціалу розвитку моделі Rent-to-Own в Україні, яка дозволяє орендарям поступово викуповувати житло. За підсумками зустрічі сторони визначили перші кроки, які наблизять можливість впровадження такого продукту в Україні", - йдеться в повідомленні.

Що таке Rent-to-Own?

Ця модель оренди з правом викупу дозволяє орендарям поступово накопичувати кошти для придбання житла через щомісячні платежі. Програма орієнтована на тих, хто не має достатнього початкового внеску для іпотеки, але прагне стати власником житла.

Додамо, що в Україні планують створити нову житлову послугу rent-to-own у поєднанні з "єОселею" для переселенців. Вона передбачає оренду для переселенців за цінами, нижчими за ринкові, а також вигідні іпотечні умови.

Також в Україні напрацьовують нові варіанти вирішення "житлового питання". Зокрема в Україні пропонують серед іншого запровадити два формати соціальної оренди та механізм житлових кооперативів.